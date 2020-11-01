Но осторожно! — если разметка стерлась, ПДД-то все равно действуют.

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Все внимание на знаки — у них ведь приоритет над разметкой. И тренируйте память: знак «Обгон запрещен» действует до ближайшего перекрестка (а до него может быть несколько километров) или до знака отмены запрета. Один нюанс: выезд с прилегающей территории, например, из двора, перекрестком не считается и, соответственно, после него обгонять по-прежнему нельзя.

В ПДД прописано, где еще запрещен обгон (пункт 11.4): на регулируемых перекрестках, на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной, на пешеходных переходах, на железнодорожных переездах и за 100 метров до них, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в тоннелях, в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. В этих местах на встречку нельзя выезжать даже при отсутствии знаков и разметки.

Очень сбивают с толку временные знаки. Почти всегда перед ремонтируемым участком дороги висит знак запрета обгона, порой с очень большой зоной действия.

Посчитаем машины на встречке

Пункт ПДД 9.2 гласит: «На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения». На дороге без разметки пункт 9.1 позволяет водителям самим определить количество полос с учетом ширины дороги, габаритов транспортных средств и необходимых боковых интервалов. По этому пункту чаще всего и возникают разногласия между водителями и сотрудниками ГИБДД. Одним кажется, что полос две и можно выезжать на встречку, а другие утверждают, что полос четыре и обгон запрещен.

Как доказать свою невиновность? Лайфхак на заметку. Догнав машину, используйте ее как ориентир. Сколько таких может поместиться на встречке? Одна — обгоняйте (если, конечно, нет описанных выше запретов). Две — на встречку не суйтесь. Три — вы на магистраль без отбойников попали?

Сходим в Верховный суд

Споры с гаишниками обычно заканчиваются не в пользу водителя. За примерами далеко ходить не надо. Наш коллега выехал на встречку там, где было запрещено. Об этом Денис не знал, потому что разметка стерлась. Его остановили полицейские и без лишних разговоров составили протокол. Денис дважды судился, но суд не встал на его сторону. Так на несколько месяцев коллега стал пешеходом.

Денис до Верховного суда не дошел — не хватило ни времени, ни сил. Хотя были прецеденты, когда тот отменял решения нижестоящих судебных инстанций об изъятии прав за выезд на встречку. Вот, например, любопытная история. Только в отличие от США или Англии, право у нас непрецедентное, а значит выигранные ранее дела при новом судебном разбирательстве приниматься во внимание не будут. Обвиненным водителям придется долго обивать пороги судов разной инстанции. И некоторые дойдут даже до Верховного суда. Только не факт, что тот вынесет решение в их пользу.

Заплатим

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Если не уверены, что обгон разрешен, — лучше не обгоняйте. Выезд на встречную полосу в неразрешенном месте наказывается по статье 12.15.4 КоАП РФ штрафом 5000 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев. При повторном нарушении применяется более жесткая статья 12.15.5 — год пешком или те же 5000 рублей. Денежным штрафом отделаетесь, если налетите на камеру. Попадетесь в руки сотруднику ГИБДД — лишитесь прав.

Наказание нехорошее — десять раз подумаешь перед тем, как выехать на встречку. Впрочем, так нужно поступать независимо от того, есть разметка или нет. Ведь права — не самое дорогое, что у нас есть.