Самый популярный и наиболее универсальный бензин вскоре может оказаться не у дел.

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Лет сто назад я подвез на Жигулях какую-то околосветскую даму. Та порылась в сумочке, но вместо денег вытащила какой-то талончик с циферками 95, поблагодарила за услуги и предложила заправить машину «хорошим бензином». После чего выпорхнула в пространство и исчезла. А я с тем талончиком еще долго мотался по разным АЗС, пытаясь обменять его на бензин. Кончилось тем, что на какой-то заправке мне из жалости плеснули обычный АИ-93. Видимо, талончик дамы был чем-то вроде валюты, с которой лучше было не связываться. То же относилось и к неведомому тогда бензину АИ-95.

Топливо из подполья

Действительно, 95-й бензин долгое время вел какое-то полуподпольное существование, а потому, как водится, набирал популярность. В стандартах он впервые замелькал как раз с появлением Жигулей: ГОСТ 38-01-9-71 упоминал автомобильный бензин «Экстра» с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95. Именно его и продавали на отдельных АЗС по талонам. Позднее вместо него появился АИ-95. Цена «элитного» литра — 10 копеек, как и у АИ-93: странная забавность советской эпохи. Официально «Экстра» предназначался для автомобилей «с двигателями, имеющими высокую степень сжатия» — так говорил справочник НИИАТ. А к таковым реально относились разве что ГАЗ-14, ЗИЛ-114, ЗИЛ-4104 и ЗИЛ-117, то есть машины для правящей прослойки населения.

Какое у вас давление?

Сегодня 95-е бензины превратились из элитных в массовые. Практически нигде в мире бензинов с более низким октановым числом уже нет. На момент подготовки материала (июль 2020 года) цены на 95-й составляли примерно 47–48 ₽/л, что примерно на 4 ₽ дороже 92-го и на столько же дешевле 98-го бензина. Разница в стоимости составляет около 8%, что для многих потребителей представляется существенным. Но именно 95-й сегодня является самым популярным бензином в России. Сегодня его используют более половины автовладельцев, а в ближайшие годы процентное соотношение может только возрасти за счет постепенного ухода с рынка устаревшего 92-го.

В настоящее время 95-й подходит для подавляющего числа современных бензиновых легковушек — от Лады до Вольво. Исключения составляют разве что форсированные моторы с высоким давлением конца такта сжатия — примерами могут служить Subaru Impreza WRX STI или, скажем, Nissan GT-R. В такие машины надо заливать 98-е или 100-е бензины.

Мифы и страшилки

Популярный среди блогеров миф-страшилка много лет пугает автовладельцев информацией о том, что 95-е бензины в процессе производства сильно «бодяжат», а потому для моторов они опаснее, чем 92-е. Однако такая информация предназначена исключительно для тех, кто генетически предрасположен к выискиванию самых дешевых ценников. Вполне возможно, что на какой-то контейнерной заправке вам и нальют некую жидкость, напичканную непонятно чем, однако на фирменной АЗС такое практически невозможно. Любое продаваемое на ней топливо обязано соответствовать классу 5. Впрочем, даже в далеком 2007 году, когда в ходе очередной экспертизы «За рулем» мы проверяли два десятка 95-х бензинов, ни в одном из них не нашлось ни свинца, ни железа, ни марганца (журнал «За рулем», №1, 2008). А ведь именно этой «химией» якобы доводят 92-е до состояния 95-х.

Еще одна бензиновая забавность тех времен была обнаружена нами в том же 2007 году на одной питерской заправке. Средняя стоимость 95-х составляла тогда примерно 20 ₽, а тут его, под именем «импортного», продавали по… двойной цене! Бензин (по чеку — RON 95 ГОСТ Р 51313–9) оказался тогда вполне пригодным для использования, но при этом ничем не превосходил своих «обычных» коллег. Однако на наших глазах многие автомобилисты на самых обычных «девятках» уверенно подруливали именно к этой топливораздаточной колонке. Эффект модного бутика отлично срабатывал: люди хотели приобрести нечто дорогое.

Неразбериха в Тольятти

Любопытно, что порой даже заводчане порой вносят небольшую неразбериху по части оптимальности того или иного топлива. В публикации «За рулем» про вазовские моторы отмечалось, что один и тот же мотор, в зависимости от марки автомобиля, должен был питаться разными бензинами! К примеру, 16-клапанный мотор К4M под капотом Lada Largus требовал АИ-95, а в Альмере, Логане и Сандеро мог использоваться АИ-92. Но в целом ситуация простая: требование заливать именно 95-й, а не более дешевый 92-й, зачастую диктуется необходимостью защитить мотор от работы «на грани фола». К примеру, если вместо предписанного производителем 95-го бензина вам залью топливо с октановым числом чуть меньше предписанного, то мотор это переживет. Но если водитель умышленно выбирает 92-й вместо 95-го, то в этом случае недобор по октановому числу может оказаться запредельным и никакой датчик детонации, требующий сдвинуть момент искрообразования, уже не спасет.

Европа экологичная

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Мы неоднократно отмечали, что даже в благополучной Европе то и дело возникает аналогичное желание защитить моторы от каких-то неожиданностях при заправке машины. Иначе трудно объяснить массовые нападки топливных компаний на 95-й бензин с призывами поголовно переходить на улучшенные 98-е. При этом в ход идут страшилки из предыдущих эпох: мол, сильная детонация, вызванная низкооктановым топливом, способна быстро приговорить двигатель к капитальному ремонту. Откуда в странах «победившей демократии» плохой бензин и чем их не устраивает 95-й, предписанный автопроизводителями, ни одного вразумительного ответа услышать не довелось. Дескать, с 98-м будет надежнее и спокойнее! А потому АИ-95 из категории элитного и недоступного может в ближайшие годы перекочевать в разряд плебейского и даже вредного.

Очень хочется надеяться, что если такое и произойдет, то не сегодня и не завтра.

Счастливого пути на хорошем бензине!