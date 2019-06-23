Новый Citroen C4: они сделали Ё-мобиль!

У хэтчбека будет несколько вариантов зарядки, в том числе за 30 минут.

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Фиджитал — так назвал новый формат презентации ответственный за маркетинг и коммуникации в компании Citroen Арно Беллони. Догадались? Конечно, это симбиоз слов physical и digital — «физический» и «цифровой». Физически в парижской студии на премьеру нового хэтчбека C4 собрались только боссы фирмы Citroen, а две с половиной тысячи журналистов наблюдали за этим удаленно. Посмотреть было на что.

Они сделали Ё-мобиль! Российский прооект, увы, заглох, а французский нет: Citroen дебютирует с электрическим кросс-хэтчем ë-C4 на универсальной платформе CMP (Common Modular Platform изначально разрабатывалась как для создания моделей с ДВС, так и гибридов и электромобилей) концерна PSA.

Старт продаж С4 в Европе — в сентябре этого года. Помимо электропривода речь идет о 20 электронных системах помощи водителю и полуавтономном вождении второго уровня (ускорение, торможение, рулевое управление). По габаритам «четверка» прибавила лишь относительно европейского хэтчбека прошлого поколения. Наш С4 длиннее на 261 мм, а его колесная база больше на 40 мм.

В 2020‑м французы уже представили четыре модели с альтернативным приводом — C5 Aircross Hybrid, Ami, ë-Jumpy и ë-SpaceTourer. Для нас эти имена звучат так же диковинно, как и забытый русский «ё-проект», а Европа к розетке готова.

Французские фишки

Задумка французов — электрифицировать модный класс кросс-купе. Приподнятый переднеприводный хэтчбек c ниспадающей крышей, опирающийся на большие (16–18 дюймов) колеса через гидравлическую подвеску Progressive Hydraulic Cushions, в обвесе а‑ля кроссовер смотрится нарядно. Хотя «приподнятость» по российским меркам никакая: 156 мм просвета — это на 20 мм меньше, чем у седана С4 калужского разлива.

Впрочем, сравнивать бюджетный седан и новый С4 трудно, и не только с улицы. В салоне — неожиданный горизонт и прямолинейность передней панели, фактурный пластик (даже с тиснением в виде шеврона), сочетание глянца с хромом и прорисованные, словно кубики пресса, сиденья. Совсем другой визуальный коленкор!

Добавляют шарма «вкусные» фишечки: селектор режимов движения из гильошированного металла и видеорегистратор в основании зеркала заднего вида. Самая же интересная штука — выдвижная крепежная система для планшетов Smart Pad Support.

Салон богатый: с безрамочной цифровой приборной панелью высокого разрешения, белой контурной подсветкой, большой «стекляшкой» проекционного дисплея, индукционной зарядкой и аж 19 нишами и «тайниками». По центру — 10‑дюймовый тачскрин высокого разрешения, управляющий основными функциями машины.

Крепление Smart Pad Support Citroen встроено в переднюю панель и «заточено» под планшеты Apple iPad Air 2 и Samsung Tab A 10,5, но есть и универсальное крепление. Рядом с селектором — клавиша режимов движения Eco, Normal или Sport, меняющих настройки системы кондиционирования и мощности, что позволяет выбирать между спортивным или экономичным вождением.

Пока электромобили наиболее широко представлены в В‑сегменте, а более крупные машины чаще делают гибридными. Мы же решили сделать упор на электричество и традиционные ДВС, пропустив гибридную «прослойку», - резюмирует генеральный директор Citroen Винсент Коби. Хм, Tesla не в счет?

Четыре варианта зарядки

Электричка ë-C4 — это силовая установка мощностью 136 л.с. (100 кВт) и крутящим моментом 260 Н·м, разгоняющая машину до 100 км/ч за 9,7 секунды в режиме Sport и максимальных 150 км/ч. Питает установку высоковольтная (400 В) литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт·ч. Само собой, предусмотрена функция торможения электромотором с рекуперацией энергии, подзаряжа­ющая батарею.

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Заявленный запас хода по циклу WLTP (более близкому к реальности, чем NEDC) достигает 350 км — по европейским расстояниям уже не шутки. Это лишь один из крючков, на которые Citroen намерен поймать покупателей в рамках программы «Доступные электромобили для всех». Вот вам еще: на аккумулятор распространяется гарантия 8 лет или 160 000 км на 70% зарядной емкости. Или вот — на станции быстрой зарядки мощностью 100 кВт батарея пополняет заряд с рекордной для электрического класса скоростью: минута в розетке позволяет проехать 10 км! До 80% емкости она зарядится за 30 минут.

Всего предусмотрено четыре варианта зарядки, три из которых — домашние. Девайс Wall Box с силой тока 32 А можно купить или арендовать. Citroen готов установить Wall Box под ключ, с ним ускоренная зарядка займет 7,5 часов при однофазном подключении или пять часов при трехфазном, с опциональным зарядным устройством на 11 кВт.

Хотите сэкономить и заряжаться по-простому? Тогда 15 часов от 16‑амперной розетки Legrand Green’up или более чем сутки от стандартной бытовой розетки. Для максимальной эффективности зарядку можно запрограммировать или отложить с планшета в салоне или с приложения MyCitroen и попасть на выгодные ночные тарифы на электроэнергию. Заманчиво?

В крышку разъема для зарядки встроен цветной индикатор, по которому можно отслеживать процесс. Альтернатива — приложение MyCitroen.

«Пока мы рассчитываем на 5–8‑процентную долю электромобилей в линейке Citroen, но с высокой долей вероятности она может вырасти в ближайшие несколько лет до 20%», - с уверенностью в голосе вещает Винсент Коби.

А что для нас?

Задумка понятна: сделать электромобиль практичным и доступным настолько, чтобы он стал реальной альтернативой машине с ДВС. Но это в Европе! А у нас? В квартире газ, точнее бензин и дизтопливо. Поэтому ë-C4 в России не появится.

Максимум для нас — что-то из пяти бензиновых двигателей PureTech (100–155 л.с.) или, что менее вероятно, двух дизелей BlueHDi (110 и 130 л.с.) в сочетании с 6‑ступенчатой механикой или 8‑ступенчатым автоматом. Хоть так — будет обидно не увидеть на российских дорогах такую стильную штучку и ограничиться форматом «фиджитал»!

Свежий стиль и смелая электрическая программа Передовые наработки проезжают мимо России

CITROEN Ё-С4

Длина/ширина/высота/база 4360/1800/1525/2670 мм

4360/1800/1525/2670 мм Объем багажника 380 л

380 л Двигатель электрический, 100 кВт/136 л.с., 260 Н·м

электрический, 100 кВт/136 л.с., 260 Н·м Батарея литий-ионная, 400 В, 50 кВт·ч

литий-ионная, 400 В, 50 кВт·ч Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с*

9,7 с* Максимальная скорость 150 км/ч

150 км/ч Дорожный просвет 156 мм

*В режиме Sport.

Фото: Citroen

Новый Citroen C4: они сделали Ё-мобиль! У хэтчбека будет несколько вариантов зарядки, в том числе за 30 минут. Новый Citroen C4: они сделали Ё-мобиль!



