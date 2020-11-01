За ответ на задачу № 150 «Запорол движок» Андрей Гусев, живущий в Москве, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON.

ЗАДАЧА № 153

Козни АБС

Начала дурить у Иваныча АБС. То помаргивает в комбинации приборов сигнализатор неисправности, то перестает. Поехал он в маленький сервис неподалеку от дома. Там мастеровые быстро нашли надломленный кабель к датчику АБС заднего колеса. Менять датчик — дорого. Припаяли новый кусок проводки, хорошо заизолировали и… сигнализатор засветился постоянно. Психанул Иваныч и двинул к официалам. Те, конечно, хотели заменить датчик в сборе, но молоденький электрик сказал: «Да тут всё просто». На что указал электрик?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., д. 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы прочитаем все сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из августовского номера «За рулем» за 2020 год.

В очередной задаче читателям требовалось ответить на вопрос, что неправильно можно было поставить при монтаже коленвала в девяточном моторе так, что при обкатке нарушений в работе заметно не было. Но при больших нагрузках коленчатый вал задрало.

Читатели строили разные гипотезы. Кто-то писал, что вал отшлифовали не совсем точно — зазоры оказались увеличенными. Кто-то решил, что были перепутаны коренные крышки. Но эти дефекты диагностировались бы раньше, при сборке или на первых километрах пути. Большие зазоры в подшипниках вызвали бы моргание лампы давления масла на холостом ходу. Перепутанные крышки коренных подшипников, вероятно, зажали бы вал, и он бы подклинил ещё при сборке.

Победитель конкурса рассказал, какую ошибку допустил Коля и к каким это привело последствиям.

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«Задрало коленвал. Ты неправильно поставил вкладыши коренных подшипников», - заявил Петрович при разборке мотора.

В двигателях семейства ВАЗ‑2108 десять коренных и восемь шатунных вкладышей. Шатунные — все одинаковые, перепутать их при монтаже невозможно. А вот коренные различаются, и неспроста. Изначально (когда, наверное, Колин дядя и покупал машину) эти моторы комплектовались четырьмя коренными вкладышами с кольцевой проточкой на внутренней поверхности и шестью без проточки. Все они имели по два отверстия. Вкладыши с проточкой ставились в первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров (когда двигатель установлен на машину, они охватывают коленвал сверху), а без проточки — в постель третьей опоры и во все крышки коренных подшипников.

Постель коленвала в блоке цилиндров. И на правильно установленном вкладыше, и в самой постели присутствуют канавки для подачи масла.

Продающиеся сейчас комплекты запчастей включают пять вкладышей с проточкой и отверстиями и пять вкладышей без проточки и отверстий. Первые должны ставиться в опоры блока, а вторые — в крышки. Разберемся, почему именно так.

Канавка во вкладыше коренного подшипника нужна для организации маслоснабжения шатунной шейки.

Крышка коренного подшипника с нижним вкладышем. При правильной сборке канавка в ней бесполезна.

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В первой, второй, четвертой и пятой коренных шейках коленвала выполнены сквозные отверстия. При вращении вала либо одно, либо другое отверстие обращено к верхнему коренному вкладышу и масло, находящееся в проточке под давлением, поступает в него. Затем по наклонному каналу в теле вала масло подается к шатунной шейке. От первой коренной опоры масло подается к первому шатуну, от второй — ко второму, от четвертой — к третьему, а от пятой — к четвертому.

Что же будет, если поставить вкладыши с проточками в крышки, а гладкие — в блок цилиндров?

Как ни странно, мотор сможет работать благодаря тому, что в блоке и крышках выполнены канавки. Изначально они служили для того, чтобы обеспечивать подачу масла в оба отверстия верхнего и нижнего вкладышей. А у более современных двигателей, начиная с «приоромоторов», из этой канавки питались форсунки подачи масла на днище поршней. При перепутанных вкладышах этим путём масло пойдёт в ставший нижним вкладыш с отверстиями.

Более длинный путь ухудшит маслоснабжение шатунных подшипников. Кроме того, у вкладыша с канавкой меньше несущая способность, а ведь усилия, создаваемые газами при рабочем ходе в цилиндрах, всегда направлены вниз. Выносливости подшипника с проточкой, уменьшающей площадь масляного клина, при больших нагрузках может не хватить. Что и произошло у самодельщика Коли.

Всем участникам конкурса спасибо. А Андрея Гусева поздравляем с победой!