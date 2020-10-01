Все по ГОСТу, заверяет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Рядом с домом установили странный «лежачий полицейский» — он широкий, а сверху нанесена «зебра» пешеходного перехода. Это какая-то самодеятельность или предусмотрено нормативами?

И. Пастушенко, г. Екатеринбург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Описанная вами инновационная конструкция служит для повышения безопасности пешеходов при переходе проезжей части. Она предусмотрена национальным стандартом ГОСТ Р 52605–2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», который допускает совмещение искусственной неровности монолитной конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения в жилых кварталах городов с обеспечением прохода пешеходов по центральной горизонтальной площадке искусственной неровности шириной не менее 4 м.

Шумовые полосы, нанесенные прямо перед зеброй, не только неэффективны, но и опасны. Это показал эксперимент наших коллег. Водителю, который зазевался за рулем, остановить машину на них еще труднее, особенно на мокрой дороге, тем более при гололедице. Даже при наличии в автомобиле электроники результат торможения может быть печален. Поэтому на дороге в любом случае нужно смотреть в оба!

Фото: АГН «Москва» и «За рулем»