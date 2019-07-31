Renault Arkana после 32 000 км: сюрприз в плафоне

В салоне Арканы появились... новые пассажиры! Поможете разгадать их тайну?

Renault Arkana

Изготовитель — «Рено Россия»

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года

Пробег на момент отчета — 32 000 км

Пробег редакционной Арканы перевалил за 30 000 километров. Позади уже второе плановое техобслуживание. Новых проблем с автомобилем за последнее время не возникало. Даже мультимедийная система, которая поначалу изрядно помотала нервы, сюрпризов больше не преподносила.

Хотя одна забавная штука с Арканой все-таки произошла. В салоне появились новые пассажиры. Внутри плафона дополнительного стоп-сигнала я обнаружил засохших мошек. Как они туда попали — загадка. Никаких видимых щелей в пластиковой обивке нет. Значит, насекомые знают потайные ходы.

Поможете разгадать их тайну?