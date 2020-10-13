Качество или экономия? А если не нужно выбирать?

Рано или поздно перед автовладельцами встают вопросы: где ремонтировать машину, какие запчасти покупать? Обслуживаться у официального дилера или найти сервис подешевле? Покупать оригинальные запчасти с логотипом марки или можно сэкономить и приобрести аналогичные других производителей?

После окончания гарантийного срока на автомобиль владелец словно витязь на распутье.

Остаться в официальном сервисе — дорого, нормочас у официалов минимум в полтора раза выше по сравнению с другими сервисами.

Ремонтировать самому — если человек рукастый и с головой, то такое возможно, а если нет?

Есть еще вариант — найти другой сервис, подешевле.

Двухмассовый маховик с характерными следами перегрева и микротрещинами на рабочей поверхности

Точно такие же вопросы возникают, когда надо покупать запчасти. У официалов ответ один: только оригинальные запчасти, они лучше всего. А вот другие сервисы более демократичны. Они используют запчасти различных производителей. Зачастую такая замена окажется ничуть не хуже оригинала.

В некоторых случаях, когда клиент захочет сэкономить, но не потерять в качестве, предложат немного переоборудовать автомобиль. Например: при замене комплекта сцепления вместо двухмассового маховика установить одномассовый.

Резонные вопросы — зачем это нужно и повлияет ли это на работу двигателя и коробки передач? Во-первых, это почти двукратная экономия, можно больше не переживать за узел, когда вы внатяг преодолеваете бездорожье или долго стоите в пробках. Такие режимы губительны для двухмассового маховика. Во-вторых, такая замена никак не скажется на работе агрегатов, если комплект специально разработан для определенной модели автомобиля.

Разберемся по порядку.

Сначала —немного теории.

Cлева одномассовый маховик_TRIALLI, справа двухмассовый маховик



В процессе развития двигателестроения постоянно росли требования к чистоте выхлопа, ограничивался выброс СО 2 . Увеличивалась и литровая мощность двигателя, возрастали крутильные колебания. Они не только разрушали коробку передач, но и приводили к поломке коленвала. Для борьбы с ними сначала использовали демпфер, расположенный на ведомом диске сцепления. Но по мере роста нагрузок демпфер перестал справляться. Тогда конструкторы предложили разместить еще один в маховике.

Маховик из монолитного чугунного диска превратился в составной. Одна часть крепится к коленвалу, другая часть, опираясь на подшипник скольжения, соединена со сцеплением. Внутри двух частей маховика расположены пакеты пружин, а внутреннее пространство заполнено консистентной смазкой. За счет деформации пружин энергия крутильных колебаний превращается в тепло и рассеивается. Все довольно просто, но очень дорого. Например, средняя цена двухмассового маховика для Рено Дастер — 26 000 руб.

Но прогресс не стоит на месте: некоторые компании, занимающиеся производством элементов трансмиссии, стали выпускать комплекты сцепления для популярных моделей автомобилей с обычным одномассовым маховиком. Так, компания Trialli, имея огромный опыт разработок деталей трансмиссии и проведя стендовые и дорожные испытания, добилась оптимального соотношения надежности и комфорта и выпустила на рынок четыре комплекта одномассовых маховиков в сборе со сцеплением. Они подходят для Рено Дастер и Колеос, Шкода Октавия и Фольксваген Кадди — все машины с дизельными двигателями.

Комплект для переоборудования на одномассовый маховик



Новые комплекты Trialli позволяют владельцам автомобилей не только экономить на ремонте, но и по-новому открыть возможности машины. Те режимы движения, которые раньше могли привести к преждевременной поломке двухмассового маховика (внатяг при малых оборотах двигателя), теперь ему не страшны.

А теперь давайте посчитаем нашу экономию.

Комплект Trialli (маховик и комплект сцепления) — 17 400 руб. Двухмассовый маховик и комплект сцепления — 34 700 руб.

Получается двукратное преимущество, а в дальнейшем экономия будет еще больше: маховик менять не придется, а комплект сцепления обойдется только в 7400 руб.

Экономить на покупке запчастей для автомобиля легко, надо только знать — как. Погрузиться в тему и самостоятельно искать запчасти, воспользоваться советом друга или прислушаться к совету мастера из проверенного сервиса.