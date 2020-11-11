Меня сбили на переходе. Как это не ДТП?!

Все дело в том, на чем сбили! Если на электросамокате, то формально это не транспортное средство, а значит и наезда на пешехода не было... формально.

Меня сбила на пешеходном переходе девушка на электросамокате. В травмпункте поставили диагноз: ушиб мягких тканей бедра и растяжение связок голеностопа. Сотрудники ГАИ приехали на место происшествия, но оформлять ДТП отказались, сказав, что это не ДТП. Посоветовали обратиться в полицию. Как мне добиться наказания виновницы, которая вины не признает?

А. Фардеев, г. Казань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Сотрудники Госавтоинспекции правы в том, что описанный вами случай не является дорожно-транспортным происшествием в связи с отсутствием одного из определяющих его объектов — транспортного средства, к которым согласно определению этого понятия в Правилах дорожного движения самокат (в том числе с электрическим приводом) не относится. Поэтому вопрос о компенсации за причиненный вред здоровью может быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства. Зафиксировать факт причинения указанного вреда действительно можно в районном отделении полиции, а затем нужно обратиться с заявлением в суд.

На днях в Казани сотрудники полиции задержали пьяного мужчину на электросамокате. Суд признал самокат транспортным средством, мужчину приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей, а также лишил прав на 1,5 года. История здесь.

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