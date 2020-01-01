Шумовая разметка оказалось опасной (эксперимент)

Шумовые полосы — альтернатива громоздким «лежачим полицейским», которые калечат подвеску автомобиля. Но так ли шумовые полосы безопасны, как принято считать?

Даже если шумовая разметка нанесена на дорожное покрытие по всем правилам, не факт, что она поможет избежать аварии.

Эксперты программы «Главная дорога» на НТВ Денис Юченков и Андрей Федорцов проверили, как тормозят на шумовой разметке современные автомобили с АБС и машины без электронных помощников.

Зачем нужны шумовые полосы?

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Шумовые полосы бывают разные. Так, поперечные шумовые полосы перед зеброй призывают водителя сбросить скорость перед опасным участком. А продольные, на обочинах, будят водителя, если он задремал на трассе и машина начинает выезжать за пределы дороги. Предполагается, что, услышав характерный звук и почувствовав тряску, человек проснется.

Идея, бесспорно, неплохая. И подвеска автомобиля цела, и водитель не спит. Но на многих российских дорогах шумовые полосы стали аналогом «лежачих полицейских». Таких разметок должно быть три блока: два предупреждающих и один за 20 м до пешеходного перехода, чтобы водитель успел экстренно затормозить.

Основной недостаток шумовых полос — громкий звук, с которым по ним проезжают машины. Если человек живет рядом с дорогой, он перестанет нормально спать. Но это не единственная опасность таких полос.

Наш эксперимент

Итак, дано: тормозной путь на чистом асфальте, на шумовой полосе, на сухом и мокром покрытии. Для эксперимента выбрали три машины: современный седан бизнес-класса, новую, но бюджетную иномарку и пятнадцатилетнюю малолитражку без АБС. Все машины — на летних шинах.

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На сухом асфальте быстрее всех затормозил автомобиль бизнес-класса. Самый же длинный тормозной путь оказался у подержанной машины без АБС.

быстрее всех затормозил автомобиль бизнес-класса. Самый же длинный тормозной путь оказался у подержанной машины без АБС. На шумовых полосах тормозной путь премиум-седана стал больше на три метра, а машина без АБС укатилась на два метра дальше и затормозила практически уже на пешеходном переходе. И это на скорости 60 км/ч. А ведь многие водители превышают скорость и разгоняются до нештрафуемых 80 км/ч!

тормозной путь премиум-седана стал больше на три метра, а машина без АБС укатилась на два метра дальше и затормозила практически уже на пешеходном переходе. И это на скорости 60 км/ч. А ведь многие водители превышают скорость и разгоняются до нештрафуемых 80 км/ч! На мокром асфальте тормозной путь всегда больше — это знает каждый водитель. Коэффициент сцепления шин с покрытием ниже почти в два раза. Неудивительно, что тормозной путь всех трех автомобилей на мокром, хоть и ровном асфальте вырос — разброс составил от одного до четырех с половиной метров. У машины без АБС тормозной путь увеличился на треть.

Наш эксперимент проходил на обычной городской улице, где расстояние от шумовой разметки до пешеходного перехода составляет 17 м. Так вот старый автомобиль без АБС при экстренном торможении на шумовой полосе и мокром асфальте, остановился прямо на зебре. Окажись на дороге пешеходы, им бы не повезло.

Эксперты программы «Главная дорога» Денис Юченков и Андрей Федорцов уверены, что такие шумовые полосы должны располагаться на расстоянии не менее 20 м от пешеходного перехода .

Автомобилей без современных систем безопасности в нашей стране еще очень много. Владельцам таких машин нужно быть вдвойне осторожнее. Шумовые полосы могут сыграть с вами злую шутку, не оставив шанса затормозить вовремя.

Эксперимент показал: шумовые полосы, нанесенные прямо перед зеброй, не только неэффективны, но и опасны. Водителю, который зазевался за рулем, остановить машину на них еще труднее, особенно на мокрой дороге, тем более, при гололедице. Даже при наличии в автомобиле «умной» электроники результат торможения может быть печален. Поэтому на дороге в любом случае нужно смотреть в оба!

Фото: Артем Геодакян/ТАСС и НТВ