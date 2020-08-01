Новый «За рулем»: Веста после 90 000 км, всё про ГБО, легковые внедорожники ГАЗ

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«За рулем» №8/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

Новый КоАП: как его сделать более полезным для водителя?

Медпроверка на алкоголь и наркотики: считаем расходы

Минивэн GAC GN8 и другие новинки лета

ЗР ПРЕМЬЕРА

Модернизированный Audi Q5 и навигация напрокат

Новый Citroen C4 — теперь это кросс-хэтчбек!

BMW 218i Gran Coupe за два миллиона: передний привод и три цилиндра

ЗР АКТИВ

Авторынок после пандемии: на чем ездить будем?

Как и зачем убивают московский троллейбус?

ЗР ТЕСТ

Новый седан Volkswagen Jetta на фоне Kia Cerato и красотки Mazda 3

Skoda Rapid после модернизации: сравниваем со старой машиной

Обновленный Renault Kaptur с турбомотором или Arkana — что выбрать?

Кросс-хэтчбек Kia XCeed против кроссоверов Skoda Karoq и Peugeot 3008

ЗР ЭКСПЕРТ

Новый Santa Fe, внедорожник Palisade и другие новинки Hyundai

Накачиваем колесо: правильное давление и как его выставить

Беспилотники Яндекса нового поколения будут ездить даже в США

Газ в автомобиле. Какое ГБО поставить — расходы и доходы

Автомобиль не развивает максимальную скорость — в чем причина?

Разветвители в прикуриватель: ищем мощный и надежный

Определяем неисправность автомобиля по запаху

ЗР РЕСУРС

Вторые руки: Mitsubishi Outlander

Секонд-хэнд: выбираем хороший автомобиль за 300–400 тысяч рублей

Выбираем б/у: Opel Astra H и SsangYong Kyron

Автомобильные термины: как не запутаться

Парк ЗР: Лада Веста с роботом после 90 000 км; седан Volkswagen Polo

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ЛАЗ-695 — оригинал или копия иномарки?

Alfa Romeo Giulietta времен советской италомании

Самавто 4х4: советские самодельщики ухитрялись строить внедорожники и даже амфибии!

Легковые внедорожники ГАЗ: несбыточные (но красивые) планы

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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