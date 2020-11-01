Лайфхак с багажником: почему так не делают на заводе? — журнал За рулем

Лайфхак с багажником: почему так не делают на заводе?

Наш читатель рассказал, как дешево и просто сделать органайзер для мелочевки.

У моего Renault Fluence в грузовом отсеке нет удобных ёмкостей для хранения автопринадлежностей. Я решил сделать подполье, несколько сократив высоту основного багажника. Изготовил из брусков и фанеры вставку, в которую входит масса нужных вещей.

Такое хранилище можно сделать и во многих других автомобилях.

О.Неуймин, г. Екатеринбург


Приз автору совета — набор автомобилиста «ТехосмотрAirline

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Фото: О.Неуймин

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