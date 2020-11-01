Неравный тест: Opel Grandland X и Toyota RAV4

Дизайн, варианты привода, цена... у одного из них слишком много козырей.

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Мы решили, что если Opel Grandland X и Peugeot 3008 теперь заодно (оба из концерна PSA, оба построены на платформе EMP2), то нет смысла брать на тест «француза», нужно выставлять Grandland X против лидера класса — обновившегося и получившего в меру агрессивную внешность Toyota RAV4.

Про Grandland X такого не скажешь: с какого ракурса ни глянь, он останется... Опелем, даже если не смотреть на эмблему. Но первый «удар под дых» не в этом, а в цене за переднеприводный (полноприводных версий не бывает) 150-сильный Grandland X — 2,5 млн рублей! Toyota RAV4 в аналогичной комплектации (тоже 150 сил, но не АКП, а вариатор) — 2,1 млн.

Плюсы и минусы Opel Grandland X

Есть ли у Опеля что-то, чтобы понравиться? Безусловно! У него:

неплохая динамика

вместительный багажник

богатое оснащение.

В минусы, кроме спорной ценовой политики, запишем жесткую подвеску и тесный задний ряд.

Плюсы и минусы Toyota RAV4

Toyota RAV4 наших экспертов порадовала:

балансом управляемости и плавности хода

эргономичным салоном

вместительным багажником

Но за эти деньги ждешь от автомобиля чуть большей динамики.

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Однако резюме тестдрайверов «За рулем» было таким, что Опелю как минимум придется непросто. Тойота, будучи дешевле, выглядит интереснее по потребительским свойствам. К тому же кредит доверия к ней куда выше: RAV4 стоит брать из-за высокой ликвидности на вторичке. Особенно в том случае, если в следующем поколении он вновь поскучнеет внешне.

У марки Opel тоже есть преданные покупатели, но сейчас их куда меньше, чем, скажем, десять лет назад. Поэтому на чистом «фанатизме» выехать не удастся, надо брать чем-то еще...

Возможно, в дуэли с другим противником Grandland X показал бы себя куда сильнее. Ведь, если отвлечься от сравнения RAV4, цифры в наших замерах у Опеля получились неплохие.

Сравнительный тест-драйв Opel Grandland X и Toyota RAV4 читайте в ноябрьском номере «За рулем» (уже в продаже)

У GAC GS5 тоже нет вариантов с полным приводом, но положительных качеств во время нашего тест-драйва нашлось достаточно.

Фото: «За рулем»