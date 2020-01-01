Заправился и не заплатил: что будет? Эксперимент

Сотрудница программы «Первая передача» на НТВ Маргарита Пырсина провела журналистский эксперимент и выяснила, как следует вести себя в щекотливой ситуации и чего ни в коем случае нельзя делать.
Итак, дано: полный бак 95-го на тысячу рублей, обаятельная рыжеволосая девушка и фраза, которая способна вывести из себя даже самого сдержанного кассира: «Ой, а у меня денег нет».
Если водитель не пытается скрыться и присвоить бензин, правонарушения в его действиях нет. А вот если он уедет и не вернется, так и не заплатив, то в его действиях можно усмотреть как минимум мошенничество.
Эксперимент с забытым кошельком
На первой заправке, куда заехала Маргарита, к ней отнеслись подозрительно любезно. Кассир позвала старшую, та внимательно выслушала возмутительницу спокойствия и предложила перевести денежные средства online. Выяснив, что и это Маргарита сделать не в состоянии, старшая заявила, что будет составлен документ, и в течение трех дней Маргарита обязана вернуться на АЗС с деньгами.
— Я написала заявление — по сути, расписку, — объясняет Маргарита, — о том, что обязуюсь вернуть деньги в течение трех дней. И все, свободна! Сотрудники АЗС мне даже два своих номера телефона оставили на случай, если что-то будет непонятно.
На второй заправке девушке предложили оставить документы или мобильный телефон и вернуться в течение трех часов. Когда Маргарита отказалась оставить личные вещи, сотрудница АЗС вызвала полицию. Сначала приехали представители ЧОП (частного охранного предприятия), и только потом — полицейские.
Приехавшие на «место преступления» представители полиции сказали, что Маргарита сделала все правильно: ни телефон, ни паспорт оставлять ни в коем случае нельзя. Ситуация решается проще: пишется расписка, в которой Маргарита обязуется максимально быстро вернуть тысячу за бензин.
— Оставлять личные вещи (паспорт, телефон) мы можем только по собственному желанию, — разъясняет адвокат Сергей Радько. — Требование оставить свои вещи является незаконным.
На третьей АЗС — сетевой — журналистке предложили что-то новенькое — отложенный платеж. Вернуть деньги можно на любой заправке, которая принадлежит сети. На заправке сделали ксерокопию паспорта, ТС и водительского удостоверения, приложив чек и ксерокопию чека. На все про все ушло пятнадцать минут. Удобно, современно и без нервов!
Неужели везде все так просто?
Не совсем. Бывают исключения. На четвертой заправке Маргариту попытались напугать: кассир пригрозила, что если девушка не оплатит долг в течение двух дней, ее лишат прав.
— Кто лишит? — удивилась журналистка.
— ДПС! — сурово ответила сотрудница.
Лишить вас прав за забытый кошелек невозможно, и ДПС такими полномочиями на обладают. На предложение Маргариты слить неоплаченный бензин сотрудник заправки ответил, что это хлопотно, и предложил ей… оставить в залог машину и отправиться на поиски денег. Вот это «гуманизм»!
Словом, не так страшен неоплаченный бензин, как мифы, которыми обросла эта неприятная ситуация. Прав вас никто не лишит и автомобиль не отберет. Разумеется, это не повод постоянно забывать деньги и доставлять неудобства сотрудникам АЗС. А еще имейте в виду: не заплатив за бензин, вы обведете вокруг пальца не олигарха-нефтяника, а кассира: недостачу вычтут из его скромной зарплаты. Даже если вас отпустили под честное слово, вернитесь и заплатите. Потому что в любой ситуации самое важное — оставаться человеком.