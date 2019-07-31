Renault Arkana после 32 000 км: сюрприз в плафоне — журнал За рулем

Renault Arkana после 32 000 км: сюрприз в плафоне

В салоне Арканы появились... новые пассажиры! Поможете разгадать их тайну?

Renault Arkana

Изготовитель — «Рено Россия»
Год выпуска — 2019
В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
Пробег на момент отчета — 32 000 км

Материалы по теме
Renault Arkana после 30 000 км: все косяки и расходы3 проблемы Арканы (по мнению владельцев) и ответ RenaultОбслуживание Renault Arkana: все плюсы и реальные недостатки

Пробег редакционной Арканы перевалил за 30 000 километров. Позади уже второе плановое техобслуживание. Новых проблем с автомобилем за последнее время не возникало. Даже мультимедийная система, которая поначалу изрядно помотала нервы, сюрпризов больше не преподносила.

Хотя одна забавная штука с Арканой все-таки произошла. В салоне появились новые пассажиры. Внутри плафона дополнительного стоп-сигнала я обнаружил засохших мошек. Как они туда попали — загадка. Никаких видимых щелей в пластиковой обивке нет. Значит, насекомые знают потайные ходы.

Поможете разгадать их тайну?


  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Фото:
210
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Оцените материал
1:0

Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...