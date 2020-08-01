Новый «За рулем»: Веста после 90 000 км, всё про ГБО, легковые внедорожники ГАЗ — журнал За рулем

Новый «За рулем»: Веста после 90 000 км, всё про ГБО, легковые внедорожники ГАЗ

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №8/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Новый КоАП: как его сделать более полезным для водителя?
  • Медпроверка на алкоголь и наркотики: считаем расходы
  • Минивэн GAC GN8 и другие новинки лета

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Модернизированный Audi Q5 и навигация напрокат
  • Новый Citroen C4 — теперь это кросс-хэтчбек!
  • BMW 218i Gran Coupe за два миллиона: передний привод и три цилиндра

ЗР АКТИВ

  • Авторынок после пандемии: на чем ездить будем?
  • Как и зачем убивают московский троллейбус?

ЗР ТЕСТ

  • Новый седан Volkswagen Jetta на фоне Kia Cerato и красотки Mazda 3
  • Skoda Rapid после модернизации: сравниваем со старой машиной
  • Обновленный Renault Kaptur с турбомотором или Arkana — что выбрать?
  • Кросс-хэтчбек Kia XCeed против кроссоверов Skoda Karoq и Peugeot 3008

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Новый Santa Fe, внедорожник Palisade и другие новинки Hyundai
  • Накачиваем колесо: правильное давление и как его выставить
  • Беспилотники Яндекса нового поколения будут ездить даже в США
  • Газ в автомобиле. Какое ГБО поставить — расходы и доходы
  • Автомобиль не развивает максимальную скорость — в чем причина?
  • Разветвители в прикуриватель: ищем мощный и надежный
  • Определяем неисправность автомобиля по запаху

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Mitsubishi Outlander
  • Секонд-хэнд: выбираем хороший автомобиль за 300–400 тысяч рублей
  • Выбираем б/у: Opel Astra H и SsangYong Kyron
  • Автомобильные термины: как не запутаться
  • Парк ЗР: Лада Веста с роботом после 90 000 км; седан Volkswagen Polo

А также:

  • ЛАЗ-695 — оригинал или копия иномарки?
  • Alfa Romeo Giulietta времен советской италомании
  • Самавто 4х4: советские самодельщики ухитрялись строить внедорожники и даже амфибии!
  • Легковые внедорожники ГАЗ: несбыточные (но красивые) планы

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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