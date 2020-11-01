8 полезных советов водителю на ноябрь

Пейте кофе. Проветривайте. Купите губку для обуви. Пересчитывайте годы.

Пьем горячее

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В последние месяцы на многих АЗС поменяли схему продажи кофе: вон автомат — наливайте сами. Цель: снизить риск передачи инфекции. Чем меньше контактов, тем лучше. Кстати, медики советуют вместо холодных напитков пить горячие чай или кофе. И не только потому, что холодно. Как заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в период роста заболеваемости COVID-19 очень важно оставаться в тепле и не переохлаждаться. А не то иммунитет понизится.

Запасаемся салфетками

Снизить риск заразиться коронавирусом можно, если соблюдать правила гигиены. И не только дома, но и в машине: поддерживать чистоту в салоне, чаще проветривать, протирать органы управления антибактерицидными салфетками.

И никогда не лишне иметь в машине запас масок и перчаток: выскочили в магазин, а в кармане куртки их нет.

Берем губку для обуви

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В ноябре заморозки чередуются с оттепелями и сопровождаются дождями. И двери часто примерзают к резиновым уплотнителям. Простейший способ не прыгать вокруг машины утром — заранее обработать уплотнители силиконосодержащей смазкой. Для этого подойдут и… обычные губки для чистки обуви.

Примерзают и дворники к стеклу. Перед поездкой их желательно попробовать пошевелить вручную, чтобы не спалить электромотор привода стеклоочистителей. Можно, оставляя машину на ночь под открытым небом, подложить картонки между лентой дворника и стеклом. Иначе с утра придется тратить время, чтобы печка прогрела стекло и стеклоочистители отмерзли сами.

Не затягиваем

С 1 декабря следует ездить только на зимней резине. Но это не означает, что переобуваться нужно именно 30 ноября. Однако из года в год многие водители откладывает сезонную замену шин до последнего дня, хотя это гарантированно приведет их в огромную очередь. Не затягивайте!

Бережем изопропанол

Выбирать омывайку лучше по температуре. Если на улице около нуля, не заливайте жидкость, рассчитанную на сильные морозы. В низкотемпературных больше изопропилового спирта с резким неприятным запахом. Еще лучше залить в бачок жидкость на основе метанола, но у нас она продается только нелегально — на рынках или вдоль загородных дорог. Причина запрета: метанол ядовит. Но только если его употреблять внутрь. А если использовать как омывайку, вред здоровью не причините.

С приходом холодов учащаются визиты на сервис для замены треснувших ветровых стекол. Это часто происходит, когда горячий воздух печки направляют на ледяное стекло — оно не выдерживает резкого перепада температур. Лучше направляйте воздух на стекло сразу после пуска мотора, тогда оно будет прогреваться постепенно.

Заряжаемся

Мобильный телефон с собой возят все, а про необходимость его подзарядки в машине часто забывают. Особенно это актуально в холода — батареи смартфоном разряжаются быстрее. И умереть он может как раз в самый неподходящий момент, например когда автомобиль сломался вдали от цивилизации. Как вызвать помощь? Двигатель не работает, в салоне быстро становится холодно. Так и замерзнуть недолго — на дворе-то ноябрь. А у вас провод или переходник для подзарядки (если в машине нет USB-розетки) уже лежат в бардачке?

Бросаем куртку

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Лопата — средство на крайний случай. Впрочем, даже в мегаполисе припаркованную машину запросто могут отгородить снежным барьером едущие мимо снегоуборщики. Скорее всего, сильных снегопадов в ноябре еще не будет, но лучше быть готовым к ним заранее. Положить в багажник лопату, а также щетку-сметку и скребок.

Выделите в багажнике место для теплой куртки — опять-таки на случай непредвиденных обстоятельств. Даже кратковременное пребывание на морозе в легкой одежде (например, необходимо подкачать колесо), может привести к простуде.

Вспоминаем о годах

Ноябрь — самое время для первых отказов АКБ. Столбик термометра все чаще опускается ниже нуля, световой день ускоренно тает, а потому растут не только пусковые токи, но и число энергопотребителей в машине. При этом батарея начинает из-за холодов неохотнее принимать заряд. Поэтому надо оценить состояние АКБ — для этого иногда достаточно прикинуть, быстро ли пускается мотор. При наличии тестера можно померить напряжение на клеммах — должно быть 12,5–12,6 В. Кроме того, можно ориентироваться на ее возраст: примерный срок службы обычных батарей составляет 4–5 лет, а у AGM — 5–6 лет. И если сроки вышли, то лучше не ставить эксперименты, а разориться на новую АКБ. Или для подстраховки возить с собой литиевый пускач.

Всех желающих поделиться своими «ноябрьскими» советами приглашаем высказаться чуть ниже в комментариях. Тех, кто убежден, что ничего такого особенного с машиной в ноябре делать не нужно, также просим обосновать!

Желающих поделиться своими «ноябрьскими» советами приглашаем высказаться. Пишите на info@zr.ru.