Как Avtopro сделал онлайн-покупку запчастей доступной для каждого

Продавцов привлекает возможность расширения географии продаж и доступ к широкой целевой аудитории, а покупателей — разнообразие товаров и гибкость цен. Avto.pro, крупная онлайн-площадка для продажи и покупки запчастей, рассказывает, как быстро и безопасно приобрести автозапчасти в сети.
Почему онлайн-торговля набирает популярность
Во время поиска деталей автолюбитель вынужден посетить целый ряд магазинов. Каждый раз приходится общаться с продавцом, уточнять применяемость автозапчасти и выяснять, есть ли у нее аналоги. Такой вариант покупки запчастей неудобен по следующим причинам:
● Ограниченность ассортимента;
● Необходимость посещения нескольких торговых точек;
● Отсутствие крупных магазинов в небольших населенных пунктах.
Покупатель заинтересован в широком ассортименте и экономии денег, что предлагают специализированные онлайн-ресурсы. Ключевой недостаток сетевых покупок — невозможность увидеть товар вживую. Как следствие, есть риск приобрести неподходящую запчасть или подделку. Avtopro нашел способ сделать покупку автокомплектующих быстрой и безопасной.
Быстрый поиск и минимум рисков
Для совершения покупки посетителю Avtopro достаточно иметь доступ к интернету. Найти запчасть можно по артикулу и параметрам автомобиля. У онлайн-площадки есть собственная база кросс-кодов. Система автоматически подбирает б/у комплектующие и аналоги с гарантированной применяемостью. Выбрав запчасть, автолюбитель может посетить страницу с информацией о производителе, а также ознакомиться с отзывами реальных покупателей. Такой вариант покупок позволяет:
● Сэкономить деньги;
● Быстро получить информацию о любом товаре;
● Открыть для себя новых производителей запчастей;
● Узнать мнение о товаре и продавце от других автолюбителей.
Маркетплейс борется с оборотом подделок и следит за честностью сделок. На Avtopro продавцы имеют собственный рейтинг и уровень доверия. На рост этих показателей влияет активность торговли, оценки покупателей, наличие электронных копий документов и видеоподтверждение личности. Покупатели сами выбирают продавца, основываясь на стоимости запчастей, уровне доверия и отзывах клиентов.