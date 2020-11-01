Скоро зима: надо «перезагрузить» машину. И себя

Самая нужная вещь для водителя зимой — не скребок, не незамерзайка и даже не теплая одежда!

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В дожигулевскую эпоху подавляющее число автовладельцев предпочитало вообще не ездить на машине зимой. А те, кто осмеливался садиться за руль, вызывали всеобщее уважение. Чего стоил один только ритуал ежедневного залива и слива воды в системе охлаждения. Зато сегодня все просто: ­сел и поехал.

К сожалению, эта простота — кажущаяся: зима не терпит панибратского отношения. Готовить к ней следует как машину, так и содержимое ее багажника. И даже водителя.

Готовим автомобиль

1. Шины

Необходимость сезонной замены шин, к счастью, вошла в привычку у подавляющего большинства водителей. Однако многие затягивают с этим до последнего, создавая гигантские очереди в шиномонтажных мастерских.

Во время смены колес на зимние есть смысл пробежаться взглядом по деталям и узлам, про которые до поры до времени вспоминать неохота. Тормозные колодки и диски, шланги и трубки тормозной системы, тросик ручника, глушитель, колесные арки, втулки стабилизаторов, наконечники тяг, пыльники шарниров — вот они, все на виду. Если обнаружите что-то подозрительное, не затягивайте с ремонтом.

2. Двигатель

Антифриз необходимо заменить, если летом вы разбавляли его литрами воды, — или просто потому, что он уже старый. Со стеклоомывающей жидкостью все просто: заранее постепенно отказывайтесь от летней, переходя на зимнюю. Только не стоит сразу заливать омывайку, рассчитанную на максимальные морозы: в ней много спирта, а потому неприятный запах вам гарантирован. На первых порах можно обойтись составом, рассчитанным на «минус 10».

3. Расходники

Щетки стеклоочистителя — это расходники. Есть смысл их менять каждый год, и лучше это делать перед зимой. Переходить ли на зимние? Мы считаем, что это необязательно: обыкновенные всесезонные дворники стоят дешевле, а проку от них столько же (особенно от бескаркасных).

Смажьте петли и замки. Чтобы смазка не разлеталась в стороны, используем любой подходящий колпачок.

Обязательно следует нанести на уплотнители дверей и багажника силикон — это предотвратит их возможное примерзание. На худой конец, можно воспользоваться губкой для чистки обуви с бесцветной пропиткой. Заодно следует смазать замки и петли специальной грязеотталкивающей белой смазкой. Хотя еще лучше прозрачный состав на основе тефлона, образующий тонкий слой «сухой» смазки. Из-за тефлоновой основы к ней не прилипает пыль и грязь, плюс она имеет влагоотталкивающие свойства.

4. Топливо

В топливный бак следует добавить осушитель топлива — он поможет предотвратить замерзание частиц воды, которые в том или ином количестве всегда присутствуют как в бензине, так и в дизельном топливе. Как правило, это обычный конденсат из воздуха, хотя на устаревших АЗС вода может попасть в бак и иными путями.

5. Кузов

Подкапотное пространство в районе воздухопритоков отопителя необходимо тщательно очистить от «удобрения», скопившегося там за прошедший сезон, а регулярную замену фильтра вентиляции салона есть смысл приурочить именно к зиме. Этим вы существенно облегчите жизнь системе климат-контроля.

Проверяя электрику, главное внимание уделите аккумуляторной батарее. Если ее возраст не юный, то лучше всего заменить АКБ без раздумий. Зимой у батареи наступает самый безрадостный период жизни, а потому «старушка» может и не выдержать. В любом случае ее надо хотя бы подзарядить. Из основных потребителей проверьте светотехнику: летом вы могли не заметить негорящую лампу, а зимой, когда световой день резко сокращается, это может иметь неприятные последствия.

6. И снова шины

Кстати, проверьте… запаску! Точнее, давление в ней. Если вам придется менять колесо на морозе, то глупо мерзнуть, тратя время на возню с компрессором, околевшим в багажнике. А если его нет вовсе?..

Газовые упоры капота заметно упрощают процесс обслуживания автомобиля, при этом ставятся они самостоятельно в штатные места! Доступность и простота крепления!

Что надо сделать перед зимой с самим собой, читайте на следующей странице >>>