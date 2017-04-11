Машины с армянскими номерами: лазейку прикрыли, но есть другая

В последнее время участились случаи задержания автомобилей, оформленных на россиян, но зарегистрированных в Армении. «За рулем» вместе с адвокатом разобрался, есть ли у таких машин легальное будущее в нашей стране.

Что происходит?

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«Сезон охоты» на автомобили с номерными регистрационными знаками Армении был открыт в начале этого года. Из разных регионов страны (Челябинской, Курганской области, Краснодарского края, ХМАО — Югры и т.д.) стали поступать сообщения о том, что инспекторы ГИБДД «отлавливают» такие машины в общем потоке. Дальше ситуация может развиваться по-разному. Одни автолюбители отделываются штрафом от 500 до 800 рублей по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке») или штрафом 500 рублей за «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство» по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ. Другим везет гораздо меньше: автомобиль изымают и отвозят на спецстоянку.

Владельцы машин, ввезенных в нашу страну из Армении, бьют тревогу — они опасаются, что не сегодня-завтра и их имущество может быть конфисковано. В Краснодаре владельцы таких машин организовали сбор возле приемной президента России и записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой прекратить задержания автомобилей. А на сайте Change.org создана петиция, в которой автомобилисты просят руководство страны позволить им поставить на учет в России машины, купленные в Армении.

Выдержка из петиции:

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«Просим вас разобраться с возникшей у практически 300 тысяч россиян проблемой в связи с ранее приобретенными транспортными средствами в Республике Армения, которая является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

… Перед покупкой транспортных средств в Республике Армения гражданами России, последние письменно и посредством телефонной связи задавали вопросы в подразделения таможенной службы своих регионов, касающиеся свободного передвижения по Российской Федерации граждан Российской Федерации на автомобилях, которые состоят на учете в Республике Армения и оформлены на граждан Российской Федерации. В ответ от уполномоченных сотрудников таможенной службы поступали разъяснения о том, что можно беспрепятственно передвигаться гражданам России по Российской Федерации на транспортных средствах, находящихся на учете в Республике Армения, которые оформлены на граждан России.

… Вся суть ЕАЭС заключается именно в свободной экономической зоне […] Сейчас нам мешают свободно проводить сделки, покупать и продавать. Пожалуйста, вспомните, что такое ЕАЭС и для чего он был создан!».

В настоящий момент коллективное обращение подписали почти 6 тыс. человек, однако пока никакой реакции со стороны уполномоченных органов не последовало.

А с чего все началось?

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Республика Армения наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией входит в Евразийский экономический союз (ранее Таможенный союз. — Прим. ред.). На территории этих стран действует режим беспошлинной торговли, благодаря чему можно приобрести автомобиль в соседнем государстве и ввезти его на территорию своей страны без уплаты на границе таможенных платежей. Исключение составляет утилизационный сбор, но его размер относительно небольшой — в настоящий момент базовая ставка для легковых авто в России (в том числе внедорожников) составляет 20 тыс. рублей. Многие наши соотечественники быстро смекнули, что чем покупать, например, подержанного «японца» у нас, лучше сделать это в солнечной Армении, потому что:

Машины там дешевле и есть вариант найти модель, которую не купишь в России — вся «фишка» в таможенных пошлинах, которые там разительно отличаются (в меньшую сторону) от наших тарифов.

Можно сэкономить на эксплуатации — полис ОСАГО встанет в ту же сумму, что и на автомобиль, зарегистрированный в России, а вот транспортный налог в Армении существенно ниже.

Судя по многочисленным экспериментам и отзывам владельцев таких машин, далеко не все дорожные камеры распознают армянские номера.

Кому все это нужно?

До недавнего времени государство как бы сквозь пальцы смотрело на то, что россияне активно привозят автомобили из Армении и беспрепятственно эксплуатируют на территории нашей страны. Однако то обстоятельство, что казна недополучает внушительных сумм из-за разницы в уплате таможенных пошлин, набило оскомину. В настоящий момент по дорогам России передвигается, по разным подсчетам, от 200 до 300 тысяч машин, зарегистрированных на территории Республики Армения, — а ведь все они не только недоплатили в бюджет, но и ездят безнаказанно (штрафы приходят по месту регистрации ТС. — Прим. ред.).

В какой-то момент таможенные органы вспомнили про п. 35 Условий и переходных положений (Приложение № 3 к Договору о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), который гласит:

Автомобили, указанные в пунктах 30 и 31 настоящего приложения, зарегистрированные на территории Республики Армения, могут временно ввозиться на территории других государств — членов Евразийского экономического союза только лицами, постоянно проживающими в Республике Армения , без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Ввоз и использование на территориях других государств — членов Евразийского экономического союза таких автомобилей иными лицами, а также их отчуждение, передача в пользование, распоряжение на территориях таких других государств — членов Евразийского экономического союза допускаются только при условии их таможенного декларирования в таможенных органах этих других государств и уплаты таможенных пошлин, налогов с учетом пункта 31 настоящего приложения.

То есть никаких изменений в законодательстве не произошло. Просто за граждан, некогда открывших для себя лайфхак: «как купить автомобиль дешевле и не платить при этом пошлины», плотно взялись контрольно-надзорные органы.

Мнение эксперта

адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Сложившаяся сейчас ситуация была достаточно прогнозируема. Когда автомобиль ввозился из третьих стран, входящих в ЕАЭС, собственником оплачивались пошлины именно по законодательству Армении. Возникает вопрос: если автомобиль постоянно эксплуатируется на территории РФ, где таможенные платежи значительно выше, то кто должен оплачивать разницу, чтобы возместить выпадающие доходы? Эта обязанность так или иначе ляжет на собственника машины. Приобретая автомобиль значительно дешевле на территории другой страны, человек должен был понимать, что идет на риск. И вот этот риск наступил — поменялось отношение государства к автомобилям, которые были ввезены на территорию РФ.

Задерживать машины — это вообще законно?

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С кем и почему борется таможенная служба, понятно — проблема в том, как таких «неплательщиков» выявлять. Доказать факт того, что управляет автомобилем с армянскими номерами гражданин РФ, иначе как путем «отлова за руку», нельзя. А у таможни, как вы понимаете, нет соответствующих полномочий. И вот тут мы становимся свидетелями межведомственного взаимодействия Федеральной таможенной службы и Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС останавливают водителей, устанавливают их личность, и если выясняется, что автомобилем управляет не собственник-армянин, составляется протокол по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство». Можно хоть сколько трясти перед инспектором генеральной доверенностью — она будет расценена как документ, который не отвечает требованиям российского законодательства и, следовательно, не имеет юридической силы. Дальше, вероятнее всего, собранные инспекторами сведения о том, что человека «поймали» за рулем автомобиля с армянскими номерами, будут направлены в таможенные органы, которые смогут использовать эту информацию как основание для выдвижения претензий к «должнику».

Вид наказания зависит от квалификации административного правонарушения. Если транспортное средство не было вывезено в установленный срок временного ввоза, то в данном случае усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 16.18 КоАП РФ («Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами»).

В соответствии с частью 1 статьи 27.1 КоАП РФ в целях:

пресечения административного правонарушения,

установления личности нарушителя,

составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения,

обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.

Уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Изъятие транспортного средства является одной из мер обеспечения, предусмотренной статьей 27.10 КоАП РФ, которая может применяться должностными лицами таможенных органов, уполномоченными на возбуждение дел об административных правонарушениях. Необходимость применения мер обеспечения определяется должностным лицом таможенного органа или должностным лицом ГИБДД (как в нашем случае. — Прим. ред.).

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Машина не изымается в собственность Российской Федерации. Изъятие и постановка автомобиля на штрафстоянку — мера, обеспечивающая невозможность использования данного транспортного средства на территории РФ. Но она ни в коем случае не оспаривает право собственности на этот автомобиль. Таким образом, вы вправе прийти и спокойно забрать его со штрафстоянки, поскольку являетесь собственником. Но учтите, что управлять таким автомобилем нельзя, поэтому вывезти его можно только на эвакуаторе методом частичной или полной погрузки.

Что теперь делать?

Дальнейших вариантов действий у владельцев автомобилей, зарегистрированных на территории Армении и якобы временно находящихся на территории России (а по факту — годами), не так уж и много:

Вариант 1: для состоятельных — можно исправить саму первопричину всех проблем, то есть заплатить таможенные пошлины и поставить автомобиль на учет в России, после чего получить «наш» ПТС и новые регистрационные номера. Но влетит это в копеечку.

Вариант 2: для «неутомимых путешественников» — можно поехать в Армению и реализовать его там. Но тут мы опять-таки упираемся в невозможность управлять автомобилем, а услуги транспортировки машины обойдутся отнюдь не дешево. Ситуация осложняется еще и закрытием границ на время пандемии коронавируса.

Вариант 3: для предприимчивых — пожалуй, самый гуманный по отношению к кошельку собственника. Транспортное средство в этом случае выступает уже в ином качестве — как товар, что влечет за собой его таможенную очистку в общем порядке. Штатные запасные части, принадлежности и оборудование транспортных средств, перевозимые вместе с транспортным средством, рассматриваются как его неотъемлемая часть. Правила ввоза на таможенную территорию РФ физическими лицами товаров — запчастей, кузовов, бывших в употреблении, регламентируются «Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» (подписан в г. Москве 11.04.2017).

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

Исходя из экономического расчета, время использования автомобиля уменьшает его рыночную стоимость как транспортного средства. В какой-то момент стоимость полной таможенной очистки такого автомобиля будет превышать его рыночную стоимость, и в таком случае машину легче продать на запасные части.

Иными словами, ездите, пока машину не отобрали, как отберут — продавайте на запчасти.

То, что сейчас происходит с автомобилями, зарегистрированными в Армении, больше напоминает показательную выволочку. Автомобили изымаются, но это явление не носит массового характера — по крайней мере пока. В большинстве случаев водителей отпускают с предупреждением или же небольшим штрафом. Однако нет никакой гарантии, что в дальнейшем к собственникам автомобилей с номерами Республики Армения не будут применены более жесткие меры государственного реагирования, ведь благодаря работе инспекторов ГИБДД у таможенников на руках появится список потенциальных «должников». Как именно они распорядятся полученными сведениями, покажет время.