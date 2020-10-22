Будь здоров, водитель!

Сегодня непросто найти взрослого человека, не имеющего водительского удостоверения. Число водителей, любителей и профессионалов, растет. К сожалению, растет и статистика специфических, «шоферских» заболеваний.

Для большинства россиян автомобиль давно перестал быть роскошью. Права получают по окончании школы. Покупают старенькую недорогую машину или берут кредит на новую и — в путь. За рулем сидят и стар и млад, и мужчины и женщины. Едут на работу, по делам, на дачу. Стоят в многокилометровых пробках, проводят в поездках по несколько часов в день. А профессионалы — водители такси, развозных фургонов, тяжелых грузовиков, автобусов — просто живут за рулем. Автомобиль дает людям возможность свободно передвигаться или зарабатывать себе на жизнь. Он же, увы, способствует развитию серьезных заболеваний.

Сидячая поза, малая подвижность, нервное напряжение, стрессовые ситуации, тряска и вибрации, переутомление — эти факторы, обычные для любого водителя, не лучшим образом сказываются на его здоровье. Профессиональные водители должны соблюдать режим труда и отдыха. За соблюдением правил строго следят с помощью специальных приборов — тахографов. Это забота не только о безопасности на дорогах, но и о здоровье тех, кто работает за рулем. Но прежде всего о своем здоровье должен заботиться сам водитель.

Вибрации, напряженная сидячая поза — ноги затекают, спину ломит, шея болит. Знакомая многим, кто долго сидит за рулем, история. Как итог — радикулит, остеохондроз, расширение вен, геморрой. Вам это надо? Может, проще лишний раз остановиться, пройтись, сделать несколько элементарных упражнений, потянуться. Да и вообще, если работа сидячая, в свободное время нужно активно двигаться, заниматься спортом.

А чем водители дышат? Конечно, выхлоп современных автомобилей стал чище, но в атмосферу они выбрасывают отнюдь не горный воздух. Возможные заболевания органов дыхания — это еще «цветочки». Некоторые вещества, содержащиеся в выхлопных газах, провоцируют развитие онкологических болезней. А если водитель еще и курит как паровоз... Поэтому бросаем вредные привычки и при первой возможности отправляемся на природу — в лес за грибами, на рыбалку, на дачу, на пикник или просто на прогулку в ближайший парк.

Дорожный хам подрезал — чуть авария не случилась, инспектор выписал протокол за пустяковое нарушение, встали в пробку и опоздали на встречу — и так изо дня в день... Плохо спите? Настроение подавленное? Давление скачет? Значит, в перспективе проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами. Полноценно отдыхаем, занимаемся физкультурой. По возможности, не пользуемся несколько дней автомобилем (профессионалов это, увы, не касается). Постоянное нервное напряжение до добра не доведет!

Еще одна проблема — неправильное питание. Ехать надо, какой уж тут полноценный обед! Пожуем что-нибудь прямо на ходу... Только потом не жалуйтесь на гастрит и прочие желудочно-кишечные болячки. И ожирение где то тут, совсем рядом. И диабет... Так что езда ездой, а обед по расписанию. Про завтрак и ужин тоже забывать не стоит.

Риск заработать все перечисленные выше нарушения здоровья есть у всех водителей, независимо от возраста и пола. Но есть среди «шоферских» болезней и чисто мужские. Долгие часы, проведенные сидя, практически без движения, вызывают застой крови и проблемы с предстательной железой. Остальные перечисленные выше негативные факторы возникновению этих проблем активно способствуют. А для большинства мужчин простатит и одно из его проявлений — снижение половой функции — куда более страшный диагноз, чем «какой-нибудь» гастрит или остеохондроз. Как дальше жить? Что делать? Лечиться, используя современные, эффективные средства. Такие, как Лонгидаза®.

Лонгидаза® применяется при хроническом простатите, начальной стадии доброкачественной гиперплазии предстательной железы и ряде других заболеваний. Препарат обладает противофиброзными свойствами, он ослабляет течение острой фазы воспаления и повышает сопротивляемость организма к инфекции.

Лонгидаза® не имеет мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия, хорошо переносится пациентами. Местных и общих аллергических реакций не отмечено.

Препарат выпускается в виде суппозиториев и рекомендуется для ректального применения один раз в сутки курсом от 10 до 20 введений.

Что очень важно для водителей, применение препарата Лонгидаза® не влияет на способность управления транспортными средствами, обслуживание механизмов и другие виды работ, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Современная медицина может вылечить многие заболевания, которые раньше считались неизлечимыми. Да и автомобили сегодня несравнимо меньше вредят здоровью, чем их трясучие, чадящие, неудобные предки. Но надо помнить, что любую болезнь лучше предотвращать, чем лечить. Выполнение несложных рекомендаций позволит водителям избежать развития различных профессиональных заболеваний. Не переутомляйтесь за рулем, делайте остановки для отдыха и выполнения физических упражнений, правильно и регулярно питайтесь. Свободное время проводите на свежем воздухе, занимайтесь спортом. Если курите — бросайте!

Здоровья вам! И счастливого пути!