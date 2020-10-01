Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются

Шаг вперед
Китайцы нас уже приучили к быстрым рестайлингам: раз в два-три года они стабильно меняют дизайн. Но на сей раз мы имеем дело с очень глубокой модернизацией. Настолько глубокой, что Tiggo 7 Pro можно было бы продавать под другим именем. У машины полностью новый кузов.
Лаконичный и сдержанный дизайн отринут — как вам новая внешность с апломбом? Радиаторная решетка изумляет даже не столько витиеватым рисунком, сколько необъятными размерами. Колеса стали крупнее (восемнадцать дюймов), фары — полностью светодиодными. Самый запоминающийся элемент экстерьера — волна на задней стойке. Если откровенно — на любителя. Мне, например, облик Tiggo 7 Pro кажется излишне крикливым. Типичный overdressed, как говорят американцы. Этот эпитет тут к месту: экстерьер нарисовал Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS/CTS.
Интересно, что с появлением Tiggo 7 Pro китайцы перестали стесняться самих себя и записали новую машину в конкуренты кроссоверам Hyundai Tucson, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Не перебор с самоуверенностью? Когда садишься в салон, понимаешь — нет, не перебор. Качество отделки — одно из лучших в сегменте. Я не оговорился: не среди «китайцев», а среди одноклассников. Аккуратная сборка дополнена хорошими материалами: много мягкого пластика, а центральная накладка на передней панели и вовсе обтянута приятного вида экокожей. Да еще и декорирована настоящей двойной отстрочкой (это не фикция, как у некоторых конкурентов). А до чего хороши регуляторы дефлекторов климат-контроля с насечкой!
Дизайн салона такой же, что и у флагманского Chery Tiggo 8. И он мне нравится. Красивая цифровая панель приборов диагональю семь дюймов, отдельно стоящий десятидюймовый планшет мультимедиа, сенсорный блок управления раздельным климат-контролем и прочими обогревами. Под плавно перетекающей в туннель центральной консолью — две вместительные ниши, а также 12‑вольтовая розетка и два USB-разъема.
Оснащение щедрое. Помимо упомянутых виртуальной приборки и раздельного климата в него входят шесть подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, 15‑ваттный индукционный зарядник для смартфона, обогрев ветрового стекла, руля (по всей окружности обода) и сидений обоих рядов, панорамная крыша, контурная подсветка, электроручник, стеклоподъемники с импульсным режимом, электрорегулировки передних сидений, включая настройку поясничного упора. Впрочем, я бы предпочел, чтобы вместо электроприводов здесь была более длинная подушка — эта явно коротковата.
Порадовала система кругового обзора. Во‑первых, качественная картинка с разрешением HD (1920×720). Во‑вторых, при включении поворотника и скорости до 20 км/ч на центральном экране возникают два изображения: вид сверху и вид сбоку — очень помогает маневрировать в стеснённом пространстве.
Но самый большой сюрприз — солидный запас пространства во втором ряду. Места навалом по всем направлениям! Спасибо удлинённой на 20 мм колёсной базе. Сиденье спрофилировано удачно, поэтому на отсутствие регулировок пенять не буду. И оснащение хорошее: двухступенчатый обогрев, USB-разъем для подзарядки гаджетов, верхние дефлекторы, индивидуальная светодиодная подсветка, подлокотник с парой подстаканников. Всё здорово, но почему двери распахиваются на такой маленький угол? Детское кресло устанавливать очень неудобно.
Шаг на месте
Переднеприводная платформа T1Х известна по прежней «семёрке». Спереди — McPherson, сзади — многорычажка. Управляемость лучше не стала — до Тигуана далеко как до Луны. У руля что в комфортном режиме, что в спортивном заметен дефицит обратной связи. Если переборщишь со скоростью в повороте — машина уныло плужит, вываливаясь наружу траектории.
По части шумовиброизоляции Tiggo 7 Pro очень хорош: в салоне тихо вплоть до 100 км/ч. А вот плавность хода оставляет желать лучшего. Слишком подробно считывает микропрофиль дороги и точно сообщает пассажирам даже о малейших изъянах. Особенно не любит неровности с острыми краями — удары настолько болезненные, что невольно зажмуриваешься. Педаль тормоза совершенно нечувствительная, и остановиться с точностью до сантиметра почти нерешаемая задача.
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На Tiggo 7 ставили старую версию 1,5-литрового алюминиевого турбомотора (152 л.с.) с воздушным интеркулером. У Pro — охлаждение уже жидкостное. Мощность чуть ниже (147 л.с.), но крутящий момент подняли с 205 до 210 Н·м, и доступен он в более широком диапазоне: 1750–4000 об/мин вместо 2000–4000. Как и прежде, в бак можно заливать АИ‑92.
У «семерки» турбомотор шел в тандеме исключительно с шестиступенчатой механикой, а теперь — с вариатором CVT25 со стальным ремнем Bosch, который позволяет передавать до 280 Н·м крутящего момента.
Перевожу рычаг… ой, да здесь нефиксируемый селектор. Модная фишка, но не очень удобная — момент переключения тактильно не ощущаешь, приходится сверяться с пиктограммой на панели приборов. И алгоритм странный — при переводе из D в R и обратно приходится «кликнуть» дважды. Да не забудьте пристегнуться — иначе Pro будет удерживать ручник. Все по-взрослому!
Машина уверенно ускоряется с самого низа и не артачится при резких обгонах в диапазоне до 100 км/ч. Другое дело, что вариатор не очень-то настроен на активную езду. На открытие дросселя реагирует с некоторой задержкой — эту паузу все время надо иметь в виду. А еще иногда на малых оборотах вариатор порой внезапно меняет передаточное отношение и машина начинает активничать, хотя ее об этом не просили.
Трансмиссия довольно вынослива. Я штурмовал крутую горку, время от времени останавливаясь на середине, - без проблем. Не противился «китаец» и подъемам на задней передаче. Вообще, вне асфальта Tiggo 7 Pro не такой уж и беззубый, как можно было ожидать от переднеприводника. По крайней мере, на сухих участках. Клиренс в 190 мм, прочная металлическая защита двигателя, даже система помощи спуска с горы есть. Но трансмиссии 4×4 нет и не предвидится. А значит, по-настоящему биться с упомянутыми выше именитыми конкурентами будет не под силу.
Положа руку на сердце, и с полным приводом Chery был бы им не соперник. Слишком уж заметно отставание в ходовых качествах. Одного только шикарного салона для равноценной конкуренции маловато. Так что за лежак под Солнцем Tiggo 7 Pro придётся бороться с соотечественниками: Haval F7 и Geely Atlas.
|Классный интерьер и богатое оснащение
|Полный привод не получить даже за доплату
Chery Tiggo 7 Pro
- Длина/ширина/высота/база 4500/1842/1705/2670 мм
- Объем багажника 475 л
- Снаряженная масса 1570 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт/147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с
- Максимальная скорость 186 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95/51 л
- Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,8/6,6/8,2 л/100 км
- Трансмиссия передний привод; CVT