Авторынок после пандемии: что еще изменится?

От эпидемии коронавируса автомобильная индустрия пострадала в меньшей степени, нежели, например, общепит и туризм, которые оказались полностью закрыты, и ещё неизвестно, когда смогут начать работу в прежнем объёме. Однако карантин сильно подкосил и автопром.
Китай наше всё
Сразу же пострадали логистические цепочки. Ведь нет ни одного нового автомобиля в мире без китайских комплектующих. С зависимостью от одной страны — Китая — уже ничего не сделаешь. Дешёвая рабочая сила и огромное количество трудовых ресурсов стали составляющими успеха Поднебесной. А ещё — готовность выполнять любые заказы, гибко подходя к вопросам качества. Сколько заплатите — на столько и получите.
Однако тенденции таковы, что китайские заводы и «руки» перестают быть дешёвыми. Всё логично: растёт квалификация, растёт спрос. Достаточно взглянуть на китайские автомобили: некоторые свежие модели не зазорно сравнивать с «корейцами» и «японцами». Потянулись вверх и цены. Так почему с запчастями и комплектующими должно быть по-другому?
Кроме того, Китай остаётся крупнейшим рынком сбыта в мире, а значит является лакомым куском для автоконцернов. И хотя уже не первый год спрос там идёт на спад, идущие вторыми США плетутся далеко позади: в 2019 году американцы купили 17 млн машин, а китайцы — 25,4 млн. Считающиеся очень перспективными Бразилия и Индия достигли за прошлый год уровня в 2,7 и 3 млн машин соответственно — с Китаем не сравнить.
Так что пандемия радикально не перекроит логистические схемы. В Поднебесную инвестированы многие миллиарды, и вряд ли в сложившейся экономической ситуации кто-то из компаний автомобильной промышленности выделит сопоставимые средства на поиск новых партнёров и отладку связей с ними.
Некоторые фирмы озаботились резервными каналами поставок, но нет гарантий, что такая перестраховка сработает. Нынешний вирус вышел из Китая. А откуда будет следующий?
Все в онлайн!
Запрет на работу автосалонов дал мощный стимул для развития онлайн-сервисов. В том или ином виде они уже были задействованы у всех брендов и до пандемии. Как минимум — актуальный каталог автомобилей на сайте производителя и дилеров. У большинства прилагалась возможность резервирования приглянувшейся машины на срок до нескольких суток с внесением залога или без него.
С введением ограничений на работу дилерских центров бронирование через интернет запустили практически все. Более того, у большинства появился полноценный механизм онлайн-продаж. С дистанционным одобрением кредита проблем нет. Оплатить автомобиль полностью — тоже пожалуйста. Кто-то даже добился того, чтобы за банковский перевод временно не брали комиссию, из-за которой в России традиционно расплачиваются пачками наличных.
Стало возможным оформить доставку оплаченного дистанционно автомобиля прямо к подъезду. Эту услугу предложили несколько брендов, включая Ладу и УАЗ. Необходимые документы на подпись привозили вместе с машиной, которая перед выдачей проходила процедуру дезинфекции.
И только при необходимости сдать старый автомобиль в трейд-ин всё стопорилось. С предложением дистанционно оценить автомобиль и прислать эвакуатор так никто и не вышел.
Как и любая экстренная ситуация, пандемия заставила вспомнить о ежедневном подвиге врачей. Среди прочих мер поддержки работников системы государственного здравоохранения включили в число имеющих право на льготный автокредит и на 10‑процентную скидку от цены машины. Одновременно расширили действие госпрограмм и в других направлениях. Скидку по программе «Семейный автомобиль» теперь можно получить при наличии всего одного ребёнка (было как минимум двое), максимальную цену машины увеличили с миллиона рублей до полутора, на льготу также можно рассчитывать при сдаче в трейд-ин автомобиля возрастом старше шести лет. На реализацию проекта дополнительно выделили 7 млрд рублей. Эти меры помогут поддержать продажи новых автомобилей.
Привычка к новому
Пандемия заметно увеличила интернет-продажи. До сих пор компании не чувствовали интереса к такого рода сделкам. Автомобиль ещё не перешёл в разряд покупок, которые люди привыкли делать дистанционно. Нужно пощупать, «примерить» на себя, обсудить с менеджером детали. Да и сумма слишком весомая, а приобретение сравнительно редкое, чтобы народ массово решил экономить на нём время. Кстати, даже на более продвинутом и благополучном Западе люди во время пандемии не ринулись в виртуальные шоу-румы, и дилеры испытали колоссальное падение продаж.
Теперь же новомодные сервисы «прикрутили» к большинству сайтов автопроизводителей. И хотя в привычное русло вернулась классическая форма взаимодействия с клиентом, забрасывать свежие методы не станут. Есть много людей, тяготеющих к новаторским вещам. И молодёжь активно проповедует «цифровизацию», стараясь выжимать максимум из дистанционного общения.
В нашей стране онлайн-продажи могут прижиться лучше, чем в Европе, США и Азии. Ведь у нас огромные территории, а дилерские центры сконцентрированы обычно в крупных городах. И многие с удовольствием провернут сделку через интернет, не желая несколько раз мотаться за сотни километров. Да ещё и с немалыми деньгами в кармане!
Современные технологии — это давно уже не обмен СМС-ками и не телефонный разговор. Мессенджеры мгновенно пересылают фотографии высокого качества, сервисы видеозвонков позволяют обсудить детали не хуже, чем при личной встрече. Сам выбирал и предоплачивал таким способом даже автомобиль с пробегом. И летел за ним в другой город, уже мысленно считая его своим. Хотя подводных камней при покупке поддержанной машины куда больше, чем в случае с новой.
Кто-то наверняка будет пользоваться дистанционкой лишь частично. Например, наткнулся на сайте на подходящий вариант, но мгновенно сорваться в автосалон нет возможности. Выручит онлайн-бронирование. А доставкой машины до места жительства воспользуются те, кто хочет преподнести близкому человеку сюрприз.
Подводные камни близко
Мошенники ещё не интегрировались в новые схемы. Ждут, пока новые сервисы наберут популярность. Полагаю, совсем скоро появятся сайты-клоны, маскирующиеся под «официалов». А бессмертные «серые» автосалоны перейдут от «впаривания» кабальных кредитов на месте к убеждению дистанционно прислать предоплату или всю сумму разом.
Через полгода-год придётся очень внимательно проверять адрес сайта, на который вы зашли, и реквизиты, куда переводите деньги. Уровень бдительности потребуется даже больший, чем с банковскими картами. Лишиться средств проще простого, а суммы немалые.
Компании предлагают свои варианты обеззараживания салона. Skoda пошла по пути наименьшего сопротивления и выпустила памятку, что и как нужно протирать. Фирма Geely оборудовала паркетник Coolray улучшенной системой фильтрации воздуха. Изящнее всех выступил Ford. Он предложил дезинфицировать салон продолжительным, в течение 15 минут, прогревом салона до 56 С˚. Такая температура убивает почти все известные вирусы. Причём реализовали «дезинфекцию» без какой-либо модернизации железа. Специальный функционал прописали в ПО климат-контроля. Что-то подобное стоит ждать и на других автомобилях. Затраты практически нулевые, а эффективность высокая. Запускать режим можно и дистанционно перед поездкой.
Частное или общественное?
Продажи рухнули не только по причине закрытых автосалонов. Значительную часть глобальной экономики просто «выключили» на несколько месяцев. Многие потеряли работу, а кто сохранил, стал получать меньше. До машин ли сейчас?
Между тем, во время эпидемии частная машина оказывается лучшим вариантом снизить вероятность заражения, если приходится выходить из дома. В общественном транспорте подхватить заразу шансы крайне высоки: там самая большая проходимость народа. Хотя людей в метро и автобусах в период самоизоляции было столько, что соблюдать дистанцию в полтора-два метра оказалось реальным.
Такси тоже не выход — неизвестно, кто до вас ехал, «санитарные» полтора метра до водителя не набрать, трогать внутренние поверхности неизбежно придётся.
Каршеринг в этом плане более безопасный. Но именно его запретили столичные власти якобы из-за несоблюдения в нём санитарных требований. Оставив тех, кто ориентировался исключительно на него, без сравнительно безопасного способа передвижения по городу.
И что в этой ситуации делать без своей машины? Как передвигаться? Не факт, что нужные лекарства будут в ближайшей аптеке. Или может потребоваться экстренная медпомощь родственникам или домашнему питомцу. А вне мегаполиса и до ближайшего магазина на своих двоих не всегда доберёшься.
***
Вырвавшийся на свободу вирус просто так нас не покинет. Пандемии прочат вторую волну, даже ходят разговоры о третьей. Насколько развитие событий окажется опасным, будет зависеть от усилий врачей по созданию вакцины, скорости мутации болезни и личных мер предосторожности. Я снова намекаю на безопасность передвижений на частном автомобиле. И уверен, что некоторых сложившаяся ситуация заставит пересмотреть подход к балансу личного и общественного в их жизни. Вы уже присмотрели себе автомобиль?