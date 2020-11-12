Как Avtopro сделал онлайн-покупку запчастей доступной для каждого

Онлайн-продажей автомобильных товаров занимаются рядовые предприниматели, магазины и маркетплейсы.

Продавцов привлекает возможность расширения географии продаж и доступ к широкой целевой аудитории, а покупателей — разнообразие товаров и гибкость цен. Avto.pro, крупная онлайн-площадка для продажи и покупки запчастей, рассказывает, как быстро и безопасно приобрести автозапчасти в сети.

Почему онлайн-торговля набирает популярность

Во время поиска деталей автолюбитель вынужден посетить целый ряд магазинов. Каждый раз приходится общаться с продавцом, уточнять применяемость автозапчасти и выяснять, есть ли у нее аналоги. Такой вариант покупки запчастей неудобен по следующим причинам:

● Ограниченность ассортимента;

● Необходимость посещения нескольких торговых точек;

● Отсутствие крупных магазинов в небольших населенных пунктах.

Покупатель заинтересован в широком ассортименте и экономии денег, что предлагают специализированные онлайн-ресурсы. Ключевой недостаток сетевых покупок — невозможность увидеть товар вживую. Как следствие, есть риск приобрести неподходящую запчасть или подделку. Avtopro нашел способ сделать покупку автокомплектующих быстрой и безопасной.

Быстрый поиск и минимум рисков

Для совершения покупки посетителю Avtopro достаточно иметь доступ к интернету. Найти запчасть можно по артикулу и параметрам автомобиля. У онлайн-площадки есть собственная база кросс-кодов. Система автоматически подбирает б/у комплектующие и аналоги с гарантированной применяемостью. Выбрав запчасть, автолюбитель может посетить страницу с информацией о производителе, а также ознакомиться с отзывами реальных покупателей. Такой вариант покупок позволяет:

● Сэкономить деньги;

● Быстро получить информацию о любом товаре;

● Открыть для себя новых производителей запчастей;

● Узнать мнение о товаре и продавце от других автолюбителей.

Маркетплейс борется с оборотом подделок и следит за честностью сделок. На Avtopro продавцы имеют собственный рейтинг и уровень доверия. На рост этих показателей влияет активность торговли, оценки покупателей, наличие электронных копий документов и видеоподтверждение личности. Покупатели сами выбирают продавца, основываясь на стоимости запчастей, уровне доверия и отзывах клиентов.