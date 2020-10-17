Материалы по темеКоврик, держись! Лайфхак для экономных автовладельцев
Когда на Volvo XC60 тянешь из багажника волоком что-то тяжелое, углы коврика упираются в пластиковую облицовку и деформируются.
Проблему решил, закрепив две нержавеющие пластины сверху и снизу коврика — по всей его ширине. Получилось очень эстетично и практично.
Е. Панов, г. Саров
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
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- Лучшие коврики для автомобиля мы выбрали по итогам теста десяти комплектов.
- Чтобы уберечь радиатор от попадания камней и прочих неприятностей, можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
Фото: Е. Панов