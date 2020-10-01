Переобуваемся в зимние шины! Уже пора?

На ваши вопросы ответит руководитель шинной тест-группы «За рулем» Сергей Мишин.

Материалы по теме Шипы или липучки — эксперты ЗР выбирают шины на зиму

Бабье лето на исходе — через пару недель пора думать о смене шин. Какие выбрать — шипы или фрикционки? Оправданно ли брать дорогие зимние шины? Когда лучше переобуваться? Это интересует многих, но у вас точно есть и более конкретные вопросы. Задавайте!

На самые актуальные, интересные и важные для всех водителей ответит наш шинный эксперт.

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Предварительно посоветуем посмотреть нашу тематическую подборку про шины — там много полезного и интересного.