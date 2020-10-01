Chery Tiggo 7 Pro: тест кроссовера, на который оборачиваются

Над дизайном экстерьера Chery Tiggo 7 Pro потрудился Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS/CTS. Как вам результат?

Шаг вперед

Китайцы нас уже приучили к быстрым рестайлингам: раз в два-три года они стабильно меняют дизайн. Но на сей раз мы имеем дело с очень глубокой модернизацией. Настолько глубокой, что Tiggo 7 Pro можно было бы продавать под другим именем. У машины полностью новый кузов.

Chery Tiggo 7 Pro. Цена в России от 1 479 900 ₽

На фотографии не видно, но поворотники работают по принципу бегущей строки. Дворники так просто не поднимешь — их надо переводить в сервисное положение.

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Лаконичный и сдержанный дизайн отринут — как вам новая внешность с апломбом? Радиаторная решетка изумляет даже не столько витиеватым рисунком, сколько необъятными размерами. Колеса стали крупнее (восемнадцать дюймов), фары — полностью светодиодными. Самый запоминающийся элемент экстерьера — волна на задней стойке. Если откровенно — на любителя. Мне, например, облик Tiggo 7 Pro кажется излишне крикливым. Типичный overdressed, как говорят американцы. Этот эпитет тут к месту: экстерьер нарисовал Стив Юм, прежде работавший на Кадиллаке над седанами ATS/CTS.

Интересно, что с появлением Tiggo 7 Pro китайцы перестали стесняться самих себя и записали новую машину в конкуренты кроссоверам Hyundai Tucson, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Не перебор с самоуверенностью? Когда садишься в салон, понимаешь — нет, не перебор. Качество отделки — одно из лучших в сегменте. Я не оговорился: не среди «китайцев», а среди одноклассников. Аккуратная сборка дополнена хорошими материалами: много мягкого пластика, а центральная накладка на передней панели и вовсе обтянута приятного вида экокожей. Да еще и декорирована настоящей двойной отстрочкой (это не фикция, как у некоторых конкурентов). А до чего хороши регуляторы дефлекторов климат-контроля с насечкой!

В отличие от одноклассников, виртуальная панель приборов — стандартное оснащение. Блок управления климат-контролем — полностью сенсорный.

Tiggo 7 Pro щеголяет едва ли не самым продвинутым салоном в сегменте. Он красив, хорошо отделан и богато оснащен.

Дизайн салона такой же, что и у флагманского Chery Tiggo 8. И он мне нравится. Красивая цифровая панель приборов диагональю семь дюймов, отдельно стоящий десятидюймовый планшет мультимедиа, сенсорный блок управления раздельным климат-контролем и прочими обогревами. Под плавно перетекающей в туннель центральной консолью — две вместительные ниши, а также 12‑вольтовая розетка и два USB-разъема.

Под консолью и туннелем — вместительная ниша и медиаразъемы. Стежки на передней панели — не стилизация: они самые настоящие.

Оснащение щедрое. Помимо упомянутых виртуальной приборки и раздельного климата в него входят шесть подушек безо­пасности, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, 15‑ваттный индукционный зарядник для смартфона, обогрев ветрового стекла, руля (по всей окружности обода) и сидений обоих рядов, панорамная крыша, контурная подсветка, электроручник, стеклоподъемники с импульсным режимом, электрорегулировки передних сидений, включая настройку поясничного упора. Впрочем, я бы предпочел, чтобы вместо электроприводов здесь была более длинная подушка — эта явно коротковата.

Порадовала система кругового обзора. Во‑первых, качественная картинка с разрешением HD (1920×720). Во‑вторых, при включении поворотника и скорости до 20 км/ч на центральном экране возникают два изображения: вид сверху и вид сбоку — очень помогает маневрировать в стеснённом пространстве.

Система кругового обзора способна эмулировать изображение машины — чтобы увидеть себя со стороны. Через меню можно настроить высоту подъема багажной двери.

Но самый большой сюрприз — солидный запас пространства во втором ряду. Места навалом по всем направлениям! Спасибо удлинённой на 20 мм колёсной базе. Сиденье спрофилировано удачно, поэтому на отсутствие регулировок пенять не буду. И оснащение хорошее: двухступенчатый обогрев, USB-разъем для подзарядки гаджетов, верхние дефлекторы, индивидуальная светодиодная подсветка, подлокотник с парой подстаканников. Всё здорово, но почему двери распахиваются на такой маленький угол? Детское кресло устанавливать очень неудобно.

У сидений внятная боковая поддержка и многочисленные регулировки. Будь еще подушка подлиннее, цены бы им не было.

По запасу пространства во втором ряду Tiggo 7 Pro превосходит большинство одноклассников. Обратите внимание, насколько высокий тут потолок. И это при панорамной крыше! Верхние дефлекторы, обогрев сидений, USB-разъем — у задних пассажиров хороший сервис.

Шаг на месте

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Переднеприводная платформа T1Х известна по прежней «семёрке». Спереди — McPherson, сзади — многорычажка. Управляемость лучше не стала — до Тигуана далеко как до Луны. У руля что в комфортном режиме, что в спортивном заметен дефицит обратной связи. Если переборщишь со скоростью в повороте — машина уныло плужит, вываливаясь наружу ­траектории.

По части шумовиброизоляции Tiggo 7 Pro очень хорош: в салоне тихо вплоть до 100 км/ч. А вот плавность хода оставляет желать лучшего. Слишком подробно считывает микропрофиль дороги и точно сообщает пассажирам даже о малейших изъянах. Особенно не любит неровности с острыми краями — удары настолько болезненные, что невольно зажмуриваешься. Педаль тормоза совершенно нечувствительная, и остановиться с точностью до сантиметра почти нерешаемая задача.





На Tiggo 7 ставили старую версию 1,5-литрового алюминиевого турбомотора (152 л.с.) с воздушным интеркулером. У Pro — охлаждение уже жидкостное. Мощность чуть ниже (147 л.с.), но крутящий момент подняли с 205 до 210 Н·м, и доступен он в более широком диапазоне: 1750–4000 об/мин вместо 2000–4000. Как и прежде, в бак можно заливать АИ‑92.

У «семерки» турбомотор шел в тандеме исключительно с шестиступенчатой механикой, а теперь — с вариатором CVT25 со стальным ремнем Bosch, который позволяет передавать до 280 Н·м крутящего момента.

Двери прикрывают пороги — при посадке не испачкаешься. Для изоляции используется тройной контур уплотнителей. Двигатель снизу прикрыт прочной металлической защитой.

Перевожу рычаг… ой, да здесь нефиксируемый селектор. Модная фишка, но не очень удобная — момент переключения тактильно не ощущаешь, приходится сверяться с пиктограммой на панели приборов. И алгоритм странный — при переводе из D в R и обратно приходится «кликнуть» дважды. Да не забудьте пристегнуться — иначе Pro будет удерживать ручник. Все по-взрослому!

Машина уверенно ускоряется с самого низа и не артачится при резких обгонах в диапазоне до 100 км/ч. Другое дело, что вариатор не очень-то настроен на активную езду. На открытие дросселя реагирует с некоторой задержкой — эту паузу все время надо иметь в виду. А еще иногда на малых оборотах вариатор порой внезапно меняет передаточное отношение и машина начинает активничать, хотя ее об этом не просили.

Волна на боковине — самая яркая черта экстерьера Tiggo 7 Pro.

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Трансмиссия довольно вынослива. Я штурмовал крутую горку, время от времени останавливаясь на середине, - без проблем. Не противился «китаец» и подъемам на задней передаче. Вообще, вне асфальта Tiggo 7 Pro не такой уж и беззубый, как можно было ожидать от переднеприводника. По крайней мере, на сухих участках. Клиренс в 190 мм, прочная металлическая защита двигателя, даже система помощи спуска с горы есть. Но трансмиссии 4×4 нет и не предвидится. А значит, по-настоящему биться с упомянутыми выше именитыми конкурентами будет не под силу.

Положа руку на сердце, и с полным приводом Chery был бы им не соперник. Слишком уж заметно отставание в ходовых качествах. Одного только шикарного салона для равноценной конкуренции маловато. Так что за лежак под Солнцем Tiggo 7 Pro придётся бороться с соотечественниками: Haval F7 и Geely Atlas.

Классный интерьер и богатое оснащение Полный привод не получить даже за доплату

Chery Tiggo 7 Pro

Длина/ширина/высота/база 4500/1842/1705/2670 мм

4500/1842/1705/2670 мм Объем багажника 475 л

475 л Снаряженная масса 1570 кг

1570 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт/147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт/147 л.с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с

9,8 с Максимальная скорость 186 км/ч

186 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92, АИ‑95/51 л

АИ‑92, АИ‑95/51 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 10,8/6,6/8,2 л/100 км

10,8/6,6/8,2 л/100 км Трансмиссия передний привод; CVT