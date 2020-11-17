Opel Mokka с пробегом: все плюсы и минусы

Парадокс: компактный кроссовер все еще востребован на вторичном рынке, хотя пять лет компания официально не была представлена в России.

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В России официально продавали машины калининградской, корейской и белорусской сборки (в незначительном количестве). Есть версии с приводом на переднюю ось и с полным приводом. Российские продажи свернули в 2015 году, поэтому появившаяся годом позже рестайлинговая Mokka X салоны наших дилеров не увидела.

Достоинства

Недорог в обслуживании и надежен.

Щедрое оснащение, высокий уровень безопасности.

Оцинкованный кузов неохотно ржавеет даже в местах сколов.

Сюда много не впихнешь. Багажник Мокки по заявленному объему (356 л) уступает практически всем конкурентам.

Недостатки

Невелик дорожный просвет, маловат багажник.

Есть претензии к обзорности, особенно назад при парковке.

Моторы

У бензинового атмосферника 1.8 (140 л.с.) хорошая репутация и ресурс свыше 300 000 км. Из внутренних проблем выделяют хлипкие фазовращатели, свойственные многим опелевским моторам того периода. О приближении кончины они извещают усиленным постукиванием. Из внешних — текущие термостаты и недолговечный модуль зажигания. Последний официалы меняют только в сборе, что недешево, но на рынке есть неофициальные аналоги. Ремень ГРМ живет 50–60 тысяч км. Клапанные зазоры надо регулировать.

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Наддувный мотор 1.4 при той же мощности более прихотлив. Не выносит некачественное топливо в сочетании с нагрузками на высоких оборотах — иногда разрушаются поршни и перегородки. Могут потечь термостат и прокладка клапанной крышки. В турбине быстро сдается пружина актуатора перепускного клапана, причем завод предусматривает замену всего узла в сборе. При благоприятных обстоятельствах и тщательном уходе двигатель способен дожить до 300 000 км, цепь ГРМ ходит до 150 тысяч.

На обоих моторах после 100 000 км есть смысл заменить клапан вентиляции картера.

Редкий у нас турбодизель 1.7 (130 л.с.) до капиталки ходит 200–250 тысяч км, столько же держится и его турбокомпрессор. Слабые места: прокладка теплообменника (нетерпима к «неродному» антифризу) и клапан EGR, который желательно прочищать при каждом ТО.

Муфта подключения задней оси BorgWarner быстро перегревается на вязких покрытиях. А ее блок управления охотно собирает грязь, влагу и реагенты — периодически требуется чистка разъемов. Так что к бездорожью Mokka мало пригодна, как и прочие кроссоверы этого класса.

Opel Mokka

Коробки передач

Механическая пятиступка D16 — развитие не слишком удачной F16, чьи наследственные болячки сведены к минимуму. Шестиступенчатая M32 также надежный агрегат. Обе держатся не менее 200 000 км. Могут возникнуть различные течи, в редких случаях к 100 000 км требуется замена подшипников дифференциала и вторичного вала.

Джиэмовский автомат 6Т40 применен на множестве моделей и хорошо изучен. До Мокки он добрался уже в модернизированной версии. В целом это типичный гидроавтомат без ярких отличительных особенностей, служит 150–200 тысяч км. Интервал замены масла желательно снизить до 40 000 км, а при городской эксплуатации установить дополнительный радиатор.

Эксплуатационные болячки

Недолго живут шаровые опоры — иногда их меняют через 30 000 км. Ресурс ступичных подшипников около 60 000 км, к этому же сроку нередко сдают стойки и втулки стабилизаторов. Недолговечны датчики АБС, могут отказать после 70–80 тысяч км.

Бачок гидроусилителя руля расположен неудачно, из-за чего в холода жидкость прогревается слишком долго, ускоряя износ насоса. В ЭУР иногда сбоит датчик положения руля.

Родное ветровое стекло легко лопается: от камней, перепада температур и по иным причинам. Пластик передней и задней оптики, бывает, трескается без явных причин.

Euro NCAP: 2012: 5 звезд; водитель/пассажир 96%, ребенок 90%, пешеход 67%, системы безопасности 100%

Самое массовое предложение на вторичке: Mokka 1.8, 4×4, АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Mokka 1.8, 4×4, АКП

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