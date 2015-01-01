Проблема в отсутствии альтернативных поставщиков и в желании производителей сэкономить.

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Заместитель председателя парламентской группы Бундестага Оливер Кришер заявил СМИ, что рост отзывных кампаний имеет отношение к глобализации и набирающим популярность модульным системам, в которых идентичные части встраиваются во все большее и большее количество моделей.

На одной платформе могут существовать автомобили, серьезно различающиеся по цене, позиционированию и даже классу. Поделиться опытом глобального сотрудничества могут в PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi, а также Volkswagen Group, чья универсальная модульная схема MQB стала основой для многих моделей. Это касается и России — бюджетные Renault Logan, Sandero, Duster построены на одной платформе (B0) с Lada Largus, а Lada Granta, Datsun on—DO, Lada Kalina и Datsun mi—DO базируются на «тележке» Калины.

Но пока только в Германии стали придавать значение связанной с этим проблеме. Как видно из сообщения федерального правительства страны, мониторинг 174 отзывов автомобилей в первой половине 2020 года показал, что 154 отзыва связаны с возможными поломками, которые могут отразиться на безопасности и 20 — с причинами, имеющими отношение к окружающей среде.

В общей сложности около 750 000 автомобилей в стране отзывались по причинам, связанным с безопасностью, большая часть машин была произведена Mercedes—Benz и Audi. По экологическим причинам отозвано около 100 000 машин.

Проблема существует не только в Германии: в случае проблемы с унифицированным жизненно важным узлом, под отзыв попадает несколько моделей и порой не одного, а нескольких производителей.

К платформам это не имеет непосредственного отношения, а к глобализации — прямое. Вспомните, насколько острой была, да и до сих пор остается проблема, связанная с подушками Takata, — при отсутствии альтернативы их ставили почти во все автомобили мира, поэтому отзывные кампании получаются многомиллионные.

В минувшем мае японский автопроизводитель Toyota отзывал 3,2 млн машин, проданных по всему миру. Причиной стала неисправность бензонасоса, которая может привести к остановке работы двигателя либо к снижению оборотов на небольшой скорости. Отзывали не только модели 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser Prado, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, под раздачу попали и модели Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX.

Шведский производитель автомобилей Volvo в 2019 году отзывал около 2,2 миллиона автомобилей по всему миру, это было связано с возможными проблемами с ремнем безопасности водителя. В сообщении компании говорилось, что ничего не известно о несчастных случаях или травмах, и это лишь профилактическая мера, которая позволит избежать проблем в будущем. Насколько честны автопроизводители в своих заверениях, говоря об этом, не знает никто.

У специалистов возникают опасения, что модульная архитектура в случае обнаружения дефектов может потребовать отзыва гораздо большего количества автомобилей, поэтому Оливер Кришер требует у специалистов Федерального управления автомобильного транспорта не полагаться только на информацию от производителей, но и самим активнее проводить проверки, особенно, зная о «родственных» связях тех или иных моделей.

Недавно в Росии под отзыв попали 252 автомобилей Volvo моделей S80, V40CC, V60CC, XC60 и XC70, реализованных у нас в 2014–2017 годах.

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