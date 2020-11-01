После предыдущего большого (при пробеге 100 000 км) подведения итогов мы с Ситроеном С4 проехали всего 10 тысяч. Сказался карантин, сокративший даже городские поездки, не говоря уже о дальних.

За это время прошло очередное плановое ТО с заменой масла в двигателе и всех фильтров. Ездил спокойно: расход масла по-прежнему нестабильный, зато невеликий — в среднем 1 л на 5000 км пробега. Для 150‑сильного турбомотора — норма. Говорят, современные модернизированные двигатели этого семейства EP6 концерна PSA потребляют куда меньше. Хочу верить, но категорически утверждать не могу.

В машине ничего не стучит и не гремит. Подвеске Ситроена, в отличие от мотора, ставлю высокую оценку. Возни с ней было за весь срок эксплуатации минимум.

Citroen C4 Sedan

Замена масла в АКП

При пробеге 105 000 км заменили масло в автомате. Сделали это уже второй раз — впервые рабочую жидкость меняли на 60 тысячах. Утверждение инструкции о «вечности» масла в коробке, мягко говоря, спорное. Как подтверждение тому, примерно через 50–60 тысяч км появляются повышенные вибрации при стоянке с селектором в положении D: например, на светофоре. Иногда машина даже подергивается, словно, несмотря на нажатую педаль тормоза, хочет уехать без моего ведома. Как и в прошлый, так и в этот раз подобные вибрации прошли после залива в агрегат свежего масла Total Aisin Fluidmatic MV LV. Так что не экономьте на операции — ремонт обойдется намного дороже.

Сколько езжу, столько удивляюсь: кто придумал щуп, понять по которому уровень масла практически невозможно?

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Замена катушек зажигания

Все шло отлично, пока после утреннего пуска двигатель не стал немного подтраивать. На что мы надеемся в таких случаях? Правильно: само пройдет! И после резкого нажатия на педаль газа действительно прошло. И на второй день прошло. А вот на третий — нет. Явно пропуски в зажигании. Заглушил двигатель, открыл капот и тут вспомнил, что года два назад поменял две катушки зажигания, которые вышли из строя одновременно. Какие, конечно, не вспомнил. Зато точно знал, что купил тогда четыре катушки.

Хомячьи повадки оказались очень кстати! Выбор почему-то пал на первый цилиндр. Никакого инструмента для замены не надо — снял разъем, поднял зажим, вынул старую «бобину», вставил новую. И всё заработало! А через неделю машина напомнила, что в прошлый раз всё-таки менял пару катушек. На сей раз отказал второй цилиндр. Потратил пару минут на замену — поехал дальше.

Катушки зажигания на С4 — расходник. Поэтому лучше возить их с собой. Благо особого мастерства для замены не нужно.

Запасные, вынутые из багажника катушки куплены давно, но лишь теперь записываю их в финансовый пассив. Поскольку недавно купил в запас еще две. Места много не занимают, стоят относительно недорого — 1900 рублей за штуку. А ездить с запасом в багажнике спокойней.

Беда Ситроена — слабые пружины крышки багажника. Малейший ветерок — риск получить удар по спине, а то и по голове.

Впервые обслуживания потребовал кондиционер. Работал он исправно, но спецы обнаружили во время ТО недостаток фреона. За обслуживание взяли 800 рублей.

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Цена километра

А в целом — всё хорошо. Ситроен радует прекрасной разгонной и тормозной динамикой, четкой управляемостью, комфортной подвеской. Кузов в очень хорошем состоянии. Расход топлива — привычный: за городом около 7 л/100 км, в городе легко приближается к одиннадцати, а в особо пробочные дни и к 12 л/100 км. Стоимость 1 км пробега немного подросла и достигла 7,5 рублей. Однако сравнивать ее с той, что была года три назад, некорректно, ведь бензин за это время заметно подорожал. Да и запчасти с услугами сервисменов тоже.

В общем, почти идиллия. Может и, правда, все утряслось? Но бдительности не теряю. Опыт накопил немалый: за эти годы мотор перенес две замены цепи ГРМ, маслосъемных колпачков, ТНВД, трех бензонасосов и много чего еще…

Citroen C4 Sedan

1.6Т (150 л.с.), A6

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013

Пробег на момент отчета — 110 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–110 000 км)*

Расходы на содержание: 0–100 000 км 684 879 ₽

684 879 ₽ Из них бензин (АИ-95, средний расход 10,7 л/100 км) 384 443 ₽

384 443 ₽ Расходы на содержание: 100 000–110 000 км 64 542 ₽

64 542 ₽ Из них бензин (АИ-95, средний расход 10,2 л/100 км) 48 042 ₽

48 042 ₽ ТО (масло, фильтры, работы на СТО) 8900 ₽

8900 ₽ Катушки зажигания 3800 ₽

3800 ₽ Замена масла в коробке передач 3000 ₽

3000 ₽ ТО кондиционера 800 ₽

800 ₽ Общие расходы 749 421 ₽

749 421 ₽ Стоимость 1 км пробега 7,5 ₽

* Без учета бензина на марафон «60 часов За рулем», а также полисов каско и ОСАГО.

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