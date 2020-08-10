Неужели кто-то переоборудовал электромобиль для езды на бензине? Не совсем, но типа того.

Материалы по теме Где ж у нее бак-то?! — так заправляют Теслу

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги, вдалеке от зарядных станций? Можно попросить бензина у водителей проезжающих мимо машин и наблюдать за выражением их лица. Действительно, зачем владелец электрокара «стреляет» топливо?

Видео подозрительное. Во-первых, владельца Теслы не волнует, что его снимают на видео. Во-вторых, съемка начинается задолго до просьбы об одолжении, причем не с видеорегистратора, а со смартфона. А в-третьих, на Тесле стоят знакомые номерные знаки — машина была героиней опубликованного нами недавно ролика, в котором молодой парень пытался заправить бензином этот же электромобиль и долго искал горловину бензобака.

В общем, кажется, что и здесь видео постановочное. Тесла стоит на обочине, мигая аварийкой, к ней подъезжает машина, чтобы оказать помощь. Водитель электрокара просит одолжить ему немного бензина. Люди явно сбиты с толку, но он продолжает настаивать. Совершенно случайно у подъехавшей машины в багажнике оказывается галлон топлива.

Все ждут, что будет дальше. Мужчина открывает порт зарядки Теслы, но лить в него не собирается. Затем открывает багажник, в котором стоит генератор Honda. Смысл ролика простой: электромобили все еще зависят от ископаемого топлива, и не важно, где оно преобразуется в электричество — на электростанции или на обочине дороги.

Есть и не постановочные видео, в которых люди пытаются заправить бензином свои электромобили, думая, наверное, что у них гибридная силовая установка.

Фото, видео: Youtube