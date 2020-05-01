Делаем автолебедку своими руками (инструкция)

Нам понадобятся только подручные материалы и полдня.

Народные умельцы, которые присылают изобретения в редакцию программы «Главная дорога» на НТВ, много чего придумали. Вот, например, как самому изготовить лебедку и вытащить с ее помощью застрявшую машину. Нам понадобится:

Старое колесо от прицепа — 1 шт., 750 руб. Канат — 10 м, 300 руб. Рукоятка от малярного валика — 2 шт., 100 руб. Кусок арматуры — 20 руб.





Материалы по теме Тест самых популярных ручных лебедок Берем колесо, извлекаем диск, разбираем его на две части. Тыльную сторону диска прикладываем к колесу своей машины. Отмечаем по центру шести отверстий места будущих креплений.

Из одной металлической рукоятки малярного валика (пластиковую часть нужно сбить молотком) делаем шесть креплений одинакового размера в виде буквы Z. Для этого валик нужно сначала разрезать на три части, а потом каждую часть изогнуть при помощи инструментов. Тут пригодятся болгарка, тиски, молоток и грубая мужская сила, конечно же.

Готовые загнутые отрезки привариваем к старому диску. Далее присоединяем к тыльной стороне диска его лицевую сторону. Сверлим в ободе отверстие для веревки. Примеряем на колесо и убеждаемся, что всё отлично село.

Теперь готовим якорь. Один конец арматуры нужно заточить болгаркой, чтобы впоследствии было удобно втыкать его в землю. К противоположному концу арматуры нужно приварить оставшуюся рукоятку от валика. Ее не нужно сгибать — она и так нужной формы. Важно: приваривать рукоятку следует не сверху, а сбоку, перпендикулярно самой арматуре. В целом на работу у вас уйдет около четырех часов.

Вот и всё — самодельная лебедка готова. Не забудьте только положить в багажник прочную веревку.

Как работает самодельная лебедка?

Наденьте доработанный диск на колесо, проденьте в отверстие веревку и немного намотайте ее на колесо, как на катушку. Затем протяните веревку до того места, где земля выглядит твердой. Вбейте там якорь и завяжите на нем другой конец веревки морским узлом. На трос, чтобы не сорвался, можно накинуть старую куртку.

Поехали! При движении веревка будет наматываться на колесо, вытаскивая вас из ловушки. Самодельная лебедка работает! Главное — следить, чтобы веревка не запуталась в колесе. В остальном устройство просто, как и все гениальное. Теперь весенняя непогода нам нипочем!

Фото: НТВ