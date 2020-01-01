Я сам поменял мультимедийку. Несколько важных советов

Штатное головное устройство (ГУ, в простонародье «магнитола») почти любого современного автомобиля обычно не поспевает за прогрессом. Некоторые производители делают упор на качество звука, и это тоже важно, но забывают о современных реалиях. Сейчас ГУ должно быть универсальным компьютером, позволяющим проигрывать не только музыку, но и видео современных форматов. К тому же из-за особенностей комплектации в штатной системе может и вовсе не быть навигации. Или она есть, но карты недостаточно детализированы. Поэтому часто после покупки нового и даже очень дорогого авто вскоре возникает вопрос о замене или доработке штатного ГУ.
Китайцы штампуют альтернативные устройства на базе операционной системы Android под любые автомобили. И на Алиэкспрессе можно найти очень приличные модели.
Чем ГУ на Андроиде лучше?
Плюс в том, что для Андроида существует масса полезных и удобных автомобильных приложений, которые можно установить на нештатное устройство, расширив тем самым функционал. При этом есть и приложения для управления радио, Bluetooth и другими штатными функциями машины. Главное — что это именно приложения, а значит есть возможность заменить «рабочий стол» (launcher) на альтернативный (с другим дизайном, более удобным меню), не потеряв этих функций.
К тому же навигационные карты штатной системы обновляются недостаточно оперативно или на этих картах нет нужной местности (чем дальше от Москвы, тем актуальнее проблема). И редко когда есть внутриквартальные проезды. В зависимости от производителя, обновление таких карт может быть платным. Альтернативная навигация позволяет решить обе проблемы: карты закачиваются какие угодно, бесплатно и с нужной детализацией.
А чем оно хуже?
Нужно понять, будет ли такое ГУ совместимо с другими функциями автомобиля: камеры кругового обзора, кнопки на руле и проч. Часто оказывается, что устройство несовместимо со всем. Причина в том, что производителям штатных ГУ невыгодно раскрывать секреты: протоколы передачи данных и прочие технические особенности своих устройств. Нештатное ГУ будет поддерживать максимум уже имеющихся в машине «плюшек» только при условии, что его создатели, что называется, «хакнули» штатную мультимедийку, разобравшись в особенностях ее реализации. А на это способны немногие. Отзывы владельцев тоже вряд ли выручат. Их часто пишут люди, не обладающие глубокими познаниями в электронике, спустя пять минут после установки. Так что большинство таких отзывов восторженные. Не всегда осведомлены о функционале и продавцы таких устройств.
Пример недостатка, который может всплыть только после установки: допустим, у вашего автомобиля есть функция кругового обзора. Имейте в виду, что тянуть кучу проводов от четырех камер к любой нештатной мультимедийке не придется. Сигнал с камер поступает в отдельный блок, который передает на ГУ обычный видеосигнал по одному проводу.
А можно поменять только начинку, не трогая экран?
Можно, и это очень популярное решение сегодня. Многие владельцы боятся менять ГУ целиком. Для новых и особенно дорогих машин в последнее время предлагают отдельный мультимедийный навигационный блок на Андроиде. При этом внешний вид не меняется. Такие блоки продают и устанавливают даже официальные дилеры. К сожалению, они также не поспевают за прогрессом. К примеру, Toyota до сих пор для Land Cruiser Prado и RAV4 продает модель RW6ES-00010 на Андроиде 4.4, который морально устарел. Актуальная версия этой операционки — 10. Не говоря уж про мощность процессора, объем памяти (оперативной и накопителя). У Андроида 8, 9 или 10 и требования к «железу» выше.
А еще в Андроиде версии 8 и выше есть возможность разделения экрана и одновременный запуск двух приложений. Например, можно вместе с навигацией вывести на экран радио или мессенджер. Вот только эта фишка может оказаться бесполезной, если разрешение экрана недостаточное. Чтобы функцией было удобно пользоваться, нужно как минимум 1280 х 720 пикселей (в идеале 1920 х 1080).
Совет
Из навигационных программ рекомендую Навител или OsmAnd. Последняя (бесплатная) отображает карты с сайта OpenStreetMap. По сути это «народная» карта мира. Любой желающий может там дорисовать свой внутриквартальный проезд в мельчайших деталях или любимые проселочные дороги по своим трекам и через пару дней закачать обновленную карту с ними.
Какие могут быть варианты, если я не хочу менять дисплей?
Существует два подхода к реализации.
Вариант 1. Мультимедийный блок обменивается данными с ГУ по интерфейсу LVDS. В самом блоке реализован свой launcher, который стилизован под штатный интерфейс ГУ. Управление радио, Bluetooth и проигрывание MP3 остается родным или оно встроено в launcher и стилизовано под родное. Кнопки на руле работают и позволяют не только регулировать громкость, но и перематывать треки и пр. Другими словами, мультимедийка достаточно глубоко интегрирована в бортовую электронику машины. Выражается это так: если запущена навигационная программа, поверх может всплыть окно с функцией Bluetooth и входящим звонком или откроется круговой обзор. Подсказки от системы навигации приглушают или временно отключают радио и т.д.
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Плюсы
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Блок устанавливается за минуты, подключается несколькими проводами.
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Минусы
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Если решите установить альтернативный launcher с понравившимся дизайном, то потеряете доступ к управлению радио, Bluetooth и другим настройкам автомобиля.
Примеры таких устройств для автомобилей Toyota:
- Официальный мультимедийный блок Toyota RW6ES-00010 (Android 4.4, софт Яндекс, нет Google Play), цена 35 000 руб.
- Radiola RDL-LVDS (Андроид 8.1), цена 27 000 руб.
- Air Touch Performance 9 (Андроид 9, USB 3.0, выходы HDMI под дополнительные мониторы на подголовниках), цена 41 600 руб.
Вариант 2. Мультимедийный блок с Андроидом работает параллельно и независимо. Переключиться между штатным ГУ и Андроидом можно нажатием (иногда долгим нажатием — 3 секунды) кнопки Map/Navi или Car на передней панели. При однократном нажатии стороннее ГУ может сообщить, что система навигации отсутствует — оно попросту не знает об ее существовании.
Есть и другие неудобства: если вы находитесь в интерфейсе Андроида, то не увидите всплывающий Bluetooth с входящим звонком. Если вставить USB-флешку с MP3 музыкой в штатный USB-порт, то возможно проигрывание только в штатном интерфейсе. Если переставить ее в USB-порт мультимедийного блока, то возможно проигрывание в любом плеере в Андроиде. При нахождении в интерфейсе Андроида будет активироваться камера заднего вида (или круговой обзор), но только при включении заднего хода. Если вы на светофоре близко подъехали к впередистоящей машине, передняя камера включится автоматически только в штатном интерфейсе. Кнопки на руле никак не влияют на Андроид, перемотки нет (точнее, на руле регулируется общая громкость, о которой Андроид ничего не знает). На самом Андроиде обычно приходится выставлять максимальную громкость.
Другими словами, нужно понимать, что и в каком интерфейсе отображается, и самому переключаться между ними.
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Плюсы
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Можно установить любой launcher, который будет стартовать сразу при включении зажигания.
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Минусы
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Такой мультимедийный блок требует разбора ГУ и подключается в разрыв между ГУ и монитором. Установку лучше доверить профессионалу, так как очень легко спалить систему.
Пример такого устройства:
- Radiola RDL-01 NEW (Андроид 8.0), цена 28 000 руб.
Совет
Физической кнопки «назад» на ГУ нет. На некоторых мультимедийных блоках вверху в шторке есть виртуальные кнопки «домой», «назад». Там, где их нет, можно доустановить приложение с такой кнопкой. Без кнопки «назад» тойотовским блоком RW6ES-00010 почти невозможно пользоваться, так как далеко не во всех программах для Андроида есть кнопка «назад» или «выход».
А wi-fi в машине сложно организовать?
Обычно к нештатному ГУ можно подключить 4G-модем в USB-порт, но это плохое решение. 4G-модем должен быть совместим с системой конкретного ГУ. ГУ должно инициализировать устройство как 4G-модем. На практике связь постоянно «отваливается» и часто не восстанавливается автоматически (нужно руками перетыкать 4G-модем). Оптимальное решение: 4G-модем, который сам раздает wi-fi, например Huawei E8372. Все ГУ на Андроиде имеют Wi-Fi-модуль, так что любой из них можно подключить к уже имеющейся сети. Только не покупайте такие 4G-модемы на Алиэкспрессе. Там часто залочена прошивка от какого-нибудь иранского сотового оператора. Модем будет глючить, и его не получится перепрошить. Лучше заплатить чуть больше, но купить такой модем в России в гипермаркете электроники.
Так какое устройство все же лучше?
С Алиэкспресса или в любом другом онлайн-магазине (то есть не имея возможности протестировать) рекомендую заказывать альтернативную мультимедийку только для относительно простых автомобилей, без таких функций, как круговой обзор, парковочный ассистент и пр. Себе же оставил Radiola RDL-01 NEW (вариант 2). Могу рекомендовать эту мультимедийку продвинутым пользователям. А тем, кто не желает вникать в технические подробности, удобнее и привычнее покажется вариант 1. Тут также будут доступны многие функции, но с некоторыми ограничениями, например по замене рабочего стола. Большинство же пользователей останутся довольны.
Фото: Дмитрий Васильев и Aliexpress