Цепь как объект для ухаживания

Открытые цепные приводы обычно смазывают, чем придется. А чаще вовсе не смазывают. И ведь работают же как-то…

Осень чем-то напоминает светофор, у которого все огни вспыхивают одновременно. Лето стремительно несется сквозь нее к зимним холодам — каждая отдельная вспышка тепла может стать в этом году последней. А потому велосипеды, мотоциклы, газонокосилки и им подобная техника почти в полном составе недовольно замирают, чтобы уйти на вынужденные длительные каникулы — до нового сезона.

Но бездействие всегда чревато потерей былых способностей — применительно к упомянутой технике пострадать могут открытые цепные механизмы. За несколько месяцев пребывания в скучающем состоянии цепной привод может элементарно проржаветь. Летом он лихо противостоял дождям, лужам, грязи и росе, не думая ни о каких коррозиях. А она уже затаилась в царапинках и трещинках, просто поджидая удобный момент, чтобы напомнить о себе в полную силу. И этот момент настал.

Способ борьбы с коррозией общеизвестен: цепь надо периодически смазывать! Перед зимним хранением — тем более, для создания прочной и стойкой пленки вокруг уязвимого металла. При этом смазка должна обладать рядом особенностей, среди которых, конечно же, антикоррозийные свойства, высокая проникающая способность, безопасность для сальников, стойкость к перепадам температур, отличная адгезия к цепи, то есть она не должна стекать с нее в течение всего времени хранения техники.

Примером подобного продукта может служить смазка для цепей Astrohim в аэрозольной упаковке. Она подходит для всех типов цепей мотоциклов (без уплотнителей и с уплотнителями типа О-ring, X-ring, Z-ring), а также цепей картов, велосипедов и т.п. Смазка содержит пакет антикоррозионных присадок, останавливающих начавшийся процесс ржавления на поврежденных участках цепного привода. Синий цвет препарата позволяет контролировать его нанесение, избегая пропуски необработанных участков и снижая непроизводительный расход. Аэрозоль проникает на труднодоступные участки и обволакивает каждое звено цепи. При этом смазывающая пленка превосходно держится на поверхности, выдерживая воздействие конденсата вследствие колебания температур.

Перед нанесением смазки цепной механизм необходимо тщательно вымыть, удаляя грязь и ржавчину. Имейте в виду, что перед консервацией толщина наносимого слоя может быть вдвое-втрое толще, чем при обычной эксплуатации. Это гарантирует вам то, что новый сезон вы встретите во всеоружии.