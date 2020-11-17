Opel Mokka с пробегом: все плюсы и минусы

В России официально продавали машины калининградской, корейской и белорусской сборки (в незначительном количестве). Есть версии с приводом на переднюю ось и с полным приводом. Российские продажи свернули в 2015 году, поэтому появившаяся годом позже рестайлинговая Mokka X салоны наших дилеров не увидела.
Достоинства
- Недорог в обслуживании и надежен.
- Щедрое оснащение, высокий уровень безопасности.
- Оцинкованный кузов неохотно ржавеет даже в местах сколов.
Недостатки
- Невелик дорожный просвет, маловат багажник.
- Есть претензии к обзорности, особенно назад при парковке.
Моторы
У бензинового атмосферника 1.8 (140 л.с.) хорошая репутация и ресурс свыше 300 000 км. Из внутренних проблем выделяют хлипкие фазовращатели, свойственные многим опелевским моторам того периода. О приближении кончины они извещают усиленным постукиванием. Из внешних — текущие термостаты и недолговечный модуль зажигания. Последний официалы меняют только в сборе, что недешево, но на рынке есть неофициальные аналоги. Ремень ГРМ живет 50–60 тысяч км. Клапанные зазоры надо регулировать.
Наддувный мотор 1.4 при той же мощности более прихотлив. Не выносит некачественное топливо в сочетании с нагрузками на высоких оборотах — иногда разрушаются поршни и перегородки. Могут потечь термостат и прокладка клапанной крышки. В турбине быстро сдается пружина актуатора перепускного клапана, причем завод предусматривает замену всего узла в сборе. При благоприятных обстоятельствах и тщательном уходе двигатель способен дожить до 300 000 км, цепь ГРМ ходит до 150 тысяч.
На обоих моторах после 100 000 км есть смысл заменить клапан вентиляции картера.
Редкий у нас турбодизель 1.7 (130 л.с.) до капиталки ходит 200–250 тысяч км, столько же держится и его турбокомпрессор. Слабые места: прокладка теплообменника (нетерпима к «неродному» антифризу) и клапан EGR, который желательно прочищать при каждом ТО.
Муфта подключения задней оси BorgWarner быстро перегревается на вязких покрытиях. А ее блок управления охотно собирает грязь, влагу и реагенты — периодически требуется чистка разъемов. Так что к бездорожью Mokka мало пригодна, как и прочие кроссоверы этого класса.
Коробки передач
Механическая пятиступка D16 — развитие не слишком удачной F16, чьи наследственные болячки сведены к минимуму. Шестиступенчатая M32 также надежный агрегат. Обе держатся не менее 200 000 км. Могут возникнуть различные течи, в редких случаях к 100 000 км требуется замена подшипников дифференциала и вторичного вала.
Джиэмовский автомат 6Т40 применен на множестве моделей и хорошо изучен. До Мокки он добрался уже в модернизированной версии. В целом это типичный гидроавтомат без ярких отличительных особенностей, служит 150–200 тысяч км. Интервал замены масла желательно снизить до 40 000 км, а при городской эксплуатации установить дополнительный радиатор.
Эксплуатационные болячки
- Недолго живут шаровые опоры — иногда их меняют через 30 000 км. Ресурс ступичных подшипников около 60 000 км, к этому же сроку нередко сдают стойки и втулки стабилизаторов. Недолговечны датчики АБС, могут отказать после 70–80 тысяч км.
- Бачок гидроусилителя руля расположен неудачно, из-за чего в холода жидкость прогревается слишком долго, ускоряя износ насоса. В ЭУР иногда сбоит датчик положения руля.
- Родное ветровое стекло легко лопается: от камней, перепада температур и по иным причинам. Пластик передней и задней оптики, бывает, трескается без явных причин.
Euro NCAP: 2012: 5 звезд; водитель/пассажир 96%, ребенок 90%, пешеход 67%, системы безопасности 100%
Самое массовое предложение на вторичке: Mokka 1.8, 4×4, АКП
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Mokka 1.8, 4×4, АКП
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Nissan Juke, Ford Kuga, Skoda Yeti, Suzuki SX4
- Первая помощь в борьбе с бездорожьем — браслеты противоскольжения и цепи на колеса.