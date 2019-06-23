Citroen C4 после 106 000 км: заменили третий модуль зажигания

К семи годам седан стал вибрировать после холодного пуска. Решение проблемы нашлось в багажнике.

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года

Пробег на момент отчета — 106 000 км

Легкая вибрация после холодного пуска ничем хорошим обычно не оборачивается. Но я, как всегда, надеялся на лучшее, тем более что дня три вибрация быстро прекращалась и до вечера не проявлялась. Однако очередным утром тряска не прошла и стала сильной. Открыл капот без особой надежды, и взгляд почему-то сразу упал на модуль зажигания первого цилиндра. Два из четырех уже меняли, в багажнике лежали еще два новых.

За пару минут поменял первый модуль (никакого инструмента для этого не требуется) и… Точное попадание! Двигатель заработал как положено. За пройденные 106 000 км это уже третий вышедший из строя модуль. Четвертый лежит в багажнике — пока.