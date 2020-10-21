Готовим автомобиль к зиме: пять простых шагов

Зима наступает неожиданно только для тех водителей, которые не прочитали эту статью. Как же спокойно пережить «дни жестянщика»?

Замена колес

Хорошие зимние шины являются залогом безопасности на дороге. Каким бы современным ни был ваш автомобиль, без зимних покрышек на льду и снегу ему делать нечего. Поэтому запоминайте: как только среднесуточная температура упала до +5 градусов, то можно смело ехать на шиномонтаж. Да, впереди еще возможно потепление, но все-таки вероятность сильных заморозков становится выше с каждым днем!

В России представлено много производителей хороших зимних покрышек. По результатам независимых тестов лидерами среди шипованных шин являются Continental IceContact 3, Gislaved NordFrost 200, Nokian Hakkapeliitta 9. А среди нешипованных лидируют Continental VikingContact 7, Nokian Hakkapeliitta R3 и Hankook Winter icept iZ.

Покупка необходимого

Чтобы быть готовым к приходу зимы, необходимо посетить магазин с автотоварами и приобрести:

Зимнюю жидкость для стеклоочистителя. И залить ее в бачок омывателя надо заранее, а не когда на улице будет минус 5 градусов.

Скребок для очистки льда и щетку для снега. Сразу лучше приобрести и размораживатель для стекла: чтобы не поцарапать стекло, рекомендуется сначала попрыскать на лобовое спреем, а через пару минут уже воспользоваться скребком (так ледяная корка сойдет гораздо быстрее).

Средство для очистки фар. Исследования показывают, что ночью благодаря чистым фарами пешеход становится заметным на расстоянии 54–55 метров. А если фары грязные, то при 42–44 метрах. А ведь именно эти лишние 10 метров порой так важны на дороге.

Запись на автосервис

Перед наступлением зимы многие опытные мастера рекомендуют провести технические обслуживание: если в машине есть проблемы, то их лучше выявить заранее. Так, надо проверить работу аккумулятора и прочего электрооборудования (если аккумулятор «шалил» еще летом, то перед зимой его лучше заменить), посмотрите, все ли в порядке с подвеской. И, конечно же, надо оценить работу тормозной системы. Ведь от нее зависит наша безопасность.

Вспомните, когда вы в последний раз покупали тормозную жидкость. Мало кто знает, но ее надо менять раз в 2–3 года или каждые 30–45 тысяч километров. В противном случае жидкость теряет свои свойства, а тормозные механизмы начинают ржаветь.

Тормозных жидкостей на рынке много. Но мы рекомендуем использовать продукты, завоевавшие доверите покупателей. Такой тормозной жидкостью является «ROSDOT». Ее производитель компания «Тосол-Синтез», которая более 25 лет лидирует на рынке охлаждающих и тормозных жидкостей. Тормозная жидкость ROSDOT, та самая, с черепахой, — это уникальная синтетическая тормозная жидкость, соответствующая жестким требованиям ведущих российских и иностранных автопроизводителей, заливаемая на всех ведущих конвейерах России. ROSDOT 4 — единственная тормозная жидкость, которая успешно прошла полный цикл испытаний (лабораторные и стендовые) на АВТОВАЗе и получила допуск. Запатентованная рецептура и технология позволяет производить тормозную жидкость, превзойти которую не удалось ни одному из отечественных производителей.

В составе всей линейки тормозных жидкостей ROSDOT применяются эффективные ингибиторы коррозии, что обеспечивает низкую коррозионную активность деталей из стали, чугуна, меди, латуни и алюминия.

Причем у вас есть выбор: помимо ROSDOT 4 существует ROSDOT 4 PRO DRIVE. Она отличается улучшенной рецептурой и идеально подходит для машин, которые оснащаются АБС и системой стабилизации. Такие компании, как Volkswagen VAG, Kia, Ford, Hyundai, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance и многие другие, одобрили ее применение. Можно смело покупать и высокотехнологичную ROSDOT 6 (ее, кстати, можно смешивать с жидкостями, которые имеют спецификации DOT 3, DOT 4 и DOT 4 plus).

Покупка щеток

Как показывает опыт, щетки стеклоочистителя лучше всего менять раз в полгода — в противном случае они начинают плохо очищать и даже царапают лобовое стекло. Поэтому не поленитесь и купите новые «дворники», к тому же сейчас в магазинах огромный выбор. Среди лидеров рынка отметим продукцию компаний Denso, Bosch, Alca, AWM.





Поведение на дороге

Для выполнения этой рекомендации тратить деньги не нужно. Наоборот, вы можете еще и прилично сэкономить на топливе! Уже сейчас — до появления снега на дорогах — начинайте привыкать ездить по-зимнему. То есть никуда не спешить, не нажимать резко педаль газа и заранее тормозить. И всегда помнить про дистанцию. Именно такой плавный стиль вам очень пригодится, когда дороги покроются снегом и льдом.