Какой антифриз вам нужен: инструкция для каждой марки

Уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимума. Вот что нужно сделать, — рассказывают производители.

И марок автомобилей, и типов антифризов так много, что редкий владелец ответит на вопрос, какая жидкость плещется в системе охлаждения его машины. Между тем, современные моторы очень чувствительны к перегреву, а потому к выбору технических жидкостей, в том числе и охлаждающих, надо подходить серьезно.

3 вопроса автопроизводителям

Что можно заливать в систему охлаждения автомобиля определенной марки? Мы обратились к автопроизводителям с тремя вопросами:

Какой тип охлаждающих жидкостей (традиционная, карбоксилатная, гибридная, лобридная) разрешено использовать в их автомобилях? Есть ли рекомендации по конкретным брендам? Можно ли доливать жидкости иных типов?

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На последний вопрос все автопроизводители ответили одинаково: запрещается доливать в систему охлаждения любые жидкости, кроме рекомендованных . Для Ниссана нужен только бельгийский Nissan L255N, для Рено — Glaceol type D, для машин группы PSA — Freecor DSR. Volvo требуется доливать лишь ­жидкость, «одобренную» Volvo.

Некоторые производители дают некоторую свободу выбора, конкретизируя лишь тип жидкости. Porsche, Hyundai, Skoda и PSA рекомендовали лобридную, Brilliance — традиционную, а Mitsubishi — гибридную. Для Subaru подходят жидкости «без аминов» на этиленгликолевой основе.

Так какую же ОЖ нужно искать в магазинах?

Только рекомендованную

Автомобильные концерны ставят перед производителями антифризов задачу: например, в обязательном порядке избавиться от экологически вредных элементов (аминов, боратов) в ОЖ, а также по возможности использовать в конечном продукте глицерин из дешевых отходов производства биотоплива. Поставщик выполняет требования, а знать точную химическую формулу заказчику ни к чему. Поэтому и не рекомендуют автопроизводители иные ОЖ для своих машин. Ведь для этого нужно проводить испытания на совместимость, а это масштабная работа: надо смешать продукты в разных пропорциях, каждую смесь проверить на жаре и морозе, оценить наличие расслоения и осадков. Поэтому автопроизводители указывают, какая жидкость полностью их устраивает, и только ее рекомендует дилерам.

А почему не оговаривают хотя бы тип ОЖ — карбоксилатная, лобридная? По той же причине! Потребитель должен усвоить, что любое отклонение от заводских рекомендаций может нанести вред автомобилю. А пользуясь тем, что разделение ОЖ на типы носит условный характер, многие автопроизводители предпочитают вводить собственные коды и шифры. Например, в классификации Фольксвагена традиционные ОЖ обозначаются как G11 (VW TL 774‑C), карбоксилатные — как G12+ (VW TL 774‑F). Подобные спецификации есть у каждого производителя, но фольксвагеновская лучше других прижилась в России, и многие опираются именно на нее.

Бренд Рекомендации автопроизводителя BMW Только рекомендованные ОЖ с антикоррозийными свойствами. С 01.04.2020 для них действует новая спецификация BMW «BMW Lifetime Coolant xx», или «BMW LC-xx». В настоящее время используются BMW Lifetime Coolant 87 и BMW Lifetime Coolant 18 Brilliance ОЖ традиционного типа, рекомендаций по брендам нет.

Для Brilliance V3 применяется Антифриз G11 Changan Первая заливка — BASF G30, рекомендаций по брендам для дилеров нет Chery Долговременный антифриз Liqui Moly G12+ Hyundai На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» используют A-110 — фосфатный лобридный антифриз. Этот продукт специально разработан под технические требования Hyundai и обладает официальным допуском Hyundai Kia Лобридная ОЖ спецификации Hyundai MS 591–08 Mitsubishi ОЖ Mitsubishi Motors Genuine Super Long Life Coolant Premium либо ее аналог. Аналог должен представлять собой высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую силикатов, аминов, нитратов и боратов и произведенную с использованием гибридной органическо-кислотной технологии Nissan ОЖ Nissan L255N. Производитель — CCI manufacturing Germany GmbH (Германия), поставщик — RTECO N.V. (Бельгия) Porsche Лобридная ОЖ Glysantin G40 или альтернатива согласно G12++/VW TL 774-G PSA

(кроме моделей Fiat, Mitsubishi, Toyota) Лобридная ОЖ на основе концентрата Arteco Freecor DSC. Коммерческое название конечного продукта — Freecor DSR. На рынок запчастей поставляется через сеть Liqui Moly под брендом Partner DSR Renault ОЖ Glaceol type D Skoda Сейчас в автомобилях Skoda применяются жидкости G13 (пропиленгликолевая) и G12 evo (лобридная). С конца 2019 года все новые автомобили поступают с жидкостью G12 evo Subaru ОЖ, не содержащая аминов, на этиленгликолевой основе Toyota Toyota Super Long Life Coolant, гибридная технология Volvo Брендированная ОЖ Вольво. Рекомендаций по иным брендам нет. Шведскими специалистами и поставщиками не употребляются понятия «лобридная», «гибридная». ОЖ базируется на солях органических кислот, фосфатах, силикатах. Не содержит нитриты, амины и бораты VW С 2008 года — G12++. На смену пришла G13 c добавлением глицерина и уменьшенной долей кремния. Кремний добавляется в жидкость постепенно, в процессе эксплуатации, за счет специального компонента в расширительном бачке ВАЗ С 2010 года используются ОЖ карбоксилатного типа. Для первой заправки используются (и рекомендуются для эксплуатации) два вида жидкостей, различающихся по цвету. Смешивать их нельзя. Для автомобилей Лада Гранта (Калина), Веста (с двигателями моделей 21129 и 21179) и Лада 4×4 — ОЖ красного цвета:

Антифриз SinteC (АО «Обнинскоргсинтез») ТУ 2422-047-51140047;

Felix Carbox (ООО «Тосол-Синтез-Инвест») ТУ 2422-068-36732629 Для автомобилей Лада Ларгус, XRAY и Веста (с двигателем Н4) — ОЖ желто-зеленого цвета:

Cool Stream NRC (ОАО «Техноформ») ТУ 2422-001-13331543 (концентрат)

Cool Stream NRR(ОАО «Техноформ») ТУ 2422-001-13331543





А теперь — несколько общих рекомендаций.

Долить или заменить?

Первая мысль, которая приходит в голову при поиске нужной ОЖ, — залить то, что было раньше! Только как узнать, что заливали в автомобиль несколько лет назад? Часто владельцы просят продать им «антифриз для Фольксвагена». Или — того хуже — по совету невежд начинают выискивать жидкость определенного цвета.

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Этот миф — один из самых устойчивых в автомобильном мире. Мол, если жидкость была синего цвета, то и доливать надо тоже синюю. Но цвет ОЖ определяет не ее химический состав, а краситель. Сейчас ОЖ условно делят по набору функциональных присадок на четыре типа! И смешивать их нельзя.

А что произойдет, если в желтую ОЖ долить другую желтую, но сделанную по другой технологии? Разнородные присадки начнут «бодаться» друг с другом и перестанут работать по назначению. В итоге из раствора могут выпасть осадки, нарушив работу, например, теплообменника отопителя. И кончится все ремонтом.

Что заливать?

С гарантийными машинами все просто — они обслуживаются у авторизованных дилеров, а те используют только согласованные с производителем жидкости. А владельцам постгарантийных машин следует придерживаться следу­ющих рекомендаций.

При доливе ОЖ используйте дистиллированную воду — это рекомендуют все автопроизводители . Если требуется добавить в систему несколько литров жидкости — лучше заменить ее целиком, ­устраняя негативные последствия от совме­щения несовместимого. При этом крайне желательно использовать именно современный продукт любого именитого производителя, в том числе и отечественного (Sintec, CoolStream, Nord, Felix). Чем новее разработка (а это можно выяснить на сайте производителя, где новинки всегда отмечены), тем меньше вероятность нанести вред мотору. Состав ОЖ и тем более ее цвет не будут иметь значения.

Денис Загарин, к.т.н., заместитель генерального директора НАМИ, директор Центра испытаний НАМИ

Комментарий специалиста

Современные конструкционные материалы слишком нежные. Поэтому состав охлаждающей жидкости подбирают, исходя из сочетания различных факторов: применяемые материалы (металлы, пластмасса, резина), температурный режим, ресурс. При этом основы и присадки, используемые различными производителями охлаждающих жидкостей, могут быть теоретически несовместимы. Поэтому поддерживаю тезис о недопустимости частичного смешивания различных продуктов.



