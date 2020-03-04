Эксперт: системы оповещения о нарушении ПДД снизят аварийность

В России все автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении правил дорожного движения. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года.

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Автомобили, которые выпускают в России, могут оснастить системами оповещения о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект Росстандарта. Технические возможности автопроизводителей позволяют уже сегодня научить все машины распознавать дорожную разметку, знаки и светофоры. Работать такие системы смогут при скорости машины до 150 км/ч, а обнаруживать дорожные знаки и сигналы светофора — на расстоянии от 30 до 100 м.

Распознавать дорожную инфраструктуру будет с помощью специальных камер, данные от них проанализирует вычислительный модуль и передаст информацию водителю на экран или звуковым сообщением. Разработчикам рекомендуется создавать несколько уровней предупреждения — если нарушение грубое, водитель будет уведомляться об этом как визуально, так и с помощью аудиосообщений и вибрацией руля или сиденья.

Возможности снижения аварийности с помощью повышения штрафов фактически исчерпаны, говорят на рынке. Данная инициатива (установка специальных систем на автомобили) позволит повысить концентрацию водителей и снизить аварийность на дорогах на 15–20%, заявил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев в интервью РИА Новости. Кроме того, новая система может стать качественным источником данных для платформы «Автодата».

На данный момент подобные системы помощи водителю — ADAS, Advanced Driver Assistance System — устанавливаются на автомобилях иностранного производства. «ГАЗ» уже сообщил о готовности внедрять возможность распознавания отдельных объектов городской инфраструктуры на новой модели «Газель NN», старт продаж которой назначен на 2021 год.

Александр Захаров, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «Автоспеццентр», полагает, что в базовых комплектациях автомобилей, производимых в России, устанавливать такую систему будут вряд ли, так как это отразится на стартовой цене автомобилей, которая является основным конкурентным преимуществом моделей масс-сегмента. В целом же, внедрение искусственного интеллекта, безусловно, поднимет уровень безопасности на дорогах — это следующий шаг в данном направлении после повышения штрафов за нарушения ПДД. Но, помимо автомобилей, к новшеству должна быть готова и дорожная инфраструктура городов России: необходимо наличие сетей 5G, единых алгоритмов и протоколов отслеживания транспортного потока. На данный момент таких условий на дорогах страны нет.

ГОСТ для систем, которые смогут распознавать дорожные знаки, разметку и светофоры, могут принять уже в конце октября 2020 года.

Кроме того, российские ученые создают новый сервис помощи водителям: если система заподозрит, что человеку за рулем стало плохо, она сможет остановить автомобиль, заглушить двигатель и даже вызвать помощь.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС