Все столичные нововведения, как известно, через несколько лет расползаются сначала по городам-миллионникам, а затем и населенные пункты поменьше заимствуют шаблоны. Так было с платной парковкой, с выделенными для общественного транспорта полосами, с камерами фиксации нарушений.

И вот — знаковое событие: почти все выделенные полосы для общественного транспорта в Москве неожиданно заработали круглосуточно семь дней в неделю. Теперь выезд на них «частникам» запрещен всегда.





Заезжать на такую полосу дорого: штраф по статье 12.17.1 в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей, в остальных регионах — 1500 рублей. Даже с 50‑процентной скидкой сумма существенная.





Но ведь ночью на выделенных полосах нет общественного транспорта — он практически не ходит с часу до пяти утра. Кому может помешать ночью на выделенной полосе редкий автомобиль? Речь идет даже не о движении по выделенке, а о кратковременной остановке — например, для посадки или высадки пассажиров, ведь ночью единственным вариантом добраться до нужного места является частный автомобиль или такси. Справедливы ли такие штрафы за ночную безо­пасность жителей?





А за что штрафуют?





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Каков смысл работать выделенным полосам в выходные? Интервалы движения автобусов в выходные реже, а для автомобилистов это было спасением: утром субботы основной поток идет из города, а вечером в воскресенье — обратно в город. Но автомобилистов у нас не хотят слышать. И теперь все, кто замешкался и не заметил демонтаж «молоточков» (знак дополнительной информации (табличка) 8.5.2 «Рабочие дни»), получит большое количество штрафов, при этом суть правонарушения непонятна. За что штрафуют людей?





Понятно, если водитель действительно помешал кому-то — в этом случае штраф заслуженный. А если мешать некому?





Ответов на вопросы нет. Единственный аргумент, который дали власти, сформулирован... неожиданно: нововведение сделано для блага самих автомобилистов — чтобы мы «не запутались, когда на выделенную полосу можно выезжать, а когда нет».





А как «у них»?





Первая в мире полоса для автобусов была открыта в Чикаго в 1940 году. В Европе выделенки появились в 1963 году в Гамбурге, но там их не отрезали от проезжей части, а переоборудовали под движение автобусов бывшие трамвайные пути. В немецких ПДД понятие выделенной полосы появилось в 1970 году. Далее идея обособления полос для движения общественного транспорта начала быстро распространяться по миру.



