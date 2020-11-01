Неравный тест: Opel Grandland X и Toyota RAV4

Мы решили, что если Opel Grandland X и Peugeot 3008 теперь заодно (оба из концерна PSA, оба построены на платформе EMP2), то нет смысла брать на тест «француза», нужно выставлять Grandland X против лидера класса — обновившегося и получившего в меру агрессивную внешность Toyota RAV4.
Про Grandland X такого не скажешь: с какого ракурса ни глянь, он останется... Опелем, даже если не смотреть на эмблему. Но первый «удар под дых» не в этом, а в цене за переднеприводный (полноприводных версий не бывает) 150-сильный Grandland X — 2,5 млн рублей! Toyota RAV4 в аналогичной комплектации (тоже 150 сил, но не АКП, а вариатор) — 2,1 млн.
Плюсы и минусы Opel Grandland X
- неплохая динамика
- вместительный багажник
- богатое оснащение.
В минусы, кроме спорной ценовой политики, запишем жесткую подвеску и тесный задний ряд.
Плюсы и минусы Toyota RAV4
Toyota RAV4 наших экспертов порадовала:
- балансом управляемости и плавности хода
- эргономичным салоном
- вместительным багажником
Но за эти деньги ждешь от автомобиля чуть большей динамики.
У марки Opel тоже есть преданные покупатели, но сейчас их куда меньше, чем, скажем, десять лет назад. Поэтому на чистом «фанатизме» выехать не удастся, надо брать чем-то еще...
Возможно, в дуэли с другим противником Grandland X показал бы себя куда сильнее. Ведь, если отвлечься от сравнения RAV4, цифры в наших замерах у Опеля получились неплохие.
Сравнительный тест-драйв Opel Grandland X и Toyota RAV4 читайте в ноябрьском номере «За рулем» (уже в продаже)
- У GAC GS5 тоже нет вариантов с полным приводом, но положительных качеств во время нашего тест-драйва нашлось достаточно.
Фото: «За рулем»