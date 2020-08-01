Новый «За рулем»: Веста после 90 000 км, всё про ГБО, легковые внедорожники ГАЗ

«За рулем» №8/2020 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Новый КоАП: как его сделать более полезным для водителя?
- Медпроверка на алкоголь и наркотики: считаем расходы
- Минивэн GAC GN8 и другие новинки лета
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Модернизированный Audi Q5 и навигация напрокат
- Новый Citroen C4 — теперь это кросс-хэтчбек!
- BMW 218i Gran Coupe за два миллиона: передний привод и три цилиндра
ЗР АКТИВ
- Авторынок после пандемии: на чем ездить будем?
- Как и зачем убивают московский троллейбус?
ЗР ТЕСТ
- Новый седан Volkswagen Jetta на фоне Kia Cerato и красотки Mazda 3
- Skoda Rapid после модернизации: сравниваем со старой машиной
- Обновленный Renault Kaptur с турбомотором или Arkana — что выбрать?
- Кросс-хэтчбек Kia XCeed против кроссоверов Skoda Karoq и Peugeot 3008
ЗР ЭКСПЕРТ
- Новый Santa Fe, внедорожник Palisade и другие новинки Hyundai
- Накачиваем колесо: правильное давление и как его выставить
- Беспилотники Яндекса нового поколения будут ездить даже в США
- Газ в автомобиле. Какое ГБО поставить — расходы и доходы
- Автомобиль не развивает максимальную скорость — в чем причина?
- Разветвители в прикуриватель: ищем мощный и надежный
- Определяем неисправность автомобиля по запаху
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Mitsubishi Outlander
- Секонд-хэнд: выбираем хороший автомобиль за 300–400 тысяч рублей
- Выбираем б/у: Opel Astra H и SsangYong Kyron
- Автомобильные термины: как не запутаться
- Парк ЗР: Лада Веста с роботом после 90 000 км; седан Volkswagen Polo
А также:
- ЛАЗ-695 — оригинал или копия иномарки?
- Alfa Romeo Giulietta времен советской италомании
- Самавто 4х4: советские самодельщики ухитрялись строить внедорожники и даже амфибии!
- Легковые внедорожники ГАЗ: несбыточные (но красивые) планы
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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