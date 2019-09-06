Теперь вы знаете, где стоят камеры. Нарушать будем меньше?

ГИБДД обнародовала местоположение всех комплексов фотовидеофиксации нарушений. В Европе это сделано давно.

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Карта камер фотовидеофиксации нарушений появилась в открытом доступе после решения Госсовета РФ и многочисленных скандалов, про которые даже президент России был вынужден высказаться в духе «не стóит прятать камеры в кустах».

Критики негодуют: говорят, что водители перед камерой будут тормозить, а потом разгоняться. А если, мол, про камеру ничего неизвестно, то все будут ехать так, словно за каждым кустом камера, - и не будут нарушать.

Это известное заблуждение, ведь давно существуют предупреждающие о камерах мобильные сервисы, в которых каждый может указать наличие передвижного комплекса фиксации нарушений, - живая карта камер уже много лет доступна водителям, тем не менее по-прежнему считается, что камеры эффективны и способствуют значительному (до 30 %) снижению аварийности в опасных местах.

Корни подобного заблуждения растут из зарубежной практики. Во многих странах Европы запрещено использование тех же радар-детекторов: считается, что если водитель заранее узнает о наличии камеры на том или ином участке, то он затормозит только перед камерой, а потом будет гнать как ни в чем не бывало. За использование устройств, предупреждающих о камерах, предусмотрены серьезные штрафы. Сами же устройства с точки зрения закона подразделяются на две категории: предупреждающие о камерах по их GPS-координатам (например, мобильные приложения) и специальные радар-детекторы.

Самая жесткая позиция в отношении систем предупреждения водителей о камерах — во Франции . Там запрещено использование не только радар-детекторов, но и навигаторов с предупреждением о камерах и соответствующих мобильных приложений. Наказание — штраф до 1500 евро, конфискация устройства и, возможно, даже автомобиля! Закон разрешает французской полиции проверять мобильный телефон на наличие нелегальных приложений! Недовольство подобными порядками стало одной из причин появления движения «желтых жилетов». Материалы по теме Справедливости не будет: штрафы вырастут по размеру и количеству

. Там запрещено использование не только радар-детекторов, но и навигаторов с предупреждением о камерах и соответствующих мобильных приложений. Наказание — штраф до 1500 евро, конфискация устройства и, возможно, даже автомобиля! Закон разрешает французской полиции проверять мобильный телефон на наличие нелегальных приложений! Недовольство подобными порядками стало одной из причин появления движения «желтых жилетов». В Швеции полиция конфискует радар-детектор, водителя могут посадить в тюрьму — правда, на непродолжительный срок. А использование навигации со встроенной базой камер не возбраняется. Более того, многие шведские камеры предупреждают водителя специальным световым сигналом о зафиксированном нарушении, если оно было.

полиция конфискует радар-детектор, водителя могут посадить в тюрьму — правда, на непродолжительный срок. А использование навигации со встроенной базой камер не возбраняется. Более того, многие шведские камеры предупреждают водителя специальным световым сигналом о зафиксированном нарушении, если оно было. В Испании министерство транспорта само выпустило мобильное приложение со всеми координатами камер контроля скорости. Кроме того, большинство камер контроля скорости в этой стране помечено специальным дорожным знаком, поэтому во многих случаях упомянутое приложение просто избыточно.

министерство транспорта само выпустило мобильное приложение со всеми координатами камер контроля скорости. Кроме того, большинство камер контроля скорости в этой стране помечено специальным дорожным знаком, поэтому во многих случаях упомянутое приложение просто избыточно. В Италии обнаружение камер контроля скорости с помощью радар-детектора является незаконным, штраф может составить несколько тысяч евро! Но, как и в Испании, использование мобильных приложений для предупреждения о камерах является законным. Карту размещения камер можно скачать с сайта полиции.

обнаружение камер контроля скорости с помощью радар-детектора является незаконным, штраф может составить несколько тысяч евро! Но, как и в Испании, использование мобильных приложений для предупреждения о камерах является законным. Карту размещения камер можно скачать с сайта полиции. В Германии нельзя использовать радар-детекторы в движущемся транспортном средстве — грозит штраф, конфискация устройства и штрафные баллы в водительскую историю. Запрещено использование приложений и устройств, которые предупреждают о камерах по их местоположению, во время движения.

нельзя использовать радар-детекторы в движущемся транспортном средстве — грозит штраф, конфискация устройства и штрафные баллы в водительскую историю. Запрещено использование приложений и устройств, которые предупреждают о камерах по их местоположению, во время движения. В Швейцарии законодательство похоже на немецкое: за использование различных устройств для обнаружения камер, в том числе мобильных приложений, предусмотрен штраф в несколько тысяч евро.

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По сути, в Европе осталось лишь три страны, которые прямо запрещают использование мобильных приложений с геоло­кацией для обнаружения камер, - Франция, Германия и Швейцария. В остальных странах в том же приложении Google Maps совершенно свободно работают предупреждения о камерах фиксации нарушений. База камер, которую использует Google, охватывает более 40 стран, в число которых входит и Россия. По статистике, аварийность в той же Испании не сильно отличается от аварийности в Германии, что говорит в пользу гипотезы, опровергающей целебное воздействие неинформированности о расположении камер на безопасность дорожного движения.

В России знак «40» и камера в кустах вызывают у водителей раздражение. Когда на дорогах появились первые камеры фиксации нарушений, мы вздохнули: теперь не будет гаишников‑взяточников, а беспристрастные чудо-устройства будут судить строго, но справедливо. Спустя десять лет всё вернулось на круги своя: камеры стали точно так же прятаться в кустах, но они не выпрыгивают оттуда с полосатой палочкой, а присылают платную фотографию автомобиля. Прежде мы ругали гаишников за взятки, теперь камеры частные и львиная доля уплаченных нами штрафов уходит владельцам камер, а не в бюджет региона, - деньги по-прежнему текут в карман, только в другой… Всё это рождает ощущение того, что камеры на дорогах стали использоваться не для безопасности, а для чьего-то заработка. Ощущение несправедливости.

Правда, в последнее время правила игры начали меняться прямо на глазах — и, похоже, в верном направлении.

Как организовать работу системы видеофиксации нарушений, чтобы у водителей был шанс на справедливость, читайте тут.

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Автор: Петр Шкуматов

Фото: depositphotos.com