Когда при замене антифриза не удается удалить его остатки, можно продуть систему воздухом. На своем Renault Sandero вместо крышки расширительного бачка наворачиваю пластиковую крышку с врезанным колесным вентилем. Подав сжатый воздух, удаляю остатки антифриза.
Подошла крышка от канистры с распространенным моторным маслом.
Е. Рыков, Архангельская область
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Фото: Е. Рыков