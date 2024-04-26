Представлен новый Lexus GX – смотрим первый обзор!

Марка Lexus показала в Пекине новое поколение внедорожника GX

Компания Lexus на 18-м Международном Пекинском автосалоне показала новое поколение внедорожника GX. Как отметил находящийся в Пекине эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, в соседнем павильоне выставлен и новый Toyota Land Cruiser Prado – соплатформенный брат-близнец Лексуса. Обе машины были бы весьма востребованы в России.

Даже если отбросить выставочный экспедиционный антураж, выглядит новый Lexus GX весьма брутально. Освеженный дизайн передка тут удачно соседствует с плоскими панелями дверей, а утилитарность порогов и расширителей арок – с внутренней роскошью.

Впрочем, под роскошью и комфортом японцы понимают нечто весьма отличное от того, что декларируют ныне автомобилестроители Китая. В интерьере Лексуса – традиционные грамотно организованные «россыпи» физических кнопок, функции которых не стали отдавать сугубо дисплеям. И надо отметить: и выглядит приятно, и в пользовании наверняка окажется толковым!

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