Переобуваемся в зимние шины! Уже пора?

Материалы по темеШипы или липучки — эксперты ЗР выбирают шины на зиму
Бабье лето на исходе — через пару недель пора думать о смене шин. Какие выбрать — шипы или фрикционки? Оправданно ли брать дорогие зимние шины? Когда лучше переобуваться? Это интересует многих, но у вас точно есть и более конкретные вопросы. Задавайте!
На самые актуальные, интересные и важные для всех водителей ответит наш шинный эксперт.
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Предварительно посоветуем посмотреть нашу тематическую подборку про шины — там много полезного и интересного.