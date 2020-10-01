Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — журнал За рулем

Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются

Над дизайном экстерьера Chery Tiggo 7 Pro потрудился Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS/CTS. Как вам результат?

Шаг вперед

Китайцы нас уже приучили к быстрым рестайлингам: раз в два-три года они стабильно меняют дизайн. Но на сей раз мы имеем дело с очень глубокой модернизацией. Настолько глубокой, что Tiggo 7 Pro можно было бы продавать под другим именем. У машины полностью новый кузов.

Chery Tiggo 7 Pro. Цена в России от 1 479 900 ₽
Chery Tiggo 7 Pro. Цена в России от 1 479 900 ₽

На фотографии не видно, но поворотники работают по принципу бегущей строки.
На фотографии не видно, но поворотники работают по принципу бегущей строки.

Дворники так просто не поднимешь — их надо переводить в сервисное положение.
Дворники так просто не поднимешь — их надо переводить в сервисное положение.

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Лаконичный и сдержанный дизайн отринут — как вам новая внешность с апломбом? Радиаторная решетка изумляет даже не столько витиеватым рисунком, сколько необъятными размерами. Колеса стали крупнее (восемнадцать дюймов), фары — полностью светодиодными. Самый запоминающийся элемент экстерьера — волна на задней стойке. Если откровенно — на любителя. Мне, например, облик Tiggo 7 Pro кажется излишне крикливым. Типичный overdressed, как говорят американцы. Этот эпитет тут к месту: экстерьер нарисовал Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS/CTS.

Интересно, что с появлением Tiggo 7 Pro китайцы перестали стесняться самих себя и записали новую машину в конкуренты кроссоверам Hyundai Tucson, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Не перебор с самоуверенностью? Когда садишься в салон, понимаешь — нет, не перебор. Качество отделки — одно из лучших в сегменте. Я не оговорился: не среди «китайцев», а среди одноклассников. Аккуратная сборка дополнена хорошими материалами: много мягкого пластика, а центральная накладка на передней панели и вовсе обтянута приятного вида экокожей. Да еще и декорирована настоящей двойной отстрочкой (это не фикция, как у некоторых конкурентов). А до чего хороши регуляторы дефлекторов климат-контроля с насечкой!

В отличие от одноклассников, виртуальная панель приборов — стандартное оснащение.
В отличие от одноклассников, виртуальная панель приборов — стандартное оснащение.

Блок управления климат-контролем — полностью сенсорный.
Блок управления климат-контролем — полностью сенсорный.

Tiggo 7 Pro щеголяет едва ли не самым продвинутым салоном в сегменте. Он красив, хорошо отделан и богато оснащен.
Tiggo 7 Pro щеголяет едва ли не самым продвинутым салоном в сегменте. Он красив, хорошо отделан и богато оснащен.

Дизайн салона такой же, что и у флагманского Chery Tiggo 8. И он мне нравится. Красивая цифровая панель приборов диагональю семь дюймов, отдельно стоящий десятидюймовый планшет мультимедиа, сенсорный блок управления раздельным климат-контролем и прочими обогревами. Под плавно перетекающей в туннель центральной консолью — две вместительные ниши, а также 12‑вольтовая розетка и два USB-разъема.

Под консолью и туннелем — вместительная ниша и медиаразъемы.
Под консолью и туннелем — вместительная ниша и медиаразъемы.

Стежки на передней панели — не стилизация: они самые настоящие.
Стежки на передней панели — не стилизация: они самые настоящие.

Оснащение щедрое. Помимо упомянутых виртуальной приборки и раздельного климата в него входят шесть подушек безо­пасности, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, 15‑ваттный индукционный зарядник для смартфона, обогрев ветрового стекла, руля (по всей окружности обода) и сидений обоих рядов, панорамная крыша, контурная подсветка, электроручник, стеклоподъемники с импульсным режимом, электрорегулировки передних сидений, включая настройку поясничного упора. Впрочем, я бы предпочел, чтобы вместо электроприводов здесь была более длинная подушка — эта явно коротковата.

Порадовала система кругового обзора. Во‑первых, качественная картинка с разрешением HD (1920×720). Во‑вторых, при включении поворотника и скорости до 20 км/ч на центральном экране возникают два изображения: вид сверху и вид сбоку — очень помогает маневрировать в стеснённом пространстве.

Система кругового обзора способна эмулировать изображение машины — чтобы увидеть себя со стороны.
Система кругового обзора способна эмулировать изображение машины — чтобы увидеть себя со стороны.

Через меню можно настроить высоту подъема багажной двери.
Через меню можно настроить высоту подъема багажной двери.

Но самый большой сюрприз — солидный запас пространства во втором ряду. Места навалом по всем направлениям! Спасибо удлинённой на 20 мм колёсной базе. Сиденье спрофилировано удачно, поэтому на отсутствие регулировок пенять не буду. И оснащение хорошее: двухступенчатый обогрев, USB-разъем для подзарядки гаджетов, верхние дефлекторы, индивидуальная светодиодная подсветка, подлокотник с парой подстаканников. Всё здорово, но почему двери распахиваются на такой маленький угол? Детское кресло устанавливать очень неудобно.

У сидений внятная боковая поддержка и многочисленные регулировки. Будь еще подушка подлиннее, цены бы им не было.
У сидений внятная боковая поддержка и многочисленные регулировки. Будь еще подушка подлиннее, цены бы им не было.

По запасу пространства во втором ряду Tiggo 7 Pro превосходит большинство одноклассников. Обратите внимание, насколько высокий тут потолок. И это при панорамной крыше!
По запасу пространства во втором ряду Tiggo 7 Pro превосходит большинство одноклассников. Обратите внимание, насколько высокий тут потолок. И это при панорамной крыше!

Верхние дефлекторы, обогрев сидений, USB-разъем — у задних пассажиров хороший сервис.
Верхние дефлекторы, обогрев сидений, USB-разъем — у задних пассажиров хороший сервис.

Шаг на месте

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Переднеприводная платформа T1Х известна по прежней «семёрке». Спереди — McPherson, сзади — многорычажка. Управляемость лучше не стала — до Тигуана далеко как до Луны. У руля что в комфортном режиме, что в спортивном заметен дефицит обратной связи. Если переборщишь со скоростью в повороте — машина уныло плужит, вываливаясь наружу ­траектории.

По части шумовиброизоляции Tiggo 7 Pro очень хорош: в салоне тихо вплоть до 100 км/ч. А вот плавность хода оставляет желать лучшего. Слишком подробно считывает микропрофиль дороги и точно сообщает пассажирам даже о малейших изъянах. Особенно не любит неровности с острыми краями — удары настолько болезненные, что невольно зажмуриваешься. Педаль тормоза совершенно нечувствительная, и остановиться с точностью до сантиметра почти нерешаемая задача.


На Tiggo 7 ставили старую версию 1,5-литрового алюминиевого турбомотора (152 л.с.) с воздушным интеркулером. У Pro — охлаждение уже жидкостное. Мощность чуть ниже (147 л.с.), но крутящий момент подняли с 205 до 210 Н·м, и доступен он в более широком диапазоне: 1750–4000 об/мин вместо 2000–4000. Как и прежде, в бак можно заливать АИ‑92.

У «семерки» турбомотор шел в тандеме исключительно с шестиступенчатой механикой, а теперь — с вариатором CVT25 со стальным ремнем Bosch, который позволяет передавать до 280 Н·м крутящего момента.

Двери прикрывают пороги — при посадке не испачкаешься. Для изоляции используется тройной контур уплотнителей.
Двери прикрывают пороги — при посадке не испачкаешься. Для изоляции используется тройной контур уплотнителей.

Двигатель снизу прикрыт прочной металлической защитой.
Двигатель снизу прикрыт прочной металлической защитой.

Перевожу рычаг… ой, да здесь нефиксируемый селектор. Модная фишка, но не очень удобная — момент переключения тактильно не ощущаешь, приходится сверяться с пиктограммой на панели приборов. И алгоритм странный — при переводе из D в R и обратно приходится «кликнуть» дважды. Да не забудьте пристегнуться — иначе Pro будет удерживать ручник. Все по-взрослому!

Машина уверенно ускоряется с самого низа и не артачится при резких обгонах в диапазоне до 100 км/ч. Другое дело, что вариатор не очень-то настроен на активную езду. На открытие дросселя реагирует с некоторой задержкой — эту паузу все время надо иметь в виду. А еще иногда на малых оборотах вариатор порой внезапно меняет передаточное отношение и машина начинает активничать, хотя ее об этом не просили.

Волна на боковине — самая яркая черта экстерьера Tiggo 7 Pro.
Волна на боковине — самая яркая черта экстерьера Tiggo 7 Pro.

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Трансмиссия довольно вынослива. Я штурмовал крутую горку, время от времени останавливаясь на середине, - без проблем. Не противился «китаец» и подъемам на задней передаче. Вообще, вне асфальта Tiggo 7 Pro не такой уж и беззубый, как можно было ожидать от переднеприводника. По крайней мере, на сухих участках. Клиренс в 190 мм, прочная металлическая защита двигателя, даже система помощи спуска с горы есть. Но трансмиссии 4×4 нет и не предвидится. А значит, по-настоящему биться с упомянутыми выше именитыми конкурентами будет не под силу.

Положа руку на сердце, и с полным приводом Chery был бы им не соперник. Слишком уж заметно отставание в ходовых качествах. Одного только шикарного салона для равноценной конкуренции маловато. Так что за лежак под Солнцем Tiggo 7 Pro придётся бороться с соотечественниками: Haval F7 и Geely Atlas.

Классный интерьер и богатое оснащение Полный привод не получить даже за доплату

Chery Tiggo 7 Pro

  • Длина/ширина/высота/база 4500/1842/1705/2670 мм
  • Объем багажника 475 л
  • Снаряженная масса 1570 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт/147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с
  • Максимальная скорость 186 км/ч
  • Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95/51 л
  • Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,8/6,6/8,2 л/100 км
  • Трансмиссия передний привод; CVT

Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются

Над дизайном экстерьера Chery Tiggo 7 Pro потрудился Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS/CTS. Как вам результат?

Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170597Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170596Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170601Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170602Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170603Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170604Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170605Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170600Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170599Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170606Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170608Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170607Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170609Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170610Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170611Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170612Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170598Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются
Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются

Над дизайном экстерьера Chery Tiggo 7 Pro потрудился Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS/CTS. Как вам результат?

Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170597Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170612Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170609Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170601Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170604Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170596Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170605Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170600Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170603Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170602Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170599Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170606Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170608Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170607Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170611Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170598Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются — фото 1170610Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются
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