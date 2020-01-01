Я сам поменял мультимедийку. Несколько важных советов

Программист изучил функционал и принцип работы альтернативных головных устройств для своей Тойоты LC Prado и выбрал лучший вариант. Его опыт будет полезен всем, кто недоволен штатной мультимедийкой.

Штатное головное устройство (ГУ, в простонародье «магнитола») почти любого современного автомобиля обычно не поспевает за прогрессом. Некоторые производители делают упор на качество звука, и это тоже важно, но забывают о современных реалиях. Сейчас ГУ должно быть универсальным компьютером, позволяющим проигрывать не только музыку, но и видео современных форматов. К тому же из-за особенностей комплектации в штатной системе может и вовсе не быть навигации. Или она есть, но карты недостаточно детализированы. Поэтому часто после покупки нового и даже очень дорогого авто вскоре возникает вопрос о замене или доработке штатного ГУ.

Китайцы штампуют альтернативные устройства на базе операционной системы Android под любые автомобили. И на Алиэкспрессе можно найти очень приличные модели.

Чем ГУ на Андроиде лучше?

Плюс в том, что для Андроида существует масса полезных и удобных автомобильных приложений, которые можно установить на нештатное устройство, расширив тем самым функционал. При этом есть и приложения для управления радио, Bluetooth и другими штатными функциями машины. Главное — что это именно приложения, а значит есть возможность заменить «рабочий стол» (launcher) на альтернативный (с другим дизайном, более удобным меню), не потеряв этих функций.

К тому же навигационные карты штатной системы обновляются недостаточно оперативно или на этих картах нет нужной местности (чем дальше от Москвы, тем актуальнее проблема). И редко когда есть внутриквартальные проезды. В зависимости от производителя, обновление таких карт может быть платным. Альтернативная навигация позволяет решить обе проблемы: карты закачиваются какие угодно, бесплатно и с нужной детализацией.

А чем оно хуже?

Нужно понять, будет ли такое ГУ совместимо с другими функциями автомобиля: камеры кругового обзора, кнопки на руле и проч. Часто оказывается, что устройство несовместимо со всем. Причина в том, что производителям штатных ГУ невыгодно раскрывать секреты: протоколы передачи данных и прочие технические особенности своих устройств. Нештатное ГУ будет поддерживать максимум уже имеющихся в машине «плюшек» только при условии, что его создатели, что называется, «хакнули» штатную мультимедийку, разобравшись в особенностях ее реализации. А на это способны немногие. Отзывы владельцев тоже вряд ли выручат. Их часто пишут люди, не обладающие глубокими познаниями в электронике, спустя пять минут после установки. Так что большинство таких отзывов восторженные. Не всегда осведомлены о функционале и продавцы таких устройств.

Стоимость нештатной мультимедийки варьируется от 5000 до 50 000 рублей. На фото предложение с Алиэкспресс с вертикальным дисплеем, который заменяет не только штатное устройство, но и блок управления кондиционером. Если ГУ заглючит, то вы рискуете остаться без важных элементов управления. Не рекомендую покупать, если у вас нет возможности протестировать такое устройство вживую.

Пример недостатка, который может всплыть только после установки: допустим, у вашего автомобиля есть функция кругового обзора. Имейте в виду, что тянуть кучу проводов от четырех камер к любой нештатной мультимедийке не придется. Сигнал с камер поступает в отдельный блок, который передает на ГУ обычный видеосигнал по одному проводу.

Проблема в другом. На большинстве головных устройств, даже очень «китайских», есть провод (обычно синего цвета), при подаче напряжения на который включается изображение с камеры заднего вида. Так вот, напряжение на этот провод подается при включении заднего хода.

Но круговой обзор может понадобиться не только при езде задним ходом. У многих автопроизводителей фронтальная камера включается при медленной езде или если близко подъехать к впередистоящей машине (совмещено с park assist). Вот тут и начинаются первые нестыковки. Вариант решения: «наколхозить» дополнительную кнопку (которая будет подавать +12В на синий провод) для переключения ГУ на показ изображения с камеры (точнее, с блока кругового обзора). Но это требует определенных знаний и навыков. В штатном ГУ есть настройки park assist, режима блокировки дверей, а также сервисный режим, который позволяет, в частности, откалибровать камеры кругового обзора, положение руля, выбрать цвет авто в меню. Все эти операции, скорее всего, будут недоступны без штатного ГУ.

А можно поменять только начинку, не трогая экран? Можно, и это очень популярное решение сегодня. Многие владельцы боятся менять ГУ целиком. Для новых и особенно дорогих машин в последнее время предлагают отдельный мультимедийный навигационный блок на Андроиде. При этом внешний вид не меняется. Такие блоки продают и устанавливают даже официальные дилеры. К сожалению, они также не поспевают за прогрессом. К примеру, Toyota до сих пор для Land Cruiser Prado и RAV4 продает модель RW6ES-00010 на Андроиде 4.4, который морально устарел. Актуальная версия этой операционки — 10. Не говоря уж про мощность процессора, объем памяти (оперативной и накопителя). У Андроида 8, 9 или 10 и требования к «железу» выше. RW6ES-00010 — мультимедиаблок для Toyota от официалов. Есть своя GPS-антенна, дополнительный USB, кабель питания и поддержка протокола LVDS. Крепится под штатное ГУ на четыре винта за пять минут. Жаль, рабочий стол заменить нельзя.

А еще в Андроиде версии 8 и выше есть возможность разделения экрана и одновременный запуск двух приложений. Например, можно вместе с навигацией вывести на экран радио или мессенджер. Вот только эта фишка может оказаться бесполезной, если разрешение экрана недостаточное. Чтобы функцией было удобно пользоваться, нужно как минимум 1280 х 720 пикселей (в идеале 1920 х 1080). Родной интерфейс Тойоты выглядит устаревшим. Разрешение экрана — всего 800х480 пикселей. Какой уж тут двухэкранный режим!..

На этой машине установлен альтернативный мультимедийный блок на базе ОС Android. Количество загруженных в него приложений ограничивается только встроенной памятью устройства. При этом внешне дисплей и кнопки вокруг не изменились. На мой взгляд, лучший бесплатный launcher — CarWebGuru с отображением скорости, встроенной навигацией от Яндекса, погодным информером (справа вверху), геоинформером (текущий адрес слева внизу), встроенным медиаплеером, статистикой по поездкам (треки, скорость, стиль езды). Имеет много тем оформления. Совет Из навигационных программ рекомендую Навител или OsmAnd. Последняя (бесплатная) отображает карты с сайта OpenStreetMap . По сути это «народная» карта мира. Любой желающий может там дорисовать свой внутриквартальный проезд в мельчайших деталях или любимые проселочные дороги по своим трекам и через пару дней закачать обновленную карту с ними. Какие могут быть варианты, если я не хочу менять дисплей? Материалы по теме Renault Kaptur будет обновляться «по воздуху» Существует два подхода к реализации. Вариант 1. Мультимедийный блок обменивается данными с ГУ по интерфейсу LVDS. В самом блоке реализован свой launcher, который стилизован под штатный интерфейс ГУ. Управление радио, Bluetooth и проигрывание MP3 остается родным или оно встроено в launcher и стилизовано под родное. Кнопки на руле работают и позволяют не только регулировать громкость, но и перематывать треки и пр. Другими словами, мультимедийка достаточно глубоко интегрирована в бортовую электронику машины. Выражается это так: если запущена навигационная программа, поверх может всплыть окно с функцией Bluetooth и входящим звонком или откроется круговой обзор. Подсказки от системы навигации приглушают или временно отключают радио и т.д. Плюсы Блок устанавливается за минуты, подключается несколькими проводами. Минусы Если решите установить альтернативный launcher с понравившимся дизайном, то потеряете доступ к управлению радио, Bluetooth и другим настройкам автомобиля. Примеры таких устройств для автомобилей Toyota: Официальный мультимедийный блок Toyota RW6ES-00010 (Android 4.4, софт Яндекс, нет Google Play), цена 35 000 руб.

(Android 4.4, софт Яндекс, нет Google Play), цена 35 000 руб. Radiola RDL-LVDS (Андроид 8.1), цена 27 000 руб.

(Андроид 8.1), цена 27 000 руб. Air Touch Performance 9 (Андроид 9, USB 3.0, выходы HDMI под дополнительные мониторы на подголовниках), цена 41 600 руб. Электрообогрев лобового стекла как бы экранирует сигнал GPS. А еще создавать помехи может радар-детектор, лежащий на панели. Специалисты официального дилера при установке вряд ли будут заморачиваться и оставят GPS-антенну рядом с ГУ — плохое решение. В идеале антенну GPS лучше установить в правую стойку или даже в бампер. Материалы по теме Выбираем систему автозапуска — экспертиза «За рулем» Вариант 2. Мультимедийный блок с Андроидом работает параллельно и независимо. Переключиться между штатным ГУ и Андроидом можно нажатием (иногда долгим нажатием — 3 секунды) кнопки Map/Navi или Car на передней панели. При однократном нажатии стороннее ГУ может сообщить, что система навигации отсутствует — оно попросту не знает об ее существовании. Есть и другие неудобства: если вы находитесь в интерфейсе Андроида, то не увидите всплывающий Bluetooth с входящим звонком. Если вставить USB-флешку с MP3 музыкой в штатный USB-порт, то возможно проигрывание только в штатном интерфейсе. Если переставить ее в USB-порт мультимедийного блока, то возможно проигрывание в любом плеере в Андроиде. При нахождении в интерфейсе Андроида будет активироваться камера заднего вида (или круговой обзор), но только при включении заднего хода. Если вы на светофоре близко подъехали к впередистоящей машине, передняя камера включится автоматически только в штатном интерфейсе. Кнопки на руле никак не влияют на Андроид, перемотки нет (точнее, на руле регулируется общая громкость, о которой Андроид ничего не знает). На самом Андроиде обычно приходится выставлять максимальную громкость. Другими словами, нужно понимать, что и в каком интерфейсе отображается, и самому переключаться между ними. Плюсы Можно установить любой launcher, который будет стартовать сразу при включении зажигания. Минусы Такой мультимедийный блок требует разбора ГУ и подключается в разрыв между ГУ и монитором. Установку лучше доверить профессионалу, так как очень легко спалить систему. Пример такого устройства: Radiola RDL-01 NEW (Андроид 8.0), цена 28 000 руб. Совет Физической кнопки «назад» на ГУ нет. На некоторых мультимедийных блоках вверху в шторке есть виртуальные кнопки «домой», «назад». Там, где их нет, можно доустановить приложение с такой кнопкой. Без кнопки «назад» тойотовским блоком RW6ES-00010 почти невозможно пользоваться, так как далеко не во всех программах для Андроида есть кнопка «назад» или «выход». Можно вставить в USB беспроводную клавиатуру, которых на Алиэкспресс масса. Тогда у вас будут физические кнопки «домой», «назад», но главное — при вводе текста половина экрана не перекрывается виртуальной клавиатурой... ...Впрочем, во всех современных браузерах (Google, Yandex) и многих навигационных программах есть голосовой ввод. Только для голосового ввода от Яндекса (на фото) нужен быстрый и стабильный интернет (для Google можно скачать offline-пакеты). А wi-fi в машине сложно организовать? Материалы по теме 10 вопросов Яндексу от автомобилистов. И его подробные ответы Обычно к нештатному ГУ можно подключить 4G-модем в USB-порт, но это плохое решение. 4G-модем должен быть совместим с системой конкретного ГУ. ГУ должно инициализировать устройство как 4G-модем. На практике связь постоянно «отваливается» и часто не восстанавливается автоматически (нужно руками перетыкать 4G-модем). Оптимальное решение: 4G-модем, который сам раздает wi-fi, например Huawei E8372. Все ГУ на Андроиде имеют Wi-Fi-модуль, так что любой из них можно подключить к уже имеющейся сети. Только не покупайте такие 4G-модемы на Алиэкспрессе. Там часто залочена прошивка от какого-нибудь иранского сотового оператора. Модем будет глючить, и его не получится перепрошить. Лучше заплатить чуть больше, но купить такой модем в России в гипермаркете электроники. Так какое устройство все же лучше? С Алиэкспресса или в любом другом онлайн-магазине (то есть не имея возможности протестировать) рекомендую заказывать альтернативную мультимедийку только для относительно простых автомобилей, без таких функций, как круговой обзор, парковочный ассистент и пр. Себе же оставил Radiola RDL-01 NEW (вариант 2). Могу рекомендовать эту мультимедийку продвинутым пользователям. А тем, кто не желает вникать в технические подробности, удобнее и привычнее покажется вариант 1. Тут также будут доступны многие функции, но с некоторыми ограничениями, например по замене рабочего стола. Большинство же пользователей останутся довольны. Фото: Дмитрий Васильев и Aliexpress