К зиме готов? Вот быстрый чек-лист

Правильные шины? — есть! Аккумулятор? — Проверен! Масло? — Есть хороший вариант!

Опытные автомобилисты знают, как важно правильно подобрать моторное масло. Оно должно быть качественное, с подходящей двигателю вязкостью и действующим допуском производителя автомобиля. Выбор масла — одна из самых горячих тем на автофорумах, а уж особенно накануне зимнего сезона. Почему? Да никому не хочется «запороть» двигатель плохим маслом.

Зимой шансы на это повышаются, в первую очередь, из-за холодных пусков. С маслом, потерявшим текучесть, двигатель в первые мгновения будет испытывать масляное голодание, металл начнет тереться об металл — ну, вы сами понимаете… Кроме того, на прокачивание загустевшего масла двигатель тратит энергию, а это потеря мощности и рост расхода топлива. В общем, тема неисчерпаемая.

Новое название

Лет десять назад в этих дискуссиях начало встречаться новое название — Molygreen (произносится — «молигрин»). Примерно тогда масла этой марки начали привозить в Россию, и многие заинтересовались. Знакомство оказалось любопытным, во-первых потому, что это чисто японские масла, производящиеся на японских заводах. А японское производство значит высочайшее качество. И масла Molygreen — хорошее доказательство.

Во-вторых, рынок моторных масел тогда был наводнен контрафактом. Единственный способ защиты — качественная упаковка (ну и не покупать на авторынках в сомнительных темных ларьках). Упаковка же Molygreen обеспечивает полную защиту. В розницу масла бренда продаются в высококачественных жестяных банках. Подделывать такую упаковку фальсификаторам слишком дорого, а пустить во вторичный оборот использованную тару невозможно. Да и где ее собирать?

Значит ли это, что масло дорогое? — Нет. Даже при том, что это японский импорт, масла Molygreen относятся к средней ценовой категории и рассчитаны на широкую аудиторию. В Японии, например, они продаются в популярной сети автомагазинов Autobacs.

Вдали от столицы

В нашей стране марка Molygreen известна, в первую очередь, на Дальнем Востоке, где до сих пор большинство автомобилей — японского производства. В европейской части страны это масло известно хуже. И дело не в том, что оно не подходит европейским, корейским, китайским и российским машинам. Подходит, о чем говорят соответствующие допуски производителей. Просто российские дистрибьюторы не проводят агрессивные рекламные кампании, рассчитывая на то, что качественный продукт сам найдет понимающего покупателя.

И эта стратегия оправдывает себя. Molygreen хвалят в форумах. По отзывам потребителей, масла бренда заслуживают отличной оценки, их рекомендуют 100% пользователей. И блогеры, специализирующиеся на выявлении некачественных масел, не могут сказать о Molygreen ничего плохого.

Японская зима

Наши морозы для японцев в диковинку. Местная зима скорее похожа на российскую позднюю осень. Даже в январе температура на островах снижается до +5°С, в редких случаях до +2°С. Снег видят только в северной части страны.

Но разве японский внедорожник плохо себя чувствует в декабре в Сибири? Или японские пуховики не выдерживают больших минусов? Вот и с маслом та же история. А зима уже близко, кстати.

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