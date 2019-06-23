Citroen C4 после 106 000 км: заменили третий модуль зажигания — журнал За рулем

Citroen C4 после 106 000 км: заменили третий модуль зажигания

К семи годам седан стал вибрировать после холодного пуска. Решение проблемы нашлось в багажнике.

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 106 000 км

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Легкая вибрация после холодного пуска ничем хорошим обычно не оборачивается. Но я, как всегда, надеялся на лучшее, тем более что дня три вибрация быстро прекращалась и до вечера не проявлялась. Однако очередным утром тряска не прошла и стала сильной. Открыл капот без особой надежды, и взгляд почему-то сразу упал на модуль зажигания первого цилиндра. Два из четырех уже меняли, в багажнике лежали еще два новых.

За пару минут поменял первый модуль (никакого инструмента для этого не требуется) и… Точное попадание! Двигатель заработал как положено. За пройденные 106 000 км это уже третий вышедший из строя модуль. Четвертый лежит в багажнике — пока.

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Отзывы о Citroen C4 (6)

Citroen 2011 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась он...

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