Порядок должен быть во всем.

Материалы по теме Коврик, держись! Лайфхак для экономных автовладельцев

Когда на Volvo XC60 тянешь из багажника волоком что-то тяжелое, углы коврика упираются в пластиковую облицовку и деформируются.

Проблему решил, закрепив две нержавеющие пластины сверху и снизу коврика — по всей его ширине. Получилось очень эстетично и практично.

Е. Панов, г. Саров

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Лучшие коврики для автомобиля мы выбрали по итогам теста десяти комплектов.

Чтобы уберечь радиатор от попадания камней и прочих неприятностей, можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора .

Фото: Е. Панов