Как справиться с пятном ржавчины (дешево и своими силами)

Эксперты «За рулем» сопоставили различные способы удаления коррозии.

Еще каких-то лет двадцать назад повсюду виднелись рекламные плакаты, зазывающие автомобилистов провести антикоррозионную обработку автомобилей. Предлагались различные технологии и препараты — «Тектил», «Меркасол», «Соудал», «Раст-Стоп»… Однако потом ситуация резко изменилась. Долговечность автомобильных кузовов образца XXI столетия значительно возросла по сравнению с теми, что производились в 90-е годы и ранее. В былые времена именно сильная коррозия всех элементов кузова: наружных панелей, порогов, лонжеронов… — служила естественным и даже привычным ограничителем срока службы автомобиля. А поскольку автомобили тогда покупали чуть ли не на всю жизнь, то продлить его ресурс пытались всеми силами. Как самое «крутое» решение порой использовали даже замену кузова.

Как «грызут» автомобили

Сегодня коррозия сильно ослабила свои позиции — появились оцинкованные кузовные детали, более совершенные грунты и краски. К тому же многолетняя гарантия автопроизводителя от сквозной коррозии успокаивает владельца машины: дескать, на мой век хватит. А поскольку автомобили сегодня меняют довольно часто, то и смысла в их антикоррозионной обработке, казалось бы, нет. Но это только на первый взгляд.

В реальности картина иная. Во-первых, инициатором коррозии является не только возраст машины. Она может активно развиваться даже на новых автомобилях в местах глубоких сколов от камней, когда лакокрасочное покрытие пробито до металла. Во-вторых, ее появление может быть спровоцировано кузовным ремонтом после небольшого ДТП. Ведь не секрет, что при ремонтных работах мастера часто используют кузовные детали, произведенные восточным соседом. А их элементы коррозируют гораздо охотнее, чем «родные». Наконец, активная жизнь огромного числа автомобилей начинается вовсе не у первого владельца, привыкшего часто обновлять свой «гараж», а у второго и последующих. Все эти машины уже далеко не новенькие, а лишних денег у их обладателей нет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить приобретенный транспорт.

Слово «коррозия», как известно, происходит от латинского corrode, то есть «грызу». Речь идет о разъедании материала при его взаимодействии с внешней средой. Классические способы борьбы с коррозией известны давно, но появляются и новые.

Основные способы борьбы с коррозией кузова

Способ Алгоритм Примерная стоимость Применяемость Плюсы Минусы Визит на сервис Мойка, сушка, нанесение препарата От 15000 ₽

Чаще всего — второй владелец взявший машину надолго Отработанная технология, работа «под ключ» Дорого «Классический малярный» Зачистка, грунтовка, окраска Исправление нескольких дефектов ЛКП — от 4000 ₽ На внешних панелях автомобиля с целью придания отличного вида Автомобиль имеет внешность почти как у нового. Значительная трудоемкость, необходим подбор краски, но на внешних панелях — практически единственный способ «Классический» с преобразователем ржавчины Обработка преобразователем ржавчины, зачистка, грунтовка, окраска От 1000 ₽ при работе своими силами На внешних поверхностях машин, которым нечего терять, и все невидимые поверхности Ржавчина исчезнет Поверхность будет иметь неровный вид и непонятный цвет «Классический» с цинкованием Цинконаполненная грунтовка От 500 ₽ при работе своими силами На внешних поверхностях любых машин, кроме серебристых очень заметна. Цинк будет осуществлять протекторную защиту Слабое сцепление частиц цинка с обрабатываемой поверхностью Электрохимический Электрохимическое удаление и цинкование От 800 ₽ при работе своими силами На местах, где повреждено ЛКП и началась коррозия. Позволяет полностью ликвидировать очаг коррозии Остается пятно цвета «оцинкованного ведра» Самостоятельная обработка мовилем с цинком Наносится на места с поврежденным ЛКП От 1000 ₽ при работе своими силами На местах, где повреждено ЛКП Качественный препарат обеспечивает пожизненную защиту кузова Мовиль, изготовленный по упрощенной технологии, не дает должного эффекта Самостоятельная обработка мовилем с преобразователем ржавчины Наносится на места с поврежденным ЛКП и начавшейся коррозией

От 1000 ₽ при работе своими силами На местах, где повреждено ЛКП и началась коррозия. Качественный препарат обеспечивает пожизненную защиту кузова Мовиль, изготовленный по упрощенной технологии, не дает должного эффекта

Самостоятельно или на сервисе?

Владелец нового автомобиля скорее всего обратится на сервис — пусть это и дорого. Выходец из «гаражного сообщества» былых времен предпочтет самостоятельную возню: его не испугают ни зачистка, ни грунтовка. А вот среднему потребителю, у которого не ни лишних денег, ни «гаражных» навыков, стоит посмотреть на препараты современной автохимии. Примером могут служить так называемые мовили — когда-то имя «Мовиль» образовалось от имен двух столиц, Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным: мовилей в продаже довольно много.

Требования к мовилям

Требований к таким препаратам довольно много. Они обязаны быть экологичными, не допускать каплепадения, обеспечивать высокую стойкость пленки к нагреву, не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладать высокой проникающей способностью, вытеснять воду и электролит, спокойно переносить воздействие солевого тумана и т.п. Главное же отличие настоящих антикоррозионных препаратов (например, мовиля с преобразователем ржавчины производства ASTROhim) от многочисленных консервантов состоит в том, что они на молекулярном уровне обязаны проникать в слой ржавчины и препятствовать дальнейшему развитию процесса коррозии.

Из достоинств таких препаратов отметим стабильность их свойств фактически на весь срок эксплуатации автомобиля. Их можно наносить на старые антикоррозионные покрытия. Они не токсичны и не имеют запаха. Их можно распылять в скрытые кузовные полости автомобилей, а также наносить на влажную и ржавую поверхность. При этом препараты не оказывают вредного воздействия как на ЛКП, так и на резину или пластик.

К сожалению, многие из продаваемых мовилей произведены по упрощенной технологии, сохранив от исходного термина разве что название. На практике такие средства образуют непрочную пленку, стекающую с вертикальных поверхностей почти сразу же после нанесения. Более того, нанесенное покрытие при этом трескается, нарушая герметичность антикоррозионного слоя.

Современные автомобили надежны и долговечны. Но это не означает, что они не нуждаются в уходе. Так что раз есть возможность продлить срок их службы и сэкономить деньги на кузовном ремонте, надо ее использовать.

Фото: «За рулем», depositphotos