Не срывайтесь! Откручиваем гайки правильно

Уже через месяц большинство автомобилистов отправится на переобувку. «За рулем» рассказывает о необычном инструменте, который понадобится практически любому, даже если вы не собираетесь самостоятельно менять резину.

Однако у части водителей, которые все же предпочтут самостоятельно переобуть автомобили в гараже, чтобы не доверять свою безопасность посторонним людям, точно возникнет проблема с гайками.

За сезон под крепеж забивается грязь, а от воздействия влаги образуется ржавчина. Как правило, справиться с «закисшими» крепежными элементами пытаются грубой силой. Для этого некоторые прыгают на баллоннике или удлиняют его с помощью других ключей, изобретая гаражный аналог хорошо известного из школьной физики рычага. Но если переусердствовать, то можно сорвать грани гайки, а это уже дорога на СТО. Конечно, можно и в гараже попробовать набить головку меньшего размера или сверху наварить еще одну гайку, но народные средства требуют много времени и не гарантируют успеха.

С сорванными гайками на СТО умеют бороться, так как за сезон приезжает не одна сотня автомобилистов с этой проблемой. Примерно за тысячу рублей поврежденный крепеж срежут. Ну и либо продадут гайку из своих запасов за две цены, либо владельцу надо будет метнуться в автомагазин.

В общем, есть шанс получить проблемы… Расскажем, как на них не нарваться. Начнем с профилактики.

Как избежать «закисания» гаек?

Чтобы в конце сезона при смене резины не мучиться с «закисшими» гайками, нужно использовать специальную смазку для резьбы. Она бывает графитная, медная или в виде солидола. Но перед ее нанесением нужно очистить резьбу от грязи металлической щеткой.

Если не хочется применять «химию», можно воспользоваться народными рецептами. Например, залепить в начале сезона открытую резьбовую часть пластилином. Тогда грязь и вода по резьбе не будут попадать под гайку. Ещё можно периодически откручивать и закручивать гайки, «обновляя» соединение (ну это если вас совсем уж нечем заняться в гараже на выходных).

Что делать, если гайка таки «закисла»?

Если про профилактику забыли, а при сезонной смене колес одна из гаек не откручивается, можно смазать ее перекисью водорода. Средство должно размягчить ржавчину, и гайка поддастся. Если не получилось, можно нагреть резьбовую шпильку с помощью пропановой горелки. Из-за расширения и сжатия резьба может освободиться от сильной ржавчины. Но эти способы не гарантируют нужного результата, а открытый огонь рядом с автомобилем… ну сами понимаете.

Кроме народных средств есть проверенная химия. Такая как «жидкий ключ», например, от компании ASTROhim. Это средство отличается отменными проникающими свойствами при демократичной цене. Растворители в его составе просачиваются под гайку, а смазывающие добавки глубоко проникают в структуру ржавчины, облегчая отвинчивание резьбового соединения. Через несколько минут открутить крепеж можно будет без применения физической силы и народных идиом. За счет смазывающих свойств средство еще и поработает профилактически на будущее.

Штука, кстати, универсальная, поэтому ее можно использовать не только раз в год при переобувке. Например, «жидкий ключ» понадобится, если нужно заменить проколотое колесо на дороге, отремонтировать подвеску, где все находится в агрессивной среде, или что-нибудь сделать с суппортами, выпускным коллектором и системой выпуска отработавших газов, где адская температура.

Скрип нам не нужен

«Жидкий ключ» нужен и во время ремонта дома. Например, если надо открутить (да, в основном он про открутить неоткручиваемое!) крепежные элементы сантехники или системы отопления (вы еще вспомните этот абзац, когда будете менять унитаз или батарею!). Гайки там также находятся в агрессивной среде и периодически «закисают».

Еще «жидкий ключ» образует на обрабатываемой поверхности смазывающую пленку. Поэтому его можно использовать для смазывания петель дверей или детских качелей, чтобы избавиться от скрипа.

«Жидкий ключ» можно приобрести про запас. Он не требует особых условий хранения, годен в течение долгого времени, будет себе лежать в ящике с инструментами до момента использования (а он точно наступит).

В борьбе с прикипевшими гайками есть одно золотое правило — никакого насилия. Грубая сила — это, конечно, круто, но банка аэрозоля эффективнее.