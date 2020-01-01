Старший брат: 21 главный вопрос к Suzuki SX4

И было в семье Suzuki три брата… Вернее, есть. В России марку представляют сейчас Jimny, Vitara и SX4. У первого относительно недавно была премьера. Второй на подходе. А SX4 мы уже взяли на тест.

Что за класс такой — и не седан, и на кроссовер не так, чтобы похож?

Suzuki SX4 классифицируется как мини-кроссовер либо субкомпактный SUV (B-SUV). В других странах модель даже продается под именем S-Cross. Конкурентов немало: Hyundai Creta, Kia Soul и Seltos, Skoda Karoq, Renault Duster и Kaptur… В семье Suzuki, представленной в России, SX4 можно считать старшим братом: Vitara и Jimny поменьше.

Сузуки редко обновляет модели. Эту тоже?

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Премьера третьего поколения Suzuki SX4 была на Парижском автосалоне осенью 2016 года. От предыдущего автомобиль отличался, в первую очередь, немного видоизмененным салоном, сенсорным дисплеем, решеткой с вертикальным «частоколом» ребер, светодиодной оптикой и новым двигателем 1.4 Boosterjet. Согласно опросам, это покупатели SX4 предыдущего поколения и хотели видеть в новой машине, остальное их устраивало. Да, еще они просили увеличить клиренс — инженеры выполнили просьбу, повысив просвет до 180 мм.

Что у него с качеством сборки, где делают?

Suzuki SX4 выпускают в Венгрии. Качество, на первый взгляд, безупречно. Дефекты сборки в новом автомобиле в глаза не бросились.

С каким двигателем стоит брать?

Есть два двигателя — 1.4L VVT и 1.6L VVT. Коробки передач — 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый автомат Aisin. Привод — на передние колеса или полный.

Что касается выбора, он зависит в том числе от финансовых возможностей. Если есть запас, лучше выбрать наддувный 1.4 K14C Boosterjet, развивающий 140 л.с. Атмосферный 1.6 M16A послабее, в нем 117 л.с. С турбомотором автомобиль явно резвее.

Насколько он быстрый?

У нас на тесте была топовая версия с наддувным 1.4, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. По паспортным данным, до 100 км/ч такая версия разгоняется за 10,2 секунды. В машине кажется, что даже поживее, — уйти со светофора быстрее потока удается легко, обгоны SX4 выполняет без труда. Но замеры показывают, что реальные показатели близки к паспортным: лучший результат — 10,5 секунды. Если хотите версию быстрее, выбирайте SX4 с моноприводом — секунду сбросите.

Что с экономичностью?

Все версии SX4 довольно экономичны. По паспортным данным, расход в смешанном цикле в зависимости от двигателя, привода и коробки передач лежит в диапазоне от 5,9 до 6,3 л на 100 км пути. Наш результат после нескольких дней поездок (в основном городских, по пробкам, с включенным кондиционером и другими потребителями) — 8,2 л на 100 км в смешанном цикле.

Емкость топливного бака для автомобиля такого класса нормальная: 47 литров — как раз хватит, чтобы заправиться до полного в середине пути из Москвы в Санкт-Петербург.

Подвеска мягкая/жесткая?

Ни то, ни другое — средняя. Крены допускает умеренные, неровности глотает хорошо, и, чтобы «пробить» ее, нужно постараться. Но скакать по ямам не стоит, в том числе из-за опасности повредить 17-дюймовые диски и дорогие шины Michelin Pilot Sport 4.

Как управляется?

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От автомобилей такого класса ждешь пресной, невнятной управляемости. Тем более что и здесь руль с электроусилителем. Но, вопреки ожиданиям, рулить SX4 — удовольствие. Усилие на руле в зависимости от режимов не меняется, обратная связь хорошая, и мне все это нравится: надоели «синтетические» рули.

К тормозам нет вопросов.

Коробка меняет передачи незаметно. Единственная проблема — с селектором. Конструкторы сделали прямой паз, и ручной режим следует за драйвом, так что при переводе селектора вслепую я то и дело промахиваюсь мимо D, утыкаюсь в М и невольно пытаюсь ехать на одной первой передаче. Это один из немногих минусов.

Салон, подозреваю, тесный?

Формально автомобиль пятиместный, но внешне он кажется небольшим. За рулем, однако, места хватает. Ребенок в детском кресле на заднем сиденье хоть и касается носками ботинок водительской спинки, пинать ее не может — не дотягивается. Жена на тесноту не жалуется.

А на багажник место тогда где?

Багажники в автомобилях такого класса объемом не поражают. При разном положении задних сидений багажник SX4 может вмещать 430–440 литров. Чтобы разместить содержимое тележки из супермаркета, этого хватит. Мне места хватало и для баула с детской хоккейной формой. Если же нужно перевезти что-то крупногабаритное, спинку заднего сиденья можно сложить по частям или полностью, получив до 1269 литров объема. С таким запасом пространства можно и в хозяйственный отправиться, и даже на стройдвор.

Что с безопасностью?

Ну вот список систем активной безопасности: антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий, стабилизации курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении, помощи при троганье на подъеме, передние и задние датчики парковки, электронный ограничитель скорости. В набор также входят семь подушек и шторок, травмобезопасный педальный узел, ремни с преднатяжителями, крепления для детских кресел ISOFIX, детские замки в задних дверях.

В дверях — усиливающие балки. А кузов создан с применением технологии Suzuki TECT с зонами запрограммированной деформации.

На тестах модель били — пять баллов по EuroNCAP.

Есть куда поставить кофе, бросить телефон?

Спереди возле ручника — два подстаканника, которые можно использовать и как отсеки для мелочей. Чтобы сделать их вместительнее, дизайнеры приблизили их по форме к квадратам. Сдвоенный подстаканник есть и в подлокотнике на спинке заднего дивана (в версии GLX, как у нас). Смартфон же можно положить в нишу перед селектором, над кнопками подогрева передних сидений. Правда, пользоваться им в движении вряд ли получится, он именно что лежит.

И пусть лежит, если можно соединить его с мультимедийкой! Можно?

Коммуникация со смартфонами через Apple CarPlay или MirrorLink предусмотрена. Однако хвалить мультимедийку особо не хочется: сенсорный 7-дюймовый дисплей в окружении рояльного лака бликует, собирает пыль и отпечатки пальцев, интерфейс устаревший. Разрешение с трудом тянет на HD.

Но самая большая беда — голосовой интерфейс навигации, который якобы позволяет задать голосом адрес места назначения. Не позволяет, даже если вы пытаетесь говорить предельно четко: пробовали несколько человек — безуспешно. Так что адреса приходится вводить вручную. А делать это машина позволяет только во время остановок, что правильно, конечно, но раздражает.

Что с музыкой?

Возможно, меломан обнаружит отклонения в звучании аудиосистемы, а мне не удалось. Встроенный эквалайзер позволяет настроить и распределить звучание в соответствии с предпочтениями.

В движении тихо?

Как обычно, мы проводили замеры уровня шума на 40 и 60 км/ч. На 40 км/ч намерили около 60 дБ — как в тихом офисе. На 60 км/ч около 70 дБ — это норма уличного шума. Особо тихим автомобиль не назовешь.

Японцы тонко красят?

Обычно да, но здесь Suzuki приятно удивил. Средняя толщина ЛКП по всему кузову — около 200 мкм, это прямо хорошо.

Клиренс действительно 180 мм?

Вероятно, да, если без защиты. Под металлической защитой двигателя я намерил 170 мм, к стандартному бордюрному камню SX4 встает, упираясь передними колесами и не касаясь его бампером.

А каков полный привод?

На центральной консоли есть шайба системы управления полным приводом Allgrip, позволяющая выбирать между четырьмя режимами движения: автоматический, снег, спорт и блокировка (равномерное распределение крутящего момента по осям). В прочих режимах электроника самостоятельно распределяет момент в зависимости от условий движения, угла поворота рулевого колеса и нажатия педали акселератора. В автоматическом режиме большая часть момента идет на передние колеса.

Нужно понимать, что полный привод в этом автомобиле повышает комфорт и безопасность при движении по дорогам с твердым покрытием. А на грунте полноприводный Suzuki SX4 завязнет чуть дальше, чем моноприводник.

Сколько стоит?

Suzuki SX4 предлагается в двух комплектациях, от 1 449 000 до 1 899 000 рублей. Можно получить выгоду по программе трейд-ин (100 000 рублей), по программе Suzuki Finance (50 000 рублей) и выгоду для работников медицинских учреждений (10 000 рублей).

Ограниченный выбор комплектаций снимает вопрос, какую из них предпочесть. Разумеется, GLX — ради светодиодных фар, датчиков света и дождя, двухзонного климат-контроля, подлокотника в спинке заднего сиденья, системы помощи при троганье на подъеме, датчиков парковки и прочего оборудования.

Какой цвет самый крутой?

Цветов девять. Базовая покраска — белая, неметаллик. Доплата за металлик 20 000 рублей. Варианты: белый, серебристый, серый, черный, коричневый (как на фото), синий, красный, темно-серый. Эффектнее всего SX4 выглядит в синем и красном.

Кому вообще он нужен?

Формально — всем. Но клиенты Suzuki, считает компания, ценят традиции: они предпочитают модным «наворотам» простые решения, качество и надежность. Автомобили марки оправдывают такой подход: SX4, скажем, считается одним из лучших автомобилей для путешествий, как раз из-за высокой надежности.

Во время теста я часто вспоминал избитую идиому «проверено временем». Но в этот раз она подходит.

Старший брат: 21 главный вопрос к Suzuki SX4 И было в семье Suzuki три брата… Вернее, есть. В России марку представляют сейчас Jimny, Vitara и SX4. У первого относительно недавно была премьера. Второй на подходе. А SX4 мы уже взяли на тест. Старший брат: 21 главный вопрос к Suzuki SX4

Фото: Евгения Бурякова, Илья Пименов