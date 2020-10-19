Как переночевать в машине и проснуться: 3 правила

Представьте ситуацию: приехали в гости к друзьям на дачу, весело провели время, домой не уехать, а спальных мест не хватает. Сидеть до утра нет сил. Или: отправились в путешествие и не нашли ночлег: отели-мотели вдоль шоссе заняты. Или: поехали на рыбалку, а палатку забыли… В общем, возможны варианты. Машина в этом случае может стать спасением. Нужно только все сделать с умом.
Правило №1 — не ошибиться с местом стоянки
Если вы решили ночевать рядом с дорогой, постарайтесь найти оборудованный паркинг — с парковочными местами в стороне от дороги, туалетом и местом, где можно умыться. Нетрудно договориться и с администрацией мотеля, если там не хватает мест для вашего размещения. В крайнем случае можно приткнуться на стоянке дальнобойщиков — если готовы проснуться в пять утра от рева многолитрового дизеля и сизого выхлопа в окно.
Со стоянкой на природе сложнее. Нужна уверенность, что вас не побеспокоят инспекторы, охраняющие природу, дикие звери и — самое противное — мутные личности, ищущие приключений. Если у вас есть сомнения в безопасности, лучше пренебречь романтикой и поискать цивилизованный паркинг.
К особо охраняемым природным территориям относятся:
- государственные природные заповедники (в том числе биосферные);
- национальные парки;
- природные парки;
- государственные парки;
- памятники природы;
- дендрологические парки и ботанические сады.
За въезд на автомобиле в такие зоны вас могут оштрафовать на 3000–4000 рублей по статье 8.39 КоАП РФ, а также конфисковать «орудия совершения административного правонарушения», к которым можно отнести автомобиль.
Если же вы заедете на частную территорию, вам могут вменить и статью 139 УК РФ о незаконном проникновении (с наказанием до трехмесячного ареста) и взыскать ущерб, размер которого зависит от фантазии владельца территории. Кстати, попытка проникновения у нас приравнивается к самому проникновению.
Правило №2 — организовать удобную постель
Современные автомобили (за редкими исключениями) плохо подходят для сна из-за, в первую очередь, формы сидений — местами слишком выпуклых, а другими местами — напротив (вы поняли). Выспаться (да и просто уснуть) на этих «складках местности» непросто. Прежде чем стелить постель, необходимо выровнять основание, используя для этого подголовники, свернутые куртки и другие мягкие вещи.
На сайтах автомобильных аксессуаров и туристического оборудования нередко предлагаются надувные матрасы для салонов автомобилей (стоимостью около 4000 рублей), закрывающие задние сиденья и пространство между вторым и задним рядом. Но они скорее подходят для детей. Для взрослых лучше раздобыть полноценный двухметровый матрас. Надувной придется застилать тонким матрасом или шерстяным одеялом — иначе спать на нем будет тяжело из-за скользкой и не пропускающей воздух поверхности.
Правило №3 — запускать двигатель только в крайнем случае
Самая большая опасность, подстерегающая ночующих в машине, — не звери и не лихие люди, а выхлопные газы. Даже летом бывают прохладные ночи, а абсолютно герметичных машин нет. Хочется согреться. Естественная мысль — завести двигатель и включить отопитель. Но делать этого нельзя: из-за негерметичности автомобиля выхлопные газы будут постепенно поступать в машину, отравляя находящихся в ней. Так можно и не проснуться, и подобных случаев известно немало. Не думайте, что с вами этого не случится. Даже если вы поставите автомобиль с подветренной стороны, ветер в любой момент может поменяться, и выхлоп потянет в салон.
Если без отопителя-таки не обойтись, на выхлопную трубу необходимо надеть длинный шланг и отвести его в сторону, чтобы газы не шли в машину. И включать двигатель с отопителем на минимальный срок. Если вас в машине двое (или больше) — следить за состоянием друг друга.
Если в автомобиле приходится ночевать часто (вдруг вы настолько увлеченный автотурист), лучше всего приобрести автономный отопитель с таймером и (или) термометром, который будет прогревать салон по часам или при падении температуры до определенного уровня. Правда, это удовольствие не из дешевых — около 15 тысяч без установки. Монтаж может стоить еще дороже.
Как согреться?
Да просто не замерзать. Купить термобелье и качественный спальный мешок, запастись шерстяным пледом. В качестве дополнительных источников тепла можно использовать водяные или соляные грелки, завернуть в одеяла и поставить под сиденья пластиковые канистры с горячей водой. До утра они не продержатся, но пару часов послужат.
Интересные товары для такого случая — электропростыня, одеяло или матрас с 12-вольтовым питанием. Как правило, эти изделия идут с разными степенями подогрева и даже таймерами. Диапазон цен — от 2,5 до 10 тысяч рублей. Но прежде чем использовать такое устройство, нужно убедиться в хорошем состоянии аккумулятора автомобиля и при необходимости обзавестись если не вторым рабочим аккумулятором, то как минимум бустером для «реанимации» батареи.
- Чтобы автомобиль быстрее прогрелся утром, лучше поставить его ветровым стеклом на восток. Солнце поможет даже зимой.
- А летом пригодятся сетчатые шторки для окон, которые позволят приоткрывать окна, но не пропустят в салон насекомых. Удобнее всего каркасные, стоимостью от 1000 до 2500 рублей.
Самое важное правило
И все же хорошо выспаться в автомобиле гораздо сложнее, чем на стационарной кровати. Гостиниц, мотелей, кемпингов и хостелов сейчас очень много. В случае форс-мажора прорабатывайте все варианты, как организовать полноценную постель. А еще лучше — не допускать форс-мажоров. Отдых — дело важное, проводить его как попало глупо, а спланировать маршрут заранее — проще, чем устраиваться на ночевку в машине.
Советы эксперта
«Ночевка в машине — это, как правило, вынужденная мера. Если спать в машине приходится в холодное время, нужно встать на хорошо продуваемое место (возвышенность), печку перевести в режим рециркуляции, а передние окна приоткрыть для проветривания.
Не забудьте поставить машину на ручник и в идеале — подложить упоры под колеса, чтобы автомобиль случайно не покатился.
Сон в машине — в принципе не лучшая ситуация для организма: на самочувствии отразятся и недостаток кислорода, и неудобное положение тела, нагрузка на позвоночник… Поэтому нужно обеспечить нормальную циркуляцию крови. Также желательно спать вытянувшись, чтобы ноги не свисали. Правила вроде несложные, но они позволят вам выспаться даже в таких условиях, а с утра продолжить путь отдохнувшим».
Фото: Unsplash, depositphotos, «За рулем»