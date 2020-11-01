Аккумулятор умер... А без него уеду? Эксперимент «За рулем»

Есть мнение, что ездить на автомобиле без аккумулятора нельзя — он принимает на себя все скачки напряжения в сети, оберегая электронику, и не позволяет сойти с ума бортовому компьютеру.

Бывает (ну не так, чтобы каждый день, и не так, чтобы у каждого... Но теоретически — возможно), что ехать необходимо, даже если АКБ не подает признаков жизни. Чтобы выяснить, насколько опасны подобные поездки, эксперты «За рулем» провели эксперимент, в котором участвовали редакционные Geely Coolray, Лада Ларгус, Renault Arkana и Skoda Rapid. После запуска моторов с их аккумуляторов были сняты и заизолированы минусовые клеммы. Замеры показали нормальное напряжение в электросетях машин, после чего автомобили отправились в короткие поездки, а Ларгус даже проехал 16 км по Садовому кольцу.

Ничего страшного, вопреки ожиданиям, не произошло. Только Аркана отличилась тем, что на ее панели приборов после поездки загорелись многочисленные предупреждения. Впрочем, они быстро погасли во время следующей нормальной поездки с подключенным аккумуляторам.

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Тогда эксперты захотели узнать, как относятся производители автомобилей к езде без АКБ. Естественно, все они высказались против, но в Volkswagen рассказали о системах защиты на подобный случай.

В итоге мы сделали вывод — ездить без аккумулятора, если это необходимо, можно. Однако следует избегать резких увеличений оборотов двигателя — это влияет на работу генератора и может привести к скачку напряжения в сети.

Узнать о других выводах экспертов, а также о том, какие ответы дали автопроизводители, вы можете в декабрьском выпуске журнала «За рулем»:

Фото: depositphotos.com