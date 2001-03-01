Эти машины дарили генсекам. Мы выяснили, где они теперь

До Великой Отечественной наши первые лица ездили, в основном, на американских машинах, в частности Packard, а после Победы — на отечественных ЗИС и ЗИЛ. Но именно с послевоенных лет советские вожди стали получать в подарок иномарки.

Первой машиной в этом ряду стала чехословацкая Tatra 87, прилетевшая в Москву на самолете в августе 1945-го, в качестве подарка «отцу всех народов» Иосифу Сталину. По одной из версий, рассказанных мне некогда приятелем дочери вождя Светланы, машина предназначалась ей. Но ездила она на Татре недолго. Автомобиль, вроде бы, отдали в запасники Политехнического музея, а потом он вернулся на родину, и следы его затерялись.

Вождю народов от Чехословакии

Aero Minor, Skoda 1101 Tudor и Tatra T600 — подарки Сталину на выставке в Праге.

В 1949 году среди сотен подарков «отцу всех народов» Сталину на 70-летие, включая легкий чешский самолет (!), были и три чехословацких автомобиля — Tatra T600 Tatraplan, Skoda 1101 Tudor и Aero Minor. Сначала их показывали на выставке в Праге, потом — в специальной экспозиции подарков Сталину в Москве. Вождь, вероятно, их и не видел даже. С тех пор две машины сохранились.

Skoda 1101 Tudor

Все чешские автомобили передали в Политехнический музей, а в 1955-м — почему-то городскому отделу здравоохранения Москвы. Следы двухдверного кабриолета Skoda 1101 с 32-сильным мотором и специальной отделкой, увы, затерялись.

Tatra T600 Tatraplan

А вот заднемоторный кабриолет Tatra T600 с кузовом ателье Sodomka, сделанным в единственном экземпляре, все-таки остался в московском Политехе. В конце 1970-х автомобиль вернулся на завод в Копрживнице, где и стоит до сих пор в заводском музее.

Aero Minor после реставрации

Переднеприводный компактный, но с эксклюзивной отделкой Aero Minor со временем оказался в частных руках, а потом, как водится, гнил на улице. К счастью, автомобиль попал к любителю ретро и устроителю Олдтаймер-Галереи Илье Сорокину. После реставрации машина хранится все в том же Политехническом музее.

Радости и горести генсеков

Renault Floride

В 1960-м во Франции на заводе Renault Никите Хрущеву от имени президента Де Голля вручили голубой родстер Renault Floride. По отзывам французской прессы, Хрущев похвалил машину, но даже не сел за руль. Автомобиль передали на МЗМА. И именно под его влиянием там спроектировали открытый Москвич-Турист. Потом Renault Хрущева мелькал на улицах Москвы. Впрочем, в Москве было несколько таких Renault.

Леонид Брежнев в Mercedes-Benz 450 SLC

Генсека Леонида Брежнева часто называют коллекционером автомобилей. Коллекционером в прямом смысле он, конечно, не был. Просто любил машины и радовался каждой новой иномарке в ГОНе, а особенно — личным подаркам. Зная страсть Леонида Ильича, лидеры зарубежных стран дарили ему передовые модели. Канцлер Вилли Брандт презентовал двухдверное купе семейства W107 Mercedes-Benz 450SLС.

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