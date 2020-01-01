С ответом на вопрос ошибется больше половины водителей — наш прогноз. Причем не только начинающие, но и опытные.

Водитель легковушки, как это часто бывает с городскими жителями, отвлекся от дороги то ли на телефонный разговор, то ли на переписку. Дорога уже давно освободилась, а он не едет — вы наверняка встречали таких не раз. Хорошо, что он не перекрыл всю дорогу.

Правый ряд свободен, и вроде бы можно ехать. Или нет? Надо ли водителю грузовика снижать скорость, если он разогнался до 70 км/ч?

Отмечайте свой вариант, а правильный — на следующей странице.