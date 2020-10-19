Как переночевать в машине и проснуться: 3 правила

Упоры под колеса, ноги не свисают, на выхлопную трубу шланг — и это еще не все, что стоит сделать, если вы хотите поехать дальше... мы не хотели вас пугать!

Представьте ситуацию: приехали в гости к друзьям на дачу, весело провели время, домой не уехать, а спальных мест не хватает. Сидеть до утра нет сил. Или: отправились в путешествие и не нашли ночлег: отели-мотели вдоль шоссе заняты. Или: поехали на рыбалку, а палатку забыли… В общем, возможны варианты. Машина в этом случае может стать спасением. Нужно только все сделать с умом.

Правило №1 — не ошибиться с местом стоянки

Если вы решили ночевать рядом с дорогой, постарайтесь найти оборудованный паркинг — с парковочными местами в стороне от дороги, туалетом и местом, где можно умыться. Нетрудно договориться и с администрацией мотеля, если там не хватает мест для вашего размещения. В крайнем случае можно приткнуться на стоянке дальнобойщиков — если готовы проснуться в пять утра от рева многолитрового дизеля и сизого выхлопа в окно.

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Со стоянкой на природе сложнее. Нужна уверенность, что вас не побеспокоят инспекторы, охраняющие природу, дикие звери и — самое противное — мутные личности, ищущие приключений. Если у вас есть сомнения в безопасности, лучше пренебречь романтикой и поискать цивилизованный паркинг.

К особо охраняемым природным территориям относятся:

государственные природные заповедники (в том числе биосферные);

национальные парки;

природные парки;

государственные парки;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады.

За въезд на автомобиле в такие зоны вас могут оштрафовать на 3000–4000 рублей по статье 8.39 КоАП РФ, а также конфисковать «орудия совершения административного правонарушения», к которым можно отнести автомобиль.

Если же вы заедете на частную территорию, вам могут вменить и статью 139 УК РФ о незаконном проникновении (с наказанием до трехмесячного ареста) и взыскать ущерб, размер которого зависит от фантазии владельца территории. Кстати, попытка проникновения у нас приравнивается к самому проникновению.

Правило №2 — организовать удобную постель

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Современные автомобили (за редкими исключениями) плохо подходят для сна из-за, в первую очередь, формы сидений — местами слишком выпуклых, а другими местами — напротив (вы поняли). Выспаться (да и просто уснуть) на этих «складках местности» непросто. Прежде чем стелить постель, необходимо выровнять основание, используя для этого подголовники, свернутые куртки и другие мягкие вещи.

На сайтах автомобильных аксессуаров и туристического оборудования нередко предлагаются надувные матрасы для салонов автомобилей (стоимостью около 4000 рублей), закрывающие задние сиденья и пространство между вторым и задним рядом. Но они скорее подходят для детей. Для взрослых лучше раздобыть полноценный двухметровый матрас. Надувной придется застилать тонким матрасом или шерстяным одеялом — иначе спать на нем будет тяжело из-за скользкой и не пропускающей воздух поверхности.

Правило №3 — запускать двигатель только в крайнем случае

Самая большая опасность, подстерегающая ночующих в машине, — не звери и не лихие люди, а выхлопные газы. Даже летом бывают прохладные ночи, а абсолютно герметичных машин нет. Хочется согреться. Естественная мысль — завести двигатель и включить отопитель. Но делать этого нельзя: из-за негерметичности автомобиля выхлопные газы будут постепенно поступать в машину, отравляя находящихся в ней. Так можно и не проснуться, и подобных случаев известно немало. Не думайте, что с вами этого не случится. Даже если вы поставите автомобиль с подветренной стороны, ветер в любой момент может поменяться, и выхлоп потянет в салон.

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Если без отопителя-таки не обойтись, на выхлопную трубу необходимо надеть длинный шланг и отвести его в сторону, чтобы газы не шли в машину. И включать двигатель с отопителем на минимальный срок. Если вас в машине двое (или больше) — следить за состоянием друг друга.

Если в автомобиле приходится ночевать часто (вдруг вы настолько увлеченный автотурист), лучше всего приобрести автономный отопитель с таймером и (или) термометром, который будет прогревать салон по часам или при падении температуры до определенного уровня. Правда, это удовольствие не из дешевых — около 15 тысяч без установки. Монтаж может стоить еще дороже.

Как согреться?

Да просто не замерзать. Купить термобелье и качественный спальный мешок, запастись шерстяным пледом. В качестве дополнительных источников тепла можно использовать водяные или соляные грелки, завернуть в одеяла и поставить под сиденья пластиковые канистры с горячей водой. До утра они не продержатся, но пару часов послужат.

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Интересные товары для такого случая — электропростыня, одеяло или матрас с 12-вольтовым питанием. Как правило, эти изделия идут с разными степенями подогрева и даже таймерами. Диапазон цен — от 2,5 до 10 тысяч рублей. Но прежде чем использовать такое устройство, нужно убедиться в хорошем состоянии аккумулятора автомобиля и при необходимости обзавестись если не вторым рабочим аккумулятором, то как минимум бустером для «реанимации» батареи.

Чтобы автомобиль быстрее прогрелся утром, лучше поставить его ветровым стеклом на восток. Солнце поможет даже зимой.

А летом пригодятся сетчатые шторки для окон, которые позволят приоткрывать окна, но не пропустят в салон насекомых. Удобнее всего каркасные, стоимостью от 1000 до 2500 рублей.

Самое важное правило

И все же хорошо выспаться в автомобиле гораздо сложнее, чем на стационарной кровати. Гостиниц, мотелей, кемпингов и хостелов сейчас очень много. В случае форс-мажора прорабатывайте все варианты, как организовать полноценную постель. А еще лучше — не допускать форс-мажоров. Отдых — дело важное, проводить его как попало глупо, а спланировать маршрут заранее — проще, чем устраиваться на ночевку в машине.

Советы эксперта

Максим Пастушенко, организатор автопробегов

«Ночевка в машине — это, как правило, вынужденная мера. Если спать в машине приходится в холодное время, нужно встать на хорошо продуваемое место (возвышенность), печку перевести в режим рециркуляции, а передние окна приоткрыть для проветривания.

Не забудьте поставить машину на ручник и в идеале — подложить упоры под колеса, чтобы автомобиль случайно не покатился.

Сон в машине — в принципе не лучшая ситуация для организма: на самочувствии отразятся и недостаток кислорода, и неудобное положение тела, нагрузка на позвоночник… Поэтому нужно обеспечить нормальную циркуляцию крови. Также желательно спать вытянувшись, чтобы ноги не свисали. Правила вроде несложные, но они позволят вам выспаться даже в таких условиях, а с утра продолжить путь отдохнувшим».

Фото: Unsplash, depositphotos, «За рулем»