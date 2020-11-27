6 ситуаций, когда вам точно нужна силиконовая смазка

Избавиться от проблем можно одним средством. И нет, это не продажа машины.

1. Старые и замерзшие уплотнители

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Зимой уплотнители примерзают, и начинаются танцы перед приклеенной дверью, а летом — наоборот, от солнца резинки рассыхаются и трескаются. Причем не только на дверях: задубевшие резинки с белым налетом и трещинами всегда можно найти и в багажнике, и под капотом.

Как устранить? Рекомендуем пользоваться силиконовой смазкой. К примеру, Astrohim выпускает смазку в виде ролика. Такой формат позволяет расходовать ее экономно и при этом не испачкать салон (силикон неважно отстирывается от тканей, будьте аккуратнее). Одного тюбика хватает на год активного использования (на самом деле — еще больше).

2. Скрипучий дворник

Шырк-крррык, шырк-крррык, шырк-крррык — эти звуки выведут из себя даже психологически устойчивого человека, особенно если закончилась жидкость стеклоомывателя и дворники работают «на сухую». Ситуация мало того что неприятная, так еще снижается видимость.

Как устранить? Универсальное правило для любого автокомпонента: чтобы устранить неприятный звук, нужно найти его источник. В случае с дворниками это могут быть как резиновые щетки, так и тяги или шарниры поводков.

Если после манипуляций с углом между щеткой и лобовым стеклом скрип остался, а ехать на рынок ради нового дворника не хочется, можно воспользоваться той же силиконовой смазкой.

Некоторые умельцы используют ее дома и для смазывания резиновых уплотнителей в пластиковых окнах, поэтому для дворников она тоже подойдет — смазка выдерживает морозы до —20 градусов.

3. Уставший стеклоподъемник

Во время подъема или опускания стекло часто цепляется за резиновые направляющие с характерным жалобным звуком. Причины явления могут быть разными, но обычно дело в том, что направляющие рассохлись. Впрочем, во время шумоизоляции дверей или установки динамиков могло быть задето само стекло.

Как устранить? Достаточно промазать направляющие силиконом — смазка заполнит трещины и размягчит застарелую резину. Например, в вышеупомянутой силиконовой смазке от Astrohim нет минерального масла, поэтому резинка не разбухнет.

Если после смазки стекло все равно ведет себя необычно — дергается или скрипит — дело серьезнее и стоит разобрать дверную карту и изучить внутренности.

4. Залипающие ручки дверей

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Зимой ручки замерзают обычно после мойки, если не продувать сжатым воздухом места прилегания дверей, замков и ручек к кузову. Из-за этого на утро можно оказаться перед замерзшей машиной. И хорошо, если есть автозапуск, который прогреет автомобиль изнутри, но если его нет, как у подавляющего большинства, есть риск оказаться утром с ручкой в руках.

Летом ручки могут залипать от езды по бездорожью — дорожная пыль проникает повсюду.

Как устранить? Все та же силиконовая смазка. Зимой аэрозоль покроет внутренние части гидрофобной пленкой и не позволит лишней воде задержаться на ручке, а летом — смажет части ручки и не даст ей залипнуть.

5. Сверчки в салоне

Любой опытный водитель, когда начинает слышать первые песни «сверчков» внутри салона, автоматически приглушает музыку и переводит уши в режим локатора, чтобы детектировать направление, по которому идет посторонний звук. Когда источник скрипа найден — полдела уже сделано.

Как устранить? Опытные автолюбители смазывают места скрипов силиконовой смазкой и забывают о них на долгое время.

6. Скрип замков и петель

Часто бывает так, что водители жалуются на неприятный звук, который доносится от петель и замков. Причем жалобы поступают как от владельцев УАЗов, так и от обладателей Гелендвагенов. Скорее всего, дело в конструктивных особенностях лакокрасочного покрытия петель, из-за износа они начинают скрипеть.

Как устранить? Несколько «пшиков» смазки.