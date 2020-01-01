Авторынок после пандемии: что еще изменится?

Невиданная прежде глобальная эпидемия на несколько месяцев практически «выключила» мировую экономику. После такой встряски неизбежны серьёзные метаморфозы во всех сферах. Вот как изменится автомобильный мир.

От эпидемии коронавируса автомобильная индустрия пострадала в меньшей степени, нежели, например, общепит и туризм, которые оказались полностью закрыты, и ещё неизвестно, когда смогут начать работу в прежнем объёме. Однако карантин сильно подкосил и автопром.

Китай наше всё

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Сразу же пострадали логистические цепочки. Ведь нет ни одного нового автомобиля в мире без китайских комплектующих. С зависимостью от одной страны — Китая — уже ничего не сделаешь. Дешёвая рабочая сила и огромное количество трудовых ресурсов стали составляющими успеха Поднебесной. А ещё — готовность выполнять любые заказы, гибко подходя к вопросам качества. Сколько заплатите — на столько и получите.

Однако тенденции таковы, что китайские заводы и «руки» перестают быть дешёвыми. Всё логично: растёт квалификация, растёт спрос. Достаточно взглянуть на китайские автомобили: некоторые свежие модели не зазорно сравнивать с «корейцами» и «японцами». Потянулись вверх и цены. Так почему с запчастями и комплектующими должно быть по-другому?

Кроме того, Китай остаётся крупнейшим рынком сбыта в мире, а значит является лакомым куском для автоконцернов. И хотя уже не первый год спрос там идёт на спад, идущие вторыми США плетутся далеко позади: в 2019 году американцы купили 17 млн машин, а китайцы — 25,4 млн. Счита­ющиеся очень перспективными Бразилия и Индия достигли за прошлый год уровня в 2,7 и 3 млн машин соответственно — с Китаем не сравнить.

Так что пандемия радикально не перекроит логистические схемы. В Поднебесную инвестированы многие миллиарды, и вряд ли в сложившейся экономической ситуации кто-то из компаний автомобильной промышленности выделит сопоставимые средства на поиск новых партнёров и отладку связей с ними.

Некоторые фирмы озаботились резервными каналами поставок, но нет гарантий, что такая перестраховка сработает. Нынешний вирус вышел из Китая. А откуда будет следующий?

В сложившихся условиях помощью для коммерческого сектора автопрома стало бы увеличение госзакупок. Первая ласточка — 5 млрд рублей на приобретение карет скорой помощи сверх планового количества. Видимо, за остаток года появятся дополнительные тендеры на LCV, грузовики и автобусы.

Все в онлайн!

Запрет на работу автосалонов дал мощный стимул для развития онлайн-сервисов. В том или ином виде они уже были задействованы у всех брендов и до пандемии. Как минимум — актуальный каталог автомобилей на сайте производителя и дилеров. У большинства прилагалась возможность резервирования приглянувшейся машины на срок до нескольких суток с внесением залога или без него.

Зарождавшаяся в России практика онлайн-продаж машин в период самоизоляции стала быстро развиваться. Некоторые дилеры и автомобильные марки довели её до финальной точки: оплаченную машину доставляют автовозом к указанному владельцем адресу. Число покупателей, выбравших такую схему, уже идёт на десятки. Интерес не иссякнет и после эпидемии: экономия времени всегда будет ­востребована.

С введением ограничений на работу дилерских центров бронирование через интернет запустили практически все. Более того, у большинства появился полноценный механизм онлайн-продаж. С дистанционным одобрением кредита проблем нет. Оплатить автомобиль полностью — тоже пожалуйста. Кто-то даже добился того, чтобы за банковский перевод временно не брали комиссию, из-за которой в России традиционно расплачиваются пачками наличных.

Стало возможным оформить доставку оплаченного дистанционно автомобиля прямо к подъезду. Эту услугу предложили несколько брендов, включая Ладу и УАЗ. Необходимые документы на подпись привозили вместе с машиной, которая перед выдачей проходила процедуру дезинфекции.

И только при необходимости сдать старый автомобиль в трейд-ин всё стопорилось. С предложением дистанционно оценить автомобиль и прислать эвакуатор так никто и не вышел.

Привычка к новому

Пандемия заметно увеличила интернет-продажи. До сих пор компании не чувствовали интереса к такого рода сделкам. Автомобиль ещё не перешёл в разряд покупок, которые люди привыкли делать дистанционно. Нужно пощупать, «примерить» на себя, обсудить с менеджером детали. Да и сумма слишком весомая, а приобретение сравнительно редкое, чтобы народ массово решил экономить на нём время. Кстати, даже на более продвинутом и благополучном Западе люди во время пандемии не ринулись в виртуальные шоу-румы, и дилеры испытали колоссальное падение продаж.

Теперь же новомодные сервисы «прикрутили» к большинству сайтов автопроизводителей. И хотя в привычное русло вернулась классическая форма взаимодействия с клиентом, забрасывать свежие методы не станут. Есть много людей, тяготеющих к новаторским вещам. И молодёжь активно проповедует «цифровизацию», стараясь выжимать максимум из дистанционного общения.

В нашей стране онлайн-продажи могут прижиться лучше, чем в Европе, США и Азии. Ведь у нас огромные территории, а дилерские центры сконцентрированы обычно в крупных городах. И многие с удовольствием провернут сделку через интернет, не желая несколько раз мотаться за сотни километров. Да ещё и с немалыми деньгами в кармане!

Современные технологии — это давно уже не обмен СМС-ками и не телефонный разговор. Мессенджеры мгновенно пересылают фотографии высокого качества, сервисы видеозвонков позволяют обсудить детали не хуже, чем при личной встрече. Сам выбирал и предоплачивал таким способом даже автомобиль с пробегом. И летел за ним в другой город, уже мысленно считая его своим. Хотя подводных камней при покупке поддержанной машины куда больше, чем в случае с новой.

Кто-то наверняка будет пользоваться дистанционкой лишь частично. Например, наткнулся на сайте на подходящий вариант, но мгновенно сорваться в автосалон нет возможности. Выручит онлайн-бронирование. А доставкой машины до места жительства воспользуются те, кто хочет преподнести близкому человеку сюрприз.

Социальная дистанция и прочие меры предосторожности с нами остаются как минимум на ближайшие месяцы или даже годы. Дилерские центры начали работать с нанесённой на полу разметкой и установленными санитайзерами, некоторые — с бесплатными масками и перчатками на входе, пластиковыми перегородками между работниками и клиентом. Но, как и во всех остальных торговых точках, строгого соблюдении требований Роспотребнадзора нет. В будущем контроль ослабеет, а то и вовсе сойдёт на нет.

Подводные камни близко

Мошенники ещё не интегрировались в новые схемы. Ждут, пока новые сервисы наберут популярность. Полагаю, совсем скоро появятся сайты-клоны, маскирующиеся под «официалов». А бессмертные «серые» автосалоны перейдут от «впаривания» кабальных кредитов на месте к убеждению дистанционно прислать предоплату или всю сумму разом.

Через полгода-год придётся очень внимательно проверять адрес сайта, на который вы зашли, и реквизиты, куда переводите деньги. Уровень бдительности потребуется даже больший, чем с банковскими картами. Лишиться средств проще простого, а суммы немалые.

Частное или общественное?

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Продажи рухнули не только по причине закрытых автосалонов. Значительную часть глобальной экономики просто «выключили» на несколько месяцев. Многие потеряли работу, а кто сохранил, стал получать меньше. До машин ли сейчас?

Между тем, во время эпидемии частная машина оказывается лучшим вариантом снизить вероятность заражения, если приходится выходить из дома. В общественном транспорте подхватить заразу шансы крайне высоки: там самая большая проходимость народа. Хотя людей в метро и автобусах в период самоизоляции было столько, что соблюдать дистанцию в полтора-два метра оказалось реальным.

Такси тоже не выход — неизвестно, кто до вас ехал, «санитарные» полтора метра до водителя не набрать, трогать внутренние поверхности неизбежно придётся.

Каршеринг в этом плане более безопасный. Но именно его запретили столичные власти якобы из-за несоблюдения в нём санитарных требований. Оставив тех, кто ориентировался исключительно на него, без сравнительно безопасного способа передвижения по городу.

И что в этой ситуации делать без своей машины? Как передвигаться? Не факт, что нужные лекарства будут в ближайшей аптеке. Или может потребоваться экстренная медпомощь родственникам или домашнему питомцу. А вне мегаполиса и до ближайшего магазина на своих двоих не всегда доберёшься.

Каршеринг в Москве и некоторых других городах России запретили на несколько недель. Мотивация — отсутствие надзора за соблюдением санитарных норм. Операторы были готовы идти на дополнительные траты, но их и слушать не стали. Столь жёстких ограничений больше нигде не было. В пандемию наша столица вошла городом с самым большим парком машин для краткосрочной аренды в мире. Но теперь у инвесторов может сильно поубавиться желания поддерживать экономику столицы.

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Вырвавшийся на свободу вирус просто так нас не покинет. Пандемии прочат вторую волну, даже ходят разговоры о третьей. Насколько развитие событий окажется опасным, будет зависеть от усилий врачей по созданию вакцины, скорости мутации болезни и личных мер предосторожности. Я снова намекаю на безопасность передвижений на частном автомобиле. И уверен, что некоторых сложившаяся ситуация заставит пересмотреть подход к балансу личного и общественного в их жизни. Вы уже присмотрели себе автомобиль?