Это не фантастика, а ближайшее будущее: ФГУП НАМИ разрабатывает проект ГОСТа «Автомобильные транспортные средства. Системы распознавания объектов инфраструктуры». Такая система будет способна не только различать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора, но и контролировать реакции водителя.

С момента, как на автомобили пришла система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, идея наделить ее дополнительными функциями витает в воздухе. Будучи передающим устройством, умеющим определять свои координаты, система при некоторой модернизации ­программного обеспечения могла бы сообщать «куда следует» данные о скорости и других маневрах автомобиля. А если к ней приладить принтер, то сразу и «письма счастья» печатать — уже с подписью инспектора ГИБДД.

СРОИ — что это?

ФГУП НАМИ разрабатывает проект ГОСТа «Автомобильные транспортные средства. Системы распознавания объектов инфраструктуры». Такая система (СРОИ) может различать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора и контролировать реакцию машины на них.

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Скромная оговорка в проекте ГОСТа «кроме светодиодных светофоров» позволяет предположить, что СРОИ уже разработана и функционал ее определен. Осталось только узаконить и ввести ­­в эксплуатацию.

ГОСТ примут в конце этого года. Предназначение системы в тексте описано уклончиво: для помощи водителям и с целью повышения безопасности дорожного движения. Упор сделан на то, что СРОИ должна предупреждать сидящего за рулем о потенциальном нарушении им правил: в зависимости от степени опасности нарушения — визуально (световой индикацией), звуком («Снижайте скорость!») или тактильно (вибрацией сиденья или руля). А при необходимости — тремя способами одновременно.

Сложно сказать, как поведут себя водители, получая постоянные предупреждения от собственного автомобиля

Если речь только о помощи, то зачем в ГОСТе прописано, что СРОИ по умолчанию взаимодействует с системами ABS и ESP, мультимедийкой, блоком управления электроникой, модулем глобального позиционирования ГЛОНАСС/GPS и всеми бортовыми видеокамерами? Не многовато ли способностей для системы, чья задача — предупредить водителя о дорожном знаке за 30–100 метров и состоянии светофора за 150 метров?

Кстати, если на вашем автомобиле, скажем, на Гранте или Логане, нет штатных видеокамер, не обольщайтесь. СРОИ располагает и собственной камерой — в ГОСТе оговорены ее характеристики.

За чей счет?

СРОИ в союзе с системой ЭРА-ГЛОНАСС способна фиксировать не только скорость автомобиля, но и пересечение сплошной линии разметки, проезд на красный или под «кирпич».

В ГОСТе нет ни слова о карательных функциях. Но зачем вообще нужна такая сложная и дорогая система?

Может быть, для нужд автономных транспортных средств? Нет! Ведь СРОИ не умеет распознавать пешеходов, животных, велосипедистов и другие транспортные средства. Это именно ассистент водителя. Пока только оповещающий . Росстандарт при этом дал понять, что системой будут оборудовать автомобили, выпускаемые в России. Формат «оборудования» не определен. То ли дилеры предложат СРОИ как опцию (ха-ха!), то ли это такой же неизбежный блок, как ЭРА-ГЛОНАСС, из-за чего все автомобили, выпускаемые в России, подорожают еще немного или намного (ЭРА, если подзабыли, добавила к их стоимости 15–20 тысяч рублей). Зато где-то откроется завод, выпускающий миллион блоков в год.

Сработает ли повсеместная установка СРОИ на безопасность движения? Сложно сказать, как поведут себя водители, получая постоянные предупреждения перед каждым знаком и светофором — светом, звуком и массажем рук. Во введении к ГОСТу отмечено, что опытных водителей излишнее информирование, скорее всего, будет раздражать. Поэтому эвристические алгоритмы формирования этих предупреждений должны уметь анализировать стиль водителя. Однако всё равно придется, наверное, сделать поправку в ПДД и КоАП: залеплять жвачкой камеру СРОИ запрещено, штраф 5000 рублей.

А меня, как гражданина, уже сейчас раздражает, что СРОИ «не видит» светодиодные светофоры. Неужели их придется заменять обратно, обычными? По сложившейся традиции — за счет налого- и штрафоплательщиков.