Когда менять масло в коробке? Через 180 000 км!

Единого мнения по поводу сроков замены рабочей жидкости в элементах трансмиссии у автопроизводителей нет — это показал опрос, который провели эксперты «За рулем».

Материалы по теме Моторное масло: ресурс, замена и неясности

Эксперты «За рулем» провели опрос среди автопроизводителей, чтобы уточнить их рекомендации по замене масла в механических и автоматических коробках передач, а также в редукторах.

Вопрос очень важный: коробки работают в более суровых условиях, чем двигатели, прогреваясь только от сил трения в них и хуже охлаждаясь в жару. Кроме того, внутрь коробок через сапуны попадают пыль и влага, и даже багажник на крыше автомобиля имеет большое влияние на ресурс этих агрегатов.

Самыми разумными экспертам «За рулем» показались рекомендации компании Brilliance: заменять масло в механической коробке нового автомобиля через год или при пробеге 10 000 км, а затем каждые 30 000–40 000 км или раз в 3–4 года, сокращая интервал в два раза при тяжелых условиях эксплуатации, а в автоматической — каждые 60 000 км или раз в 6 лет.

При этом очень удивили рекомендации АВТОВАЗа, адресованные владельцам переднеприводных машин. Специалисты Волжского автозавода советуют, независимо от типа коробки, менять в ней масло раз в 180 000 км. При этом у Лады 4х4 и Нивы менять рабочие жидкости в МКП, раздатке и редукторах следует каждые 40 тысяч и 45 тысяч километров и обновлять его после первых двух-трех тысяч километров пробега.

В свою очередь, эксперты «За рулем» советуют менять масло в коробках передач и редукторах хотя бы раз в 60 000 километров.

О рекомендациях других производителей, а также об условиях, влияющих на ресурс коробок, читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

О правилах выбора масел вы можете узнать здесь.

Фото: depositphotos.com