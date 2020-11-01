Читатель рассказал о необычном способе продувки системы охлаждения двигателя при замене антифриза.

Когда при замене антифриза не удается удалить его остатки, можно продуть систему воздухом. На своем Renault Sandero вместо крышки расширительного бачка наворачиваю пластиковую крышку с врезанным колесным вентилем. Подав сжатый воздух, удаляю остатки антифриза.

Подошла крышка от канистры ­ с распространенным моторным маслом.

Е. Рыков, Архангельская область

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Фото: Е. Рыков