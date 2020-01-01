Почему ОСАГО выгоднее покупать у агрегатора?

С 5 сентября ЦБ РФ вновь поменял тарифы ОСАГО. Теперь стало важно сравнивать цены разных компаний. И вот почему.

Что изменилось

ЦБ расширил тарифных коридор базовых ставок для легковых машин до уровня 2471–5436 руб — от минимума до максимума 3 тысячи рублей разницы. И разрешил компаниям менять базовую ставку в пределах коридора в зависимости от любых факторов.

Отныне цена ОСАГО помимо прочего может зависеть от модели и возраста ТС, нарушений ПДД, пробега и много другого.

Каждая компания вправе самостоятельно выбирать значимые факторы и решать, как они влияют на цену полиса. ОСАГО становится как каско, где для расчета нужно заполнять длинную анкету с кучей информации.

Поэтому роль агрегатора предложений страховых компаний bip.ru, становится особенно важной.

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При расчете ОСАГО на сайте страховщика вы видите только одну цену. Её не с чем сравнить, и нельзя понять — переплачиваете вы за полис или нет.

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В то время как на сайте страховой, чтобы просто узнать цену, потребуется указать всю информацию на собственника, автомобиль и водителей. Не говоря уже об оформлении полиса, на которое обычно уходит до часа.

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