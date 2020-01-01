Заправился и не заплатил: что будет? Эксперимент

Мы провернули такую историю на четырех заправках и выяснили, что подход к решению проблемы у всех разный. Полицию вызвали на одной АЗС, на другой предпочли угрожать и оставить в залог... машину!

Сотрудница программы «Первая передача» на НТВ Маргарита Пырсина провела журналистский эксперимент и выяснила, как следует вести себя в щекотливой ситуации и чего ни в коем случае нельзя делать.

Итак, дано: полный бак 95-го на тысячу рублей, обаятельная рыжеволосая девушка и фраза, которая способна вывести из себя даже самого сдержанного кассира: «Ой, а у меня денег нет».

Сергей Радько, адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора»

Если водитель не пытается скрыться и присвоить бензин, правонарушения в его действиях нет. А вот если он уедет и не вернется, так и не заплатив, то в его действиях можно усмотреть как минимум мошенничество.

Эксперимент с забытым кошельком

На первой заправке, куда заехала Маргарита, к ней отнеслись подозрительно любезно. Кассир позвала старшую, та внимательно выслушала возмутительницу спокойствия и предложила перевести денежные средства online. Выяснив, что и это Маргарита сделать не в состоянии, старшая заявила, что будет составлен документ, и в течение трех дней Маргарита обязана вернуться на АЗС с деньгами.

— Я написала заявление — по сути, расписку, — объясняет Маргарита, — о том, что обязуюсь вернуть деньги в течение трех дней. И все, свободна! Сотрудники АЗС мне даже два своих номера телефона оставили на случай, если что-то будет непонятно.

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На второй заправке девушке предложили оставить документы или мобильный телефон и вернуться в течение трех часов. Когда Маргарита отказалась оставить личные вещи, сотрудница АЗС вызвала полицию. Сначала приехали представители ЧОП (частного охранного предприятия), и только потом — полицейские.

Приехавшие на «место преступления» представители полиции сказали, что Маргарита сделала все правильно: ни телефон, ни паспорт оставлять ни в коем случае нельзя. Ситуация решается проще: пишется расписка, в которой Маргарита обязуется максимально быстро вернуть тысячу за бензин.

— Оставлять личные вещи (паспорт, телефон) мы можем только по собственному желанию, — разъясняет адвокат Сергей Радько. — Требование оставить свои вещи является незаконным.

На третьей АЗС — сетевой — журналистке предложили что-то новенькое — отложенный платеж. Вернуть деньги можно на любой заправке, которая принадлежит сети. На заправке сделали ксерокопию паспорта, ТС и водительского удостоверения, приложив чек и ксерокопию чека. На все про все ушло пятнадцать минут. Удобно, современно и без нервов!

Неужели везде все так просто?

Не совсем. Бывают исключения. На четвертой заправке Маргариту попытались напугать: кассир пригрозила, что если девушка не оплатит долг в течение двух дней, ее лишат прав.

— Кто лишит? — удивилась журналистка.

— ДПС! — сурово ответила сотрудница.

Лишить вас прав за забытый кошелек невозможно, и ДПС такими полномочиями на обладают. На предложение Маргариты слить неоплаченный бензин сотрудник заправки ответил, что это хлопотно, и предложил ей… оставить в залог машину и отправиться на поиски денег. Вот это «гуманизм»!

Словом, не так страшен неоплаченный бензин, как мифы, которыми обросла эта неприятная ситуация. Прав вас никто не лишит и автомобиль не отберет. Разумеется, это не повод постоянно забывать деньги и доставлять неудобства сотрудникам АЗС. А еще имейте в виду: не заплатив за бензин, вы обведете вокруг пальца не олигарха-нефтяника, а кассира: недостачу вычтут из его скромной зарплаты. Даже если вас отпустили под честное слово, вернитесь и заплатите. Потому что в любой ситуации самое важное — оставаться человеком.