Генератор: ремонт, приобретение нового или...

Не секрет, что стабильный заряд аккумулятора — залог отсутствия проблем при эксплуатации автомобиля. Особенно это актуально осенью и зимой, когда спешно чинить генератор под проливным дождем или в снегопад — не самая приятная история. Но что делать, если поломка штатного генератора — свершившийся факт и лампочка отсутствия заряда АКБ на приборной панели сигнализирует об этом неутешительном событии?

Что поделать — приходится обращаться в сервис. После диагностики мастера предлагают два варианта решения вопроса — купить новый генератор или отремонтировать старый. Хорошо, если сервисмены сами смогут перебрать неисправный генератор, а если нет? Его отвезут в специализированный сервис по ремонту генераторов и стартеров. Это потребует и времени, и, соответственно, дополнительных денег.

Генератор после эксплуатации и восстановленный генератор

Теперь пройдемся по ценам на ремонт. Замена подшипников — от 700 рублей, замена реле-регулятора напряжения — от 1000 руб., и это только работа без учета стоимости самих запчастей. Например, регулятор напряжения генератора для Хендай Солярис стоит 3000 руб. Вовсе не факт, что окончательная цена ремонта не встанет в стоимость нового неоригинального генератора.

Производителей неоригинальных генераторов можно условно поделить на две категории: те, кто предлагает новое заводское изделие, и те, кто предлагает восстановленные генераторы.

Узлы отработавшего генератора, которые подлежат восстановлению

Что такое восстановленный генератор и в чем нюансы эксплуатации такого изделия? Восстановленными называют обычные штатные (чаще всего оригинальные) генераторы, которые попадают после длительного использования на автомобиле и дефектовки к специализированным компаниям, которые осуществляют процесс его ремонта: меняют все вышедшие из строя узлы (подшипники, щетки и т.д.), очищают пескоструйными машинами корпус генератора от грязи и окислов, заново покрывают лаком медную обмотку статора. Таким образом генератору возвращается товарный вид и все эксплуатационные характеристики.

Цена такого изделия, как правило, ниже имеющегося на рынке предложения, просто потому, что такой генератор требует кратно меньше затрат, чем производство нового (сам б/у генератор приобретается через утилизационные программы по минимальной цене металлолома, остается только стоимость замены некоторых комплектующих и труд по приведению внешнего вида генератора в порядок).

Есть всемирно известные производители, которые наряду с полностью новыми изделиями предлагают свою же линейку восстановленных генераторов. Здесь можно быть уверенным в качестве продукции и соблюдении всех технологических норм, но стоимость — как нового генератора, так и восстановленного — будет кусаться.

И есть менее известные бренды, где качественная составляющая может быть нестабильной, поскольку основной упор делается на цену, которая будет минимальной, а гарантийные и эксплуатационные характеристики такого генератора будут учитываться точно не в первую очередь.

Если вы не хотите играть в рулетку с качеством изделия (а практически любой генератор — это недешево), но все равно рассматриваете покупку, то мы бы точно не стали рекомендовать восстановленный генератор неизвестных компаний.

При этом стоит также обратить внимание на полностью новые заводские генераторы, поскольку вы можете приобрести новый аналог, ничем не уступающий по качеству оригиналу, по очень привлекательной цене. Здесь, так же как и в случае других запчастей, есть компании, предлагающие низкую цену без фактической гарантии качества, и есть компании, ставящие качество во главу угла.

Российская компания STARTVOLT занимается производством деталей автоэлектрооборудования с 2010 года и уже входит в тройку лидеров по поставкам генераторов и стартеров на вторичный рынок. Имеет собственные разработки в конструировании генераторов и стартеров.

Техническое совершенство и 100%-ный пооперационный контроль качества выпускаемых изделий — основа производства генераторов под маркой STARTVOLT. Абсолютно все генераторы проходят полный выходной контроль на специализированном стенде D&V, результатом чего становится комплектация каждого генератора индивидуальным техническим паспортом со всеми характеристиками данного конкретного изделия. Все паспорта имеют свой собственный уникальный идентификационный номер.

При высоком уровне качества продукции STARTVOLT цена вполне конкурентная. Для примера, владельцу Хендай Солярис 1.6 2014 г.в. за оригинальный генератор 37300–2В610 придется заплатить минимум 13 600 руб., за STARTVOLT LG 08L6 — 9050 руб. Как говорится, почувствуйте разницу. Еще один немаловажный плюс генератора STARTVOLT — 2-годичная расширенная реально действующая гарантия против 12 месяцев на оригинал и аналоги.

И, наконец, имейте в виду, сейчас журнал «Рейс» совместно с транспортной компанией «Мострансавто» проводят ресурсные испытания стартера и генератора STARTVOLT. Отчеты публикуются ежемесячно на страницахжурнала «Рейс».

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100%-ный контроль качества каждого генератора. 2 года гарантии. Конкурентную цену.