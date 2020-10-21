Готовим автомобиль к зиме: пять простых шагов

Замена колес
Хорошие зимние шины являются залогом безопасности на дороге. Каким бы современным ни был ваш автомобиль, без зимних покрышек на льду и снегу ему делать нечего. Поэтому запоминайте: как только среднесуточная температура упала до +5 градусов, то можно смело ехать на шиномонтаж. Да, впереди еще возможно потепление, но все-таки вероятность сильных заморозков становится выше с каждым днем!
В России представлено много производителей хороших зимних покрышек. По результатам независимых тестов лидерами среди шипованных шин являются Continental IceContact 3, Gislaved NordFrost 200, Nokian Hakkapeliitta 9. А среди нешипованных лидируют Continental VikingContact 7, Nokian Hakkapeliitta R3 и Hankook Winter icept iZ.
Покупка необходимого
Чтобы быть готовым к приходу зимы, необходимо посетить магазин с автотоварами и приобрести:
- Зимнюю жидкость для стеклоочистителя. И залить ее в бачок омывателя надо заранее, а не когда на улице будет минус 5 градусов.
- Скребок для очистки льда и щетку для снега. Сразу лучше приобрести и размораживатель для стекла: чтобы не поцарапать стекло, рекомендуется сначала попрыскать на лобовое спреем, а через пару минут уже воспользоваться скребком (так ледяная корка сойдет гораздо быстрее).
- Средство для очистки фар. Исследования показывают, что ночью благодаря чистым фарами пешеход становится заметным на расстоянии 54–55 метров. А если фары грязные, то при 42–44 метрах. А ведь именно эти лишние 10 метров порой так важны на дороге.
Запись на автосервис
Перед наступлением зимы многие опытные мастера рекомендуют провести технические обслуживание: если в машине есть проблемы, то их лучше выявить заранее. Так, надо проверить работу аккумулятора и прочего электрооборудования (если аккумулятор «шалил» еще летом, то перед зимой его лучше заменить), посмотрите, все ли в порядке с подвеской. И, конечно же, надо оценить работу тормозной системы. Ведь от нее зависит наша безопасность.
Вспомните, когда вы в последний раз покупали тормозную жидкость. Мало кто знает, но ее надо менять раз в 2–3 года или каждые 30–45 тысяч километров. В противном случае жидкость теряет свои свойства, а тормозные механизмы начинают ржаветь.
Тормозных жидкостей на рынке много. Но мы рекомендуем использовать продукты, завоевавшие доверите покупателей. Такой тормозной жидкостью является «ROSDOT». Ее производитель компания «Тосол-Синтез», которая более 25 лет лидирует на рынке охлаждающих и тормозных жидкостей. Тормозная жидкость ROSDOT, та самая, с черепахой, — это уникальная синтетическая тормозная жидкость, соответствующая жестким требованиям ведущих российских и иностранных автопроизводителей, заливаемая на всех ведущих конвейерах России. ROSDOT 4 — единственная тормозная жидкость, которая успешно прошла полный цикл испытаний (лабораторные и стендовые) на АВТОВАЗе и получила допуск. Запатентованная рецептура и технология позволяет производить тормозную жидкость, превзойти которую не удалось ни одному из отечественных производителей.
В составе всей линейки тормозных жидкостей ROSDOT применяются эффективные ингибиторы коррозии, что обеспечивает низкую коррозионную активность деталей из стали, чугуна, меди, латуни и алюминия.
Причем у вас есть выбор: помимо ROSDOT 4 существует ROSDOT 4 PRO DRIVE. Она отличается улучшенной рецептурой и идеально подходит для машин, которые оснащаются АБС и системой стабилизации. Такие компании, как Volkswagen VAG, Kia, Ford, Hyundai, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance и многие другие, одобрили ее применение. Можно смело покупать и высокотехнологичную ROSDOT 6 (ее, кстати, можно смешивать с жидкостями, которые имеют спецификации DOT 3, DOT 4 и DOT 4 plus).
Покупка щеток
Как показывает опыт, щетки стеклоочистителя лучше всего менять раз в полгода — в противном случае они начинают плохо очищать и даже царапают лобовое стекло. Поэтому не поленитесь и купите новые «дворники», к тому же сейчас в магазинах огромный выбор. Среди лидеров рынка отметим продукцию компаний Denso, Bosch, Alca, AWM.
Поведение на дороге
Для выполнения этой рекомендации тратить деньги не нужно. Наоборот, вы можете еще и прилично сэкономить на топливе! Уже сейчас — до появления снега на дорогах — начинайте привыкать ездить по-зимнему. То есть никуда не спешить, не нажимать резко педаль газа и заранее тормозить. И всегда помнить про дистанцию. Именно такой плавный стиль вам очень пригодится, когда дороги покроются снегом и льдом.