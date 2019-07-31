Renault Arkana после 32 000 км: сюрприз в плафоне

Renault Arkana
Изготовитель — «Рено Россия»
Год выпуска — 2019
В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
Пробег на момент отчета — 32 000 км
Пробег редакционной Арканы перевалил за 30 000 километров. Позади уже второе плановое техобслуживание. Новых проблем с автомобилем за последнее время не возникало. Даже мультимедийная система, которая поначалу изрядно помотала нервы, сюрпризов больше не преподносила.
Хотя одна забавная штука с Арканой все-таки произошла. В салоне появились новые пассажиры. Внутри плафона дополнительного стоп-сигнала я обнаружил засохших мошек. Как они туда попали — загадка. Никаких видимых щелей в пластиковой обивке нет. Значит, насекомые знают потайные ходы.
Поможете разгадать их тайну?
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