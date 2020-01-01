Платные выделенки: кто придумал и зачем?
Все столичные нововведения, как известно, через несколько лет расползаются сначала по городам-миллионникам, а затем и населенные пункты поменьше заимствуют шаблоны. Так было с платной парковкой, с выделенными для общественного транспорта полосами, с камерами фиксации нарушений.
И вот — знаковое событие: почти все выделенные полосы для общественного транспорта в Москве неожиданно заработали круглосуточно семь дней в неделю. Теперь выезд на них «частникам» запрещен всегда.
Заезжать на такую полосу дорого: штраф по статье 12.17.1 в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей, в остальных регионах — 1500 рублей. Даже с 50‑процентной скидкой сумма существенная.
Но ведь ночью на выделенных полосах нет общественного транспорта — он практически не ходит с часу до пяти утра. Кому может помешать ночью на выделенной полосе редкий автомобиль? Речь идет даже не о движении по выделенке, а о кратковременной остановке — например, для посадки или высадки пассажиров, ведь ночью единственным вариантом добраться до нужного места является частный автомобиль или такси. Справедливы ли такие штрафы за ночную безопасность жителей?
А за что штрафуют?
Каков смысл работать выделенным полосам в выходные? Интервалы движения автобусов в выходные реже, а для автомобилистов это было спасением: утром субботы основной поток идет из города, а вечером в воскресенье — обратно в город. Но автомобилистов у нас не хотят слышать. И теперь все, кто замешкался и не заметил демонтаж «молоточков» (знак дополнительной информации (табличка) 8.5.2 «Рабочие дни»), получит большое количество штрафов, при этом суть правонарушения непонятна. За что штрафуют людей?
Понятно, если водитель действительно помешал кому-то — в этом случае штраф заслуженный. А если мешать некому?
Ответов на вопросы нет. Единственный аргумент, который дали власти, сформулирован... неожиданно: нововведение сделано для блага самих автомобилистов — чтобы мы «не запутались, когда на выделенную полосу можно выезжать, а когда нет».
А как «у них»?
Первая в мире полоса для автобусов была открыта в Чикаго в 1940 году. В Европе выделенки появились в 1963 году в Гамбурге, но там их не отрезали от проезжей части, а переоборудовали под движение автобусов бывшие трамвайные пути. В немецких ПДД понятие выделенной полосы появилось в 1970 году. Далее идея обособления полос для движения общественного транспорта начала быстро распространяться по миру.
Выделенные полосы в Германии уже давно не просто кусок асфальта, который отобрали у автомобилистов. Это либо реально отгороженный участок дороги, на который не заедешь, даже если захочешь. Либо, если заезд на полосу возможен, то сама полоса имеет ряд дополнительных разрешений.
Во‑первых, на многие полосы возможен заезд мотоциклистов. В России мотосообщество безуспешно пытается добиться права ездить по выделенкам.
Во‑вторых, обычно определены дни недели, когда работает полоса, а также часы ее работы. Например, достаточно часто встречается ограничение «5/7/7» — это значит, что полоса работает с понедельника по пятницу с семи утра до семи вечера. На наиболее загруженных участках дорог иногда используется схема «6/7/7».
Предусмотрено огромное количество вариаций, основная задача которых не собирать штрафы или навредить автомобилистам, а оптимально распределить трафик на дороге.
Германия, чтобы дойти до тонкого регулирования работы выделенных полос, прошла путь в пятьдесят лет. В России выделенные полосы начали появляться в начале нулевых годов, а активное их распространение началось десять лет назад. Значит ли это, что до здравых решений нам еще сорок лет? А пока будет так: замешкался — штраф.
- Теперь мы знаем, где стоят камеры. Нарушать будем меньше?
Автор: Пётр Шкуматов
Фото: depositphotos